Sociedad

Quién es Jordan Cirulli, el bartender argentino detenido durante un operativo contra un líder narco en México

Oriundo de Mar de Ajó, fue capturado por la Marina mexicana durante un allanamiento para atrapar a Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, un importante jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Jordan Alejandro Cirulli, el bartender argentino detenido durante un operativo contra un líder narco en México
Jordan Alejandro Cirulli tiene 32 años y trabajaba como bartender en el restaurante Sabea, en la ciudad de Guadalajara, México.
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Además de concretar la captura de Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, un importante líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el operativo que personal de la Secretaría de Marina de México encabezó el pasado 8 de noviembre en el restaurante Sabea, ubicado en la ciudad de Guadalajara, también fue detenido Jordan Alejandro Cirulli, un bartender argentino que trabajaba en el local gastronómico al momento del allanamiento.

La detención de Cirulli, de 32 años, fue dada a conocer en las redes sociales por Sabrina Rivero, su esposa. Desesperada, exige que liberen a su marido, sobre quien asegura que nada tiene que ver con el narco que buscaban y atraparon las autoridades.

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En un extenso comunicado que difundió a través de su perfil de Facebook, la mujer de Cirulli aseguró que es incorrecto que se les llame “delincuentes” a los detenidos junto con Álvarez Ayala, ya que incluyeron a personas que, según su versión, sólo cumplían con su jornada laboral. “Él está entre los detenidos que se llevaron del staff del restaurante; es el jefe de barra. Los privaron de su libertad. Sólo estaban haciendo su trabajo, y a pesar de los diferentes intentos por irse, siempre se los negaron”, escribió.

Jordan Alejandro Cirulli, el bartender argentino detenido durante un operativo contra un líder narco en México
Jordan Cirulli es padre de una hija de 3 años.

Oriundo de la ciudad balnearia de Mar de Ajó, en la costa atlántica bonaerense, Jordan trabajaba hace poco tiempo en el restaurante Sabea, donde cayó Álvarez Ayala, y forma parte de los 19 detenidos durante el operativo.

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Según precisó su propia esposa, el último contacto que tuvo con él fue aproximadamente a las 2 de la madrugada -hora local-. “Quiero aclarar que Jordan NO ES UN DELICUENTE Y NO ESTÁ VINCULADO CON LA PERSONA CAPTURADA, tampoco ninguno de sus compañeros de trabajo”, insiste la esposa del argentino detenido.

En una segunda publicación, compartida este miércoles a la mañana, Sabrina describió a Jordan como “un hombre de bien, un esposo, amigo y padre ejemplar”, y aseguró que “todo el que lo conoce puede coincidir”.

Jordan Alejandro Cirulli, el bartender argentino detenido durante un operativo contra un líder narco en México
Jordan es oriundo de Mar de Ajó y está casado con una mexicana.

Jordan es padre de una niña de 3 años. Al consultar sus registros laborales, Infobae pudo comprobar que antes de radicarse en suelo mexicano trabajó en una importante cadena de supermercados y en una avícola de Entre Ríos.

“Su familia en Argentina y su familia aquí estamos haciendo TODO lo posible por demostrar su inocencia para que pueda volver con nosotras, a casa. Es una situación INCREÍBLEMENTE injusta. Desde el momento en que se hizo su captura, han violado sus derechos como ciudadano, no se le notificó a la embajada de su país ni a ningún consulado como debió haber sido”, concluyó la esposa de Jordan.

Cómo detuvieron a Jordan Cirulli

El operativo se desarrolló en el restaurante Sabea, ubicado en la colonia Vallarta Norte de Guadalajara, cerca de los límites con Zapopan. Según precisa Infobae México, Rafael Álvarez Ayala, “R2″, llegó al lugar alrededor de las 18 del sábado 7 de noviembre, acompañado por su círculo de seguridad y otros presuntos integrantes de “Los Rs”, célula relacionada con el CJNG.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el grupo permaneció cerca de 20 horas en el establecimiento, donde había una fiesta organizada por la agrupación norteña Los Arras. Al mediodía del domingo, trabajadores habrían pedido a los asistentes que se retiraran, pero el líder narco se habría negado e impidió la salida de los presentes.

La foto de Cirulli detenido.
La foto de Cirulli detenido.

Cerca de las 14, agentes de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Semar ingresaron al restaurante tras tareas de inteligencia que confirmaron la ubicación de “R2”. El grupo que lo custodiaba respondió con disparos, lo que desencadenó un enfrentamiento en plena vía pública.

Tras el operativo, las autoridades mexicanas informaron, en un primer momento, sobre la detención de 21 personas, entre ellas presuntos mandos regionales del CJNG, empleados del restaurante, músicos y personal técnico de la agrupación.

Tres días después, la Fiscalía General de la República trasladó a 19 detenidos desde sus instalaciones en Guadalajara hacia el penal de Puente Grande, Jalisco.

Familiares y conocidos de los empleados insistieron en que varios de los detenidos, entre ellos Jordan Cirulli, prestaban servicios en el restaurante y desconocían la identidad de los clientes.

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