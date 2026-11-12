San Isidro revocó el permiso del Club de Golf de Boulogne por una deuda millonaria y graves irregularidades

La entrada principal del Club de Golf de Boulogne

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El Municipio de San Isidro decidió revocar el Permiso de Uso y Ocupación Oneroso del Club de Golf de Boulogne después de verificar una acumulación de incumplimientos que se extendió por más de una década. La institución dejó de abonar el canon mensual en julio de 2014 y nunca retomó los pagos, lo que generó una deuda que al 29 de julio de 2026 rondaba los 400 millones de pesos. La medida, instrumentada mediante un decreto municipal, implica la recuperación de un predio de 16 hectáreas que el club ocupaba desde 1962.

El terreno, ubicado frente a la Autopista Panamericana y delimitado por las calles Uruguay, la prolongación de José Figueroa Alcorta y Malvinas Argentinas, fue cedido a la institución de forma gratuita durante más de cinco décadas. Recién en 2013, el municipio formalizó la relación mediante un permiso de uso por veinte años que establecía condiciones concretas: el pago de un canon mensual equivalente al 50% del ABL y la obligación de informar cualquier contrato celebrado con terceros vinculado al uso del espacio. Ninguna de las dos condiciones fue respetada de manera sostenida.

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El club cobró publicidad sobre la Panamericana sin informar al Municipio

Además del impago del canon, la auditoría municipal detectó que el club había suscripto contratos con dos empresas para la explotación comercial de once estructuras publicitarias instaladas sobre la Panamericana. Esos acuerdos nunca fueron informados al municipio dentro de los plazos previstos en el convenio original. La omisión configura una irregularidad adicional que, sumada a la deuda acumulada, reforzó la decisión de revocar el permiso.

A eso se agregó que la institución tampoco presentó los planos de sus instalaciones ni tramitó las autorizaciones municipales correspondientes antes de llevar adelante distintas obras dentro del predio. El conjunto de incumplimientos, según el decreto, era de una gravedad suficiente como para justificar la rescisión del acuerdo sin posibilidad de regularización.

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Una vez que el municipio recupere la administración del espacio, la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes tomará a su cargo la gestión del predio. El decreto es explícito en cuanto a dos lineamientos centrales: la práctica del golf debe garantizarse con continuidad y el acceso al lugar debe ampliarse, con prioridad para los vecinos de San Isidro. En los próximos días, el municipio tiene previsto comunicarse directamente con socios y vecinos para escuchar sus inquietudes y precisar los pasos que seguirán.

San Isidro Deportes revocó también el permiso del anexo del Club Atlético Boulogne

La medida también alcanzó al anexo del Club Atlético Boulogne

La resolución no se limitó al Club de Golf. En el mismo decreto, el municipio revocó también el permiso del anexo del Club Atlético Boulogne, un predio de 20.000 metros cuadrados ubicado sobre la calle Uruguay. En ese caso, la deuda por incumplimiento del canon —acumulada desde marzo de 2020— superaba los $ 31 millones al momento de la intervención.

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La inspección del lugar reveló, además, que distintas instituciones utilizaban las canchas del predio a través de contratos de alquiler y subalquiler que nunca fueron comunicados al municipio. Al igual que en el caso del club de golf, la falta de transparencia en la administración del espacio público fue determinante para justificar la medida. Recuperado el predio, la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes asumirá también su administración, con el compromiso de preservar las actividades deportivas y sociales que allí se desarrollan.