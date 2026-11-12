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Iván Noble celebró los 21 años de su hijo Benito y sorpendió al mostrar su crecimiento: “Grandote de mi corazón”

El cantante compartió una fotografía junto al joven, fruto de su relación con Julieta Ortega, y destacó el vínculo que construyeron

Benito, el hijo de Iván Noble y Juelita Ortega, cumplió 21 años
El músico publicó una imagen junto al joven frente a un mural de Diego Maradona y expresó su orgullo por verlo crecer (Instagram)
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Los 21 años de Benito encontraron a Iván Noble dispuesto a celebrar a su hijo desde el lugar más íntimo: el del amor y el orgullo de verlo crecer. El cantante compartió una fotografía en la que apareció abrazado al joven, fruto de su relación con Julieta Ortega, y acompañó la postal con una dedicatoria cargada de ternura. Con pocas palabras, dejó ver la complicidad que construyeron y la emoción que le provoca acompañarlo en cada nueva etapa de su vida.

A través de sus historias de Instagram, el líder de Los Caballeros de la Quema compartió la imagen y escribió: “Felices 21, grandote de mi corazón”. El mensaje estuvo acompañado por dos corazones rojos y resumió el cariño que siente por su único hijo. Aunque eligió una frase breve, Noble dejó expuesta una faceta sensible y afectuosa que suele aparecer cuando habla de su vínculo con Benito.

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La fotografía fue tomada frente a una pared intervenida con una imagen de Maradona. Iván abrazó a su hijo mientras ambos miraron hacia la cámara y posaron juntos. La escena combinó la celebración familiar con una referencia ligada al fútbol, una de las actividades que también forma parte del recorrido personal de Benito.

Benito, el hijo de Iván Noble y Juelita Ortega, cumplió 21 años
El músico celebró los 21 años de su hijo, Benito

Julieta, madre de Benito y expareja de Noble, también saludó al joven por su cumpleaños. La actriz eligió una fotografía de cuando su hijo era niño y la publicó en sus historias de Instagram. “Feliz cumple @benitonoblee. Te amo”, escribió sobre la postal, que permitió volver a una etapa anterior de la vida del joven. Aunque el vínculo sentimental entre el cantante y la actriz terminó hace varios años, los dos conservaron una relación de respeto y continuaron acompañando a su hijo durante las distintas etapas de su crecimiento. Ahora, cada uno desde sus redes sociales, eligió celebrar la llegada de sus 21 años con una imagen y un mensaje cargado de afecto.

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En octubre, durante su visita a Infobae en Vivo, Noble también habló sobre el presente de Benito. La conversación derivó hacia la vida familiar y el cantante contó qué actividades comenzó a desarrollar su hijo. “Mi hijo está estudiando Educación Física y ahora más específicamente para personal trainer. Además, está empezando a laburar en producción de shows con su abuelo y conmigo a veces. Se está subiendo a los micros de gira”, relató.

Benito, el hijo de Iván Noble y Juelita Ortega, cumplió 21 años
Por su parte, Julieta Ortega también saludó al joven en su día

Noble también explicó cuál es la tarea que realiza actualmente su hijo. “Por ahora labura más con el abuelo que conmigo, de asistente de escenario. Está haciendo todo ese recorrido. Tal vez termina teniendo que ver con producción de shows”, contó, en referencia a su exsuegro Palito Ortega. Consultado sobre la manera en que vive ese comienzo, el músico fue claro: “A mí me alegra mucho verlo empezar a moverse”. La frase mostró la satisfacción que le genera observar a su hijo tomar sus propias decisiones y probar diferentes caminos.

Sin embargo, Noble aclaró que nunca buscó marcarle una profesión específica ni orientarlo necesariamente hacia la música o el deporte profesional. Para explicar esa postura, recurrió a una frase del boxeador Joe Louis que suele repetirle a Benito: “Simplemente hacé lo mejor que puedas con lo que tengas”. La idea resume la forma en la que el cantante intenta acompañar a su hijo: con consejos, pero sin imponerle un destino. Para él, lo importante es que el joven pueda reconocer sus herramientas y decidir cómo utilizarlas.

Benito, el hijo de Iván Noble y Juelita Ortega, cumplió 21 años
La expareja mantiene un buen vínculo pese a su ruptura hace años

Durante aquella conversación, Noble también reflexionó sobre el momento de la vida en el que se encuentra Benito. Se trata de una etapa en la que los hijos dejan atrás la infancia, pero todavía atraviesan un proceso de transición antes de consolidarse como adultos. El cantante consideró que ese período se volvió cada vez más extenso desde el punto de vista sociocultural y que también modificó la manera en que los padres acompañan a sus hijos.

Según su mirada, llega un momento en el que los adultos deben reducir su intervención en las decisiones de los jóvenes. A partir de entonces, cada hijo comienza a definir qué tipo de persona quiere ser con lo que recibió de su familia y con las experiencias que suma en el camino. Para Noble, acompañar no significa elegir por el otro, sino permanecer cerca mientras construye su propia identidad.

El músico Iván Noble en Infobae en Vivo

El cumpleaños número 21 volvió a mostrar ese vínculo entre Iván y Benito. El cantante eligió una fotografía actual y una dedicatoria que resumió su amor, mientras Julieta Ortega recuperó una imagen de la infancia para celebrar al joven desde otra etapa de su historia. Entre los recuerdos familiares y los proyectos que comienza a explorar, Benito atraviesa un momento en el que sus padres lo acompañan con orgullo, afecto y respeto por las decisiones que tome en el futuro.

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