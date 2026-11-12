Paso a paso para jugar gratis Battlefield 6 por tiempo limitado en Xbox y PC

Battlefield 6 está disponible para varias plataformas y consolas. (Foto: Xbox)

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Battlefield 6 tendrá una prueba gratuita del 13 al 16 de noviembre de 2026 para usuarios de Xbox Series y PC. La promoción permite acceder a una selección del multijugador sin comprar el título, con partidas ambientadas en Las Vegas y modos como Conquista y Escalada.

El acceso coincide con la segunda fase de la quinta temporada, que incorporó contenido nuevo el martes 10 de noviembre. Los jugadores podrán preparar la descarga desde este jueves 12 de noviembre para ingresar a las listas habilitadas apenas empiece la prueba el viernes.

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Qué se debe descargar antes de empezar a jugar

El primer paso es descargar Battlefield REDSEC, el acceso desde el que se habilitarán las partidas de prueba. En Xbox Series, la descarga se realiza desde la tienda oficial de la consola. En PC, el contenido está disponible a través de Steam.

Los jugadores podrán descargar Battlefield REDSEC antes del inicio de la promoción para preparar el acceso. (Foto: Xbox)

Conviene completar la instalación antes del viernes, porque el archivo puede requerir espacio libre y una conexión estable. Será necesario mantener instalada la versión actualizada del juego para que las listas de partidas aparezcan cuando Electronic Arts active la promoción.

Cómo acceder al juego sin costo

Una vez instalada la aplicación, los usuarios deberán iniciar sesión con la cuenta vinculada a su plataforma. En Xbox Series, el ingreso se realiza desde Battlefield REDSEC, mientras que en PC será posible abrir el contenido desde la biblioteca de Steam.

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Al comenzar la prueba, el menú mostrará las listas de partidas correspondientes a Battlefield 6. Será necesario elegir una de esas opciones para entrar al multijugador gratuito. La propuesta se centra en enfrentamientos de gran escala y en combates de infantería dentro de escenarios de Las Vegas.

Las partidas gratuitas se concentrarán en Las Vegas, con Conquista y Escalada entre los modos disponibles. (Foto: EA)

Qué novedades del juego estarán disponibles durante el fin de semana

La prueba incluirá una selección de partidas ambientadas en Las Vegas, con Conquista y Escalada entre los modos principales. Ambos plantean objetivos por grupos, con control de zonas y avance sobre posiciones rivales.

Parte del contenido está relacionado con Casino europeo, el mapa nocturno que llegó con la actualización de temporada. El escenario se sitúa en un complejo turístico del Strip, con máquinas tragamonedas, galerías y sectores interiores que pasan a ser puntos de combate a corta distancia.

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El mapa incorpora elementos destructibles que modifican los recorridos. Los jugadores pueden abrir pasos en algunas paredes y la torre central del complejo puede caer durante las partidas. La destrucción altera las rutas y las posiciones de combate, un factor que obliga a revisar la estrategia del grupo.

Steam permite localizar títulos sin costo desde su categoría Free to Play y mediante los filtros de la tienda. (Foto: Europa Press)

Dónde se pueden buscar juegos gratis en la plataforma Steam

La forma más directa es ingresar a la tienda y seleccionar la categoría “Free to Play”, que reúne juegos sin costo de descarga. Es posible escribir “gratis” o “free to play” en el buscador y utilizar los filtros para encontrar títulos por género, idioma, compatibilidad con mandos o fecha de lanzamiento.

Asimismo, la plataforma organiza promociones puntuales en las que juegos pagos pueden descargarse y conservarse sin cargo durante un plazo determinado. Para detectarlas, conviene revisar la página principal de Steam, la sección de ofertas y los eventos temáticos que organiza la tienda.

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Antes de reclamar un título, es clave comprobar si se trata de acceso temporal o de una promoción que permite mantenerlo de forma definitiva en la biblioteca.

Xbox Game Pass reúne un catálogo rotativo de juegos disponible para suscriptores. (Foto: Europa Press)

Cómo encontrar juegos y promociones en Xbox Game Pass

En Xbox, el primer paso es abrir la aplicación de Xbox Game Pass en consola, PC o dispositivos compatibles y entrar en el catálogo. Allí se pueden usar los filtros de búsqueda para ordenar los títulos por género, plataformas disponibles, modalidad multijugador o fecha de incorporación.

Game Pass funciona mediante suscripción, así que los juegos incluidos no son gratuitos de forma permanente: están disponibles mientras el usuario mantenga el plan activo y mientras cada título siga dentro del catálogo.

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Microsoft publica promociones temporales, fines de semana de acceso sin costo y beneficios para miembros, que aparecen en la pestaña de ventajas o en los anuncios de la tienda de Xbox.