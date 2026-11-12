Crimen y Justicia

Las pruebas contra los presuntos testaferros del “Cositorto de los departamentos” que saludó al papa León XIV

Se trata de Vito L’Abbate, ex cabeza del grupo Induplack, acusado junto a sus hijos del mayor engaño inmobiliario de la historia argentina. Tras elevarlo a juicio, la fiscal Mónica Cuñarro avanza contra los sospechados de conformar la estructura que recibió su dinero

Video: Vito L'Abbate y el papa León XIV se encuentran en la capilla del penal de Devoto
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En un acto de genuina caridad cristiana, el papa León XIV lideró este miércoles un encuentro con 74 presos de la cárcel de Devoto en el gimnasio de la prisión, un día antes de su cierre final. La lista de internos había sido confeccionada por el Servicio Penitenciario Federal y la Pastoral Carcelaria. La buena letra de cada detenido, básicamente, les garantizó un lugar frente al Sumo Pontífice. Así, el Papa se acercó a ellos. Uno de estos detenidos lo saludó en persona. Se trata de Vito Antonio L’Abbate, presente allí junto a su hijo Emanuel.

L’Abbate padre, de 67 años, que hoy aguarda ir a juicio oral, se ganó un apodo un tanto curioso en los tribunales porteños. “El Cositorto de los departamentos”, lo llaman. El patriarca de su clan encabezó durante más de una década la red de empresas y fideicomisos Induplack, con firmas como Induplack SA e Induplack Fiduciaria. Así, llevó al mercado 17 desarrollos inmobiliarios a lo largo de CABA, clásicas obras de pozo. Sus hijos Emmanuel, Juan Ignacio y Santiago lo acompañaban en el negocio.

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Con el tiempo, Induplack se derrumbó. Tras una fuerte investigación, la fiscal Mónica Cuñarro acusó a los L’Abbate de integrar una asociación ilícita dedicada al desfalco en masa y pidió elevarlos a juicio en febrero último, en una causa bajo la firma de la jueza Paula González. La lista de imputados también incluye a Gastón Flores Hablar de “el Cositorto de las inmobiliarias” tal vez sea quedarse corto: el caso podría ser la estafa inmobiliaria más grande de la historia argentina.

Hay más de 400 víctimas en el expediente investigado por Cuñarro. El daño se calcula en, como mínimo, 50 millones de dólares. Son, por lo menos, 441 los supuestos hechos de estafa imputados. Hoy, la fiscal Cuñarro da un paso más en la causa: en un dictamen firmado días atrás, la experta en investigación de delitos financieros pidió elevar a juicio a los presuntos testaferros del clan, ligados a las empresas subsidiarias de los L’Abbate.

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Escrache a los L'Abbate en un edificio abandonado de Induplack, barrio de Almagro
Escrache a los L'Abbate en un edificio abandonado de Induplack, barrio de Almagro

En su dictamen, firmado el 3 de noviembre último, Cuñarro pidió procesar a Mario Alberto Virarelli, Leonardo Damian Virarelli, Patricia Jesús Andrea Virarelli -vinculados a la firma Laser Argentina, vecinos y amigos de los L’Abbate-, Gustavo Marcelo Fuentes, Diego Martin Messina y Marcelo Gallina, además de los tres hijos de Vito Antonio.

La fiscal afirmó que los L’Abbate “hicieron uso ilegal y abusivo de sociedades, contratos de colaboración empresarial, productos de inversión colectiva – fideicomisos inmobiliarios privados unilaterales y la creación de un fondo común de inversión bajo el régimen de sinceramiento fiscal”, con firmas como iWin Aberturas y iGlass SA, creadas en 2019 con menos de un mes de diferencia.

Mónica Cuñarro, la fiscal que investigó el caso
Mónica Cuñarro, la fiscal que investigó el caso

Los nuevos imputados operaban como accionistas, directivos o socios de estas firmas. Las deudas de ambas firmas son la clave. El último presidente de iWin Aberturas fue Diego Messina: hoy, la firma arrastra un rojo de $10 millones en cheques sin fondo y una deuda crediticia con el Banco Nación de $368 millones, más $4 millones de un banco privado, con un concurso preventivo en el Juzgado Comercial N°2 dictado en noviembre de 2025 tras el arresto de los L’Abbate.

iGlass, que también terminó en un concurso preventivo, acumula deudas con tres bancos privados por más de $200 millones.

INDUPLACK ESTAFA INMOBILIARIA
Tres obras que Induplack lanzó al mercado y no terminó

La jueza González había dictado la falta de mérito para los acusados de las empresas. Sin embargo, Cuñarro insistió: la fiscal presentó legajos de la IGJ, de ARCA, así como información de los concursos preventivos de ambas empresas. También, describió las maniobras, básicamente, un rulo.

Mario Alberto Virarelli y Leonardo Damian Virarelli, en su carácter de directores de Laser Argentina SA y, accionistas/ directores de iWin Aberturas SA e iGlass SA, por ejemplo, “diseñaron y ejecutaron el plan de sobreendeudamiento e infracapitalización de ambos giros. Dicho pasivo se provocó mediante la autogeneración de deudas a través de la figura de contratos de mutuo y aportes irrevocables, tanto a título personal como en nombre de su empresa, Laser Argentina SA”, afirma la imputación.

“Así, mientras eran parte del grupo L’Abbate, facilitaron la confusión patrimonial de las ganancias obtenidas producto de las estafas cometidas y, luego, aprovecharon el desmanejo contable y financiero para presentarlas a concurso preventivo. Esto les permitió colocarse en una posición más favorable frente a la masa de acreedores de buena fe y así garantizarse un lucro indebido.

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