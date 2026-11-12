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La selección argentina anunció la renovación de Lionel Scaloni como entrenador

El técnico cumplirá su tercer ciclo al frente del plantel luego del punto de inflexión que significó el retiro de Lionel Messi

Durante una conferencia de prensa de la Asociación del Fútbol Argentino, el presidente Claudio Tapia anunció la extensión del contrato de Lionel Scaloni como director técnico de la selección nacional hasta 2030
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Tal como se presumía, la Asociación del Fútbol Argentino y Lionel Scaloni llegaron a un acuerdo por la renovación del contrato del entrenador de 48 años con vistas a la próxima Copa América y las Eliminatorias del Mundial 2030. El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, acompañado por el propio DT, justo antes de la última fecha FIFA que tendrá a la Albiceleste disputando amistosos contra Uruguay (este viernes 13 en la Bombonera) y Costa Rica (el martes 17/11 en Córdoba).

La renovación incluye al resto de su cuerpo técnico, pero no a Walter Samuel, quien se lanzará como cabeza de equipo en otro destino. “Es un día muy especial para la selección argentina y el fútbol argentino. Vamos a anunciar oficialmente la renovación de Lionel Scaloni por el período de 2027 a 2030″, dijo Chiqui Tapia en su introducción. Es algo que todos querían y queríamos. Estamos convencidos desde el primer día. Esta noticia nos tenía desvelados y muy ansiosos. Vamos a seguir el camino juntos, por más éxitos”, completó el titular de la institución.

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“Es lo que queríamos todos desde el primer momento. Tenemos la misma ilusión y ganas que el primer día, de lo contrario sería imposible estar acá. Este puesto necesita de tener todas las pilas”, destacó el Gringo, quien atraviesa días difíciles tras la muerte de su mamá, Eulalia Marzetti.

Scaloni transformó a la Selección con la conquista de cuatro trofeos internacionales y una reestructuración profunda del plantel nacional. El técnico santafesino asumió de manera interina a mediados de 2018 y encabezó una etapa que cortó una sequía de 28 años sin consagraciones, con un registro superior al centenar de presentaciones y un rendimiento que superó el 79% de los puntos en disputa.

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Su designación al frente del equipo mayor se produjo en agosto de 2018, semanas después de la eliminación en los octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia. Con el acompañamiento de Pablo Aimar y Walter Samuel en su cuerpo técnico, el ex futbolista de Newell’s asumió el cargo en principio para seis partidos de preparación. En ese período prescindió de varios futbolistas históricos e impulsó la inclusión de figuras jóvenes que pasaron a formar la base estable del equipo, entre ellos Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Cristian Romero.

Lionel Scaloni con el trofeo de campeón mundial con la selección argentina en Qatar 2022. - créditos: REUTERS/Hannah Mckay
Lionel Scaloni y su máximo logro: el Mundial de Qatar (REUTERS/Hannah Mckay)

El estreno oficial tuvo lugar el 8 de septiembre de 2018 en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, donde Argentina venció 3-0 a Guatemala. Tras conseguir cuatro victorias, una igualdad y una caída en sus primeros seis compromisos amistosos, las autoridades de la casa madre del fútbol argentino ratificaron al entrenador para afrontar la Copa América 2019 en Brasil. En aquel certamen continental, el seleccionado obtuvo el tercer puesto tras caer en semifinales frente al cuadro anfitrión y superar a Chile por 2-1 en San Pablo. Aquel encuentro contra los chilenos en julio de 2019 marcó el inicio de una racha de 36 encuentros consecutivos sin derrotas, la más extensa en los registros del conjunto nacional y la segunda más prolongada en el fútbol de selecciones a escala global.

Durante ese trayecto, el cuerpo técnico afianzó la capitanía y la gravitación de Lionel Messi, a quien rodeó con un esquema flexible y dinámico en el mediocampo. El primer trofeo del proceso llegó el 10 de julio de 2021, cuando el elenco albiceleste derrotó 1-0 a Brasil en Río de Janeiro gracias a una definición de Ángel Di María en la final de la Copa América. Aquel resultado quebró la racha de casi tres décadas sin títulos para el representativo absoluto. Menos de un año después, el 1° de junio de 2022, el equipo ratificó su nivel competitivo con una victoria 3-0 ante Italia en el estadio de Wembley, triunfo que le otorgó la Copa de Campeones Conmebol-UEFA, conocida como Finalissima.

La prueba más exigente comenzó el 22 de noviembre de 2022 con una sorpresiva derrota 2-1 frente a Arabia Saudita en el debut de la Copa Mundial disputada en Qatar. La respuesta técnica de Scaloni consistió en variantes tácticas inmediatas: introdujo en la alineación titular a jóvenes como Enzo Fernández y Julián Álvarez, ajustes que devolvieron la solidez al funcionamiento colectivo. El recorrido concluyó el 18 de diciembre de 2022 en el estadio Lusail con la coronación ecuménica. Argentina igualó 3-3 frente a Francia en los 120 minutos reglamentarios y se impuso 4-2 en los penales, lo que otorgó la tercera estrella planetaria al país tras los éxitos de 1978 y 1986. La consagración derivó en la elección del estratega como el mejor entrenador masculino del planeta por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) y en la obtención del galardón The Best de la FIFA.

Lionel Scaloni Premios The Best
Lionel Scaloni fue reconocido en 2022 como el mejor entrenador del mundo

El ciclo extendió su regularidad durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al torneo de 2026 y en la Copa América 2024 desarrollada en Estados Unidos. En ese campeonato, el equipo superó la lesión temprana de su capitán Messi en la final ante Colombia disputada en Miami y aseguró el trofeo con una anotación de Lautaro Martínez en el tiempo suplementario, para sellar el 1-0 definitivo el 14 de julio de 2024.

Con más de 100 encuentros en el banco de suplentes, el entrenador sumó 79 triunfos, 18 empates y 10 derrotas, registros que lo ubicaron entre los técnicos con mayor cantidad de victorias en la historia de la AFA. El ciclo mantiene una efectividad superior al 79% de los puntos y continuará con la preparación para la próxima Copa del Mundo.

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