Los lentes con Gemini de Google costarán desde USD 395 y llegarán a las tiendas el 10 de diciembre de 2026

Google y Samsung iniciaron la preventa de sus primeros lentes inteligentes con Gemini en colaboración con Warby Parker y Gentle Monster. (Composición/Google)

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Google y Samsung abrieron este jueves las reservas de sus primeros lentes inteligentes con el asistente Gemini. Los modelos de la marca Warby Parker cuestan desde USD 395 y los de Gentle Monster desde USD 449. Se venderán en tiendas y por internet a partir del 10 de diciembre.

Los dos fabricantes de lentes diseñaron los marcos, pero el equipo es idéntico: pesa unos 41 gramos, tiene una batería de hasta nueve horas y un estuche que la recarga hasta siete veces, según Google. Incluye una cámara de 12 megapíxeles, parlante y micrófonos, pero no tiene pantalla.

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Gemini responde a lo que el usuario ve y escucha. Según Google, ofrece indicaciones para llegar a un lugar, traducciones en vivo y descripciones de lo que hay frente a la cámara. También permite sacar fotos, escuchar música y revisar la agenda sin sacar el teléfono del bolsillo.

Los lentes inteligentes prescinden de pantalla e integran una cámara de 12 megapíxeles junto con una batería de nueve horas de duración. (Google)

Por ahora el mercado es acotado. Los lentes solo funcionan con cuentas de Google de Estados Unidos y Corea del Sur, y exigen que el titular sea mayor de 18 años. Ni Google ni Samsung han dicho cuándo llegarán a otros países.

Qué teléfonos son compatibles

Los lentes se conectan con los iPhone desde el 13 Pro, con los Pixel desde el 7 y con los Samsung Galaxy S y Z que tengan One UI 9.0 o una versión posterior. Quedan afuera los Galaxy más baratos y los equipos de otras marcas, según las condiciones publicadas por Google.

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Wired comparó el producto con las gafas de Meta, que lideran este mercado y cuentan con el diseño de Ray-Ban. Los de Google pesan unos 10 gramos menos que la tercera generación de Meta. Las de Warby Parker se pueden probar en más de 360 tiendas de esa cadena.

El asistente Gemini procesa el entorno del usuario para facilitar traducciones en directo, indicaciones de ruta y descripciones visuales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo intentan evitar que graben a escondidas

Google presentó junto con el producto un conjunto de reglas de privacidad, porque una cámara en el rostro preocupa a quienes quedan frente a ella. Una luz blanca se enciende cuando el usuario toma una foto o graba un video. Si alguien la tapa, los lentes dejan de grabar.

Asimismo, la cámara se bloquea si detecta que la luz fue alterada. 9to5Google precisó que el sistema verifica el funcionamiento de la luz cada vez que los lentes se cargan. Sumado a esto, cada par tiene un interruptor que los apaga por completo.

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El uso del accesorio requiere cuentas de Google de Estados Unidos o Corea del Sur y vinculación con modelos seleccionados de iPhone, Pixel y Galaxy. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Los videos duran como máximo 90 segundos, frente a los cinco minutos que permiten las gafas de Meta. Google prohíbe que las aplicaciones de su tienda transmitan en vivo desde los lentes o identifiquen rostros en tiempo real.

Cuando el usuario pide a Gemini que mire algo, el teléfono oculta antes los rostros de las personas cercanas. Google afirmó que esas imágenes no se guardan en el historial de Gemini y que no se usan para entrenar modelos de IA ni para dirigir anuncios.

Google restringió la duración de los videos a un tope de 90 segundos y prohibió la emisión de transmisiones directas desde los lentes. (REUTERS/Annegret Hilse//File Photo)

Juston Payne, director de gestión de producto de realidad extendida de Google, dijo a The Verge que alguien podría inventar una forma de burlar la luz que los algoritmos no detecten. Por eso, explicó, la empresa borra rostros y ruido ambiente: “No vamos a entrenar a Gemini con eso”.

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Las promesas tienen límites. Expertos señalan que las conversaciones de voz con Gemini no gozan de la misma protección que las imágenes y que los datos no están cifrados en los servidores de Google. La empresa dijo que trabaja para llevar a los lentes su sistema de procesamiento privado de IA, que impediría el acceso incluso a sus empleados.

Quien use los lentes debe aceptar no grabar a otras personas sin permiso ni en lugares sensibles, y no tapar la luz. Si incumple, Google puede desactivar los lentes. Las pruebas en tiendas ya están disponibles y las ventas comienzan el 10 de diciembre.

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