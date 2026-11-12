Panamá registra la segunda rebaja consecutiva en el precio de la gasolina y el diésel revierte su tendencia alcista

Los conductores panameños se beneficiarán de una segunda reducción consecutiva en los precios de las gasolinas de 95 y 91 octanos a partir del viernes 13 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los combustibles volverán a bajar de precio en Panamá a partir del viernes 13 de noviembre, en lo que representa la segunda rebaja consecutiva de las gasolinas de 95 y 91 octanos. Esta vez, la disminución también alcanzará al diésel, que había registrado un incremento durante la revisión anterior.

La Secretaría Nacional de Energía anunció que los nuevos precios máximos estarán vigentes desde las 6:00 de la mañana del 13 de noviembre hasta las 5:59 de la mañana del 27 de noviembre, como parte del mecanismo de actualización quincenal que regula la venta de combustibles en el país.

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En las ciudades de Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos costará $1.231 por litro, equivalente a aproximadamente $4.66 por galón. Frente al precio anterior de $1.324 por litro, la reducción será de 9.3 centavos por litro, es decir, cerca de 35 centavos por galón.

La gasolina de 91 octanos también registrará una disminución importante y pasará a venderse a $1.102 por litro, unos $4.17 por galón. El ajuste representa un ahorro de 8.7 centavos por litro, equivalente a aproximadamente 33 centavos por galón respecto de la quincena que termina el jueves.

La gasolina de 95 octanos costará aproximadamente $4.66 por galón en las ciudades de Panamá y Colón, tras una reducción de 9.3 centavos por litro. Europa Press

Para el diésel bajo en azufre, el precio máximo en Panamá y Colón quedará en $1.434 por litro, aproximadamente $5.43 por galón. Su reducción será de 10.3 centavos por litro, unos 39 centavos por galón, después del aumento registrado durante la revisión correspondiente al 30 de octubre.

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Con estos ajustes, las dos gasolinas acumulan rebajas importantes en dos periodos consecutivos, mientras que el diésel cambia de dirección. Para los consumidores, el comportamiento representa un alivio en el gasto de combustible, aunque los precios continúan sujetos a las fluctuaciones de los mercados internacionales.

El descenso también se refleja en los indicadores de referencia publicados por la Secretaría Nacional de Energía. Entre el 28 de octubre y el 10 de noviembre, la gasolina de 95 octanos acumuló una variación negativa de 8.66%, mientras la de 91 retrocedió 9.56% y el diésel disminuyó 7.65%.

Las gráficas oficiales muestran que los tres combustibles mantuvieron una trayectoria descendente durante los primeros días de noviembre, con caídas especialmente pronunciadas en las gasolinas. Este comportamiento contrasta con el periodo anterior, cuando el diésel todavía registraba aumentos pese a la reducción de los otros productos.

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El diésel bajo en azufre registrará la mayor rebaja de la nueva quincena, con una disminución de aproximadamente 39 centavos por galón. EFE/Carlos Lemos

La tendencia coincide con una fuerte corrección del petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense utilizada para seguir el mercado energético. El barril cerró el 30 de octubre en $104.12 y descendió hasta $86.04 el 10 de noviembre, una caída aproximada de 17.4% en ese intervalo.

Durante esas jornadas, el petróleo de Texas experimentó movimientos bruscos, asociados a las expectativas sobre el suministro mundial y la situación geopolítica en Oriente Medio. El miércoles 11 de noviembre, el WTI registró una recuperación moderada hasta $86.53 por barril, aunque permaneció considerablemente por debajo de los niveles de finales de octubre.

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Sin embargo, las variaciones del crudo no se trasladan automáticamente ni en la misma proporción a los surtidores panameños. El cálculo de los precios máximos también considera las cotizaciones internacionales de los combustibles refinados, los costos de importación, los fletes y los márgenes de comercialización, entre otras variables.

Los valores presentan diferencias según la localidad. En David, la gasolina de 95 costará aproximadamente $4.74 por galón, la de 91 se ubicará en $4.25 y el diésel en $5.51. En Changuinola, una de las zonas con precios más elevados, los valores respectivos serán de $4.85, $4.36 y $5.62 por galón.

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- Las referencias internacionales de las gasolinas de 95 y 91 octanos acumularon descensos de 8.66% y 9.56%, respectivamente, entre el 28 de octubre y el 10 de noviembre. (Foto: Shutterstock)

La Secretaría Nacional de Energía recordó que los precios máximos se revisan cada 14 días para incorporar las variaciones internacionales y logísticas. Las estaciones de servicio podrán vender por debajo de esos valores, pero no superar los límites autorizados para cada producto y localidad durante la nueva quincena.