Art Basel regresa a Miami Beach: cuándo será la Semana del Arte, cuánto cuestan las entradas y cómo llegar

Art Basel Miami Beach volverá al Centro de Convenciones del 4 al 6 de diciembre de 2026. (Alfonso Duran)

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Art Basel Miami Beach regresará al Centro de Convenciones de Miami Beach del 4 al 6 de diciembre de 2026, en una edición que volverá a situar a la ciudad entre los principales puntos de encuentro del mercado internacional del arte. La feria reunirá a expositores de distintos países y territorios, con propuestas de arte moderno y contemporáneo, además de espacios dedicados a nuevas expresiones artísticas.

El encuentro formará parte de Miami Art Week, una agenda cultural que se desarrollará del 30 de noviembre al 6 de diciembre y que incluirá exposiciones, instalaciones públicas, actividades en museos y otras ferias. La concentración de visitantes también llevará a las autoridades locales a implementar medidas especiales de movilidad para facilitar los desplazamientos entre Miami Beach y otros sectores de la ciudad.

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La edición de 2026 incorporará propuestas vinculadas con el arte digital y mantendrá actividades paralelas en hoteles y espacios públicos. Además, la continuidad del evento en Miami Beach está respaldada por un acuerdo que garantiza su permanencia en el Centro de Convenciones hasta 2031, con posibilidad de extenderlo por dos años adicionales.

Sede, fechas y horarios de la feria

La sede de Art Basel Miami Beach será el Miami Beach Convention Center, ubicado en 1901 Convention Center Drive. La apertura general al público se realizará del viernes 4 al domingo 6 de diciembre, entre las 11:00 y las 18:00 h. Antes de esas jornadas, la organización programó dos días de preestreno, el miércoles 2 y el jueves 3 de diciembre, destinados a visitantes con acceso anticipado.

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La feria presentará obras de arte moderno y contemporáneo a través de galerías consolidadas y espacios que promueven a artistas emergentes. Una de las propuestas destacadas será Zero 10, la plataforma de Art Basel dedicada al arte de la era digital, que tendrá una nueva edición bajo el título Generation.

Esta sección reunirá 19 proyectos presentados por 21 galerías y plataformas. La curaduría estará a cargo de Karen Archey y Eli Scheinman, quienes seleccionaron instalaciones inmersivas y trabajos que indagan la relación entre las nuevas tecnologías y la creación artística. Entre las disciplinas representadas estarán el video, la pintura, la escultura, los textiles y las obras desarrolladas mediante procesos algorítmicos.

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Entre los proyectos anunciados figura Winds of Yawanawá, una instalación del artista turco-estadounidense Refik Anadol, desarrollada en colaboración con comunidades indígenas yawanawá de la Amazonía brasileña. La propuesta combina referencias visuales de esa comunidad con información ambiental de la selva, incluidos datos sobre temperatura, viento y patrones climáticos.

La incorporación de Zero 10 amplía la oferta de la feria hacia expresiones artísticas vinculadas con los entornos digitales, sin desplazar su programación central de galerías y obras modernas y contemporáneas.

La Ciudad de Miami Beach brindará taxis acuáticos y autobuses gratuitos durante Miami Art Week. (EFE/ Art Basel)

Precios de entrada y categorías con descuento

Las entradas para las jornadas abiertas al público tendrán distintas tarifas, según la modalidad de acceso y la categoría del visitante. El boleto general de un día costará USD 92 y permitirá ingresar durante una de las tres jornadas de apertura general: viernes 4, sábado 5 o domingo 6 de diciembre.

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La organización también estableció una tarifa reducida de USD 68 para determinados grupos. Esta modalidad estará disponible para:

Residentes de Miami Beach.

Estudiantes.

Visitantes de entre 13 y 18 años.

Adultos mayores.

Veteranos.

Los asistentes que compren boletos con descuento deberán cumplir las condiciones de elegibilidad y presentar la documentación correspondiente cuando sea requerida. Los menores de hasta 12 años podrán acceder sin costo, de acuerdo con las condiciones establecidas por la organización.

Otra alternativa será el pase de fin de semana, con un precio de USD 170. Este boleto permitirá ingresar tanto el sábado 5 como el domingo 6 de diciembre, por lo que está dirigido a quienes deseen recorrer la feria durante ambas jornadas sin adquirir entradas individuales.

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Art Basel también ofrecerá una entrada First Access de USD 105, que permitirá ingresar una hora antes del horario general. Esta modalidad está dirigida a quienes quieren acceder al recinto antes de la apertura habitual.

La compra de boletos se realizará de manera digital a través del sistema oficial de la feria. El Miami Beach Convention Center advirtió que no funcionará como punto de venta de entradas en la puerta, por lo que los visitantes deberán gestionar su acceso antes de llegar al recinto.

Miami Beach ofrecerá transporte gratuito durante la semana del arte

La Ciudad de Miami Beach implementará un esquema especial de movilidad para facilitar los desplazamientos durante Miami Art Week. El operativo incluirá taxis acuáticos gratuitos entre Miami Beach y el centro de Miami, además de autobuses lanzadera para conectar distintos sectores donde se desarrollarán actividades culturales y exposiciones.

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Los taxis acuáticos unirán Maurice Gibb Memorial Park, en Miami Beach, con Venetian Marina & Yacht Club, en Miami. El servicio funcionará desde el lunes 30 de noviembre hasta el sábado 5 de diciembre, entre las 10:00 y las 24:00 h. El domingo 6 de diciembre operará de 10:00 a 22:00 h.

Las embarcaciones tendrán una frecuencia estimada de entre 7 y 9 minutos. Sin embargo, el desembarque en Miami Beach no se realizará directamente frente al Centro de Convenciones. Desde el embarcadero, los visitantes podrán caminar aproximadamente entre 20 y 25 minutos o utilizar las conexiones terrestres disponibles para llegar al recinto.

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El plan también contempla autobuses lanzadera gratuitos, con frecuencias de entre 10 y 15 minutos, para conectar áreas de exposiciones, ferias y estacionamientos. Las rutas permitirán desplazarse entre sectores como Mid-Beach, South Beach y el Miami Design District, donde se concentrarán distintas actividades de la semana.

A este operativo se sumará el Miami Beach Trolley, cuyo servicio reforzará su frecuencia entre el 2 y el 5 de diciembre. Los horarios de los autobuses se coordinarán con la operación de los taxis acuáticos para facilitar los traslados de los asistentes.

La municipalidad prevé un aumento de la circulación vehicular debido a la concentración de visitantes y actividades en un período reducido. Por ese motivo, recomendó considerar los tiempos adicionales de desplazamiento, especialmente durante las tardes y hacia el fin de semana.

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Las medidas forman parte de la planificación municipal para Miami Art Week y no están destinadas exclusivamente a los asistentes de Art Basel: también buscan facilitar el acceso a las demás propuestas culturales distribuidas por la ciudad.

Un acuerdo con las autoridades locales garantizó la permanencia de Art Basel en Miami Beach hasta 2031. (Nacho films)

272 expositores de más de 40 países y territorios

La edición de 2026 contará con 272 expositores procedentes de más de 40 países y territorios, según la información difundida por la organización y la alcaldía de Miami Beach. La cifra corresponde a la participación internacional en Art Basel y no al conjunto de ferias y actividades que se desarrollarán durante Miami Art Week.

Fuera del recinto principal, la programación municipal incluirá propuestas que trasladarán las expresiones artísticas a hoteles y espacios públicos. Una de ellas será No Vacancy, Miami Beach, que celebrará su séptima edición con instalaciones de doce artistas y colectivos en doce hoteles de la ciudad.

Las obras estarán disponibles desde el 12 de noviembre hasta el 19 de diciembre de 2026. El proyecto busca incorporar intervenciones artísticas en establecimientos hoteleros y espacios accesibles para visitantes y residentes. Además, contempla un premio total de USD 35.000, distribuido entre una distinción otorgada por un jurado y otra definida mediante votación del público.

Otra iniciativa será el Programa de Compra de Legados, mediante el cual el comité de Arte en Espacios Públicos de Miami Beach seleccionará una obra de artistas participantes en las secciones Positions y Nova de Art Basel Miami Beach.

La pieza elegida pasará a formar parte de la colección pública de la ciudad y tendrá una exhibición permanente en el Centro de Convenciones. La votación pública para definir la adquisición se realizará entre el 20 y el 23 de noviembre, mientras que el anuncio de la obra seleccionada está previsto para el 1 de diciembre.

Estas actividades amplían la presencia del arte más allá de las galerías y permiten que hoteles, espacios públicos y edificios municipales formen parte de la programación cultural de la ciudad.

Acuerdo que garantiza la feria en Miami Beach hasta 2031

La continuidad de la feria en Miami Beach quedó respaldada por un nuevo acuerdo aprobado por la Comisión Municipal el 15 de octubre de 2026. El convenio con Art Basel US Corp. garantiza que el evento continuará realizándose en el Centro de Convenciones hasta 2031 e incorpora una opción para extender el contrato hasta 2033.

El entendimiento fue aprobado en coordinación con OVG360, empresa encargada de operar el recinto. Entre sus disposiciones se contempla una zona designada para Art Basel durante cada edición, además de beneficios dirigidos a residentes, estudiantes y organizaciones culturales locales.

La renovación busca mantener a Miami Beach como sede de uno de los encuentros internacionales más relevantes del mercado artístico. La feria se realiza en la ciudad desde 2002 y forma parte de una red de eventos organizados por Art Basel en distintas regiones.

La organización también celebra encuentros en Basilea, Hong Kong, París y Qatar, con propuestas que conectan galerías, artistas, coleccionistas e instituciones culturales.

En Miami, su presencia coincide cada año con una agenda más amplia de exposiciones y actividades independientes que se extienden por el sur de Florida. Por eso, aunque Art Basel Miami Beach concentra parte de la atención internacional, su realización representa solo uno de los componentes de la programación cultural que se desarrollará durante la semana.