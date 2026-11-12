Cuba

Así ha cambiado el modo de vida en las casas cubanas ante la escasez de luz, agua y alimentos

Paneles solares y tanques de agua sobre las viviendas son opciones para mitigar la crisis, aunque no sean alcanzables para toda la población cubana.

Así ha cambiado el modo de vida de familias y casas cubanas ante la crisis de energia, agua, alimentos, medicamentos
Un trabajador limpia un panel solar sobre una vivienda en La Habana. Con el paso de los días, los cubanos buscan cómo conseguir estos paneles para solventar los apagones diarios que sufre el país. (Infobae Cuba/ ADALBERTO ROQUE / AFP)
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La vida doméstica en Cuba se organiza alrededor de la incertidumbre. Las familias ajustan la cocina, el lavado, la carga de teléfonos y la conservación de alimentos a las pocas horas de electricidad. El agua dejó de ser segura: cubos, bidones y tanques ocupan las casas para guardar lo que llegue por la red o por camiones cisterna.

Los hogares también cubren carencias de servicios públicos. Vecinos y familiares en el exterior ayudan a conseguir medicamentos, alimentos, baterías y filtros, mientras el mercado informal completa lo que no aparece en farmacias o comercios. La basura en las calles, los insectos y los roedores añaden riesgos sanitarios a una rutina centrada en resolver lo básico.

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Así ha cambiado el modo de vida de familias y casas cubanas ante la crisis de energia, agua, alimentos, medicamentos
Al 3 de noviembre, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos informó que 2.681.770 personas tenían afectaciones en el suministro por redes; el 66% de los casos se asociaba a problemas eléctricos y el 25% a averías de los equipos de bombeo. (Infobae Cuba/ ADALBERTO ROQUE / AFP)
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Los cortes de luz alteran la rutina doméstica, el acceso al agua, la conservación de alimentos, el trabajo y las comunicaciones. (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)
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En barrios de La Habana y otras provincias, las familias organizan el día según las pocas horas de electricidad disponibles: cargan teléfonos y baterías, cocinan, bombean agua hacia tanques y aprovechan el funcionamiento de heladeras o ventiladores. (Infobae Cuba/Cortesía Diario de Cuba)
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Tanques elevados, cisternas, bidones, cubos y recipientes permiten conservar agua durante las horas en que llega a la vivienda. Es la alternativa más extendida, aunque depende de que haya suministro al menos de manera intermitente. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
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Los camiones privados y estatales cubren emergencias, pero dependen del combustible y resultan inaccesibles para parte de la población. IPS reportó ofertas superiores a 15 dólares para llenar una cisterna doméstica, un costo elevado en relación con los ingresos locales. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
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Las cisternas azules sobre las casas o edificios ahora es más común verlas como parte de sus estructuras y formas de vida. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
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Diego Jakes de 56 años de edad observa en las afueras de su vivienda deteriorada mientras vuelve la energía eléctrica durante un apagón en La Habana. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
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Yuamilka Hechavarria de 40 años de edad, asegura que la conservación de comida se vuelve otro desafío. Las familias reducen la compra de productos perecederos, preparan alimentos que no requieren refrigeración y procuran abrir la heladera lo menos posible. (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)
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El impacto es desigual. Los apagones resultan más duros para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, hogares con niños, trabajadores que dependen de internet o de equipos eléctricos y comunidades rurales, donde los cortes pueden prolongarse durante 48 o 72 horas. La falta de luz también afecta el descanso nocturno, sobre todo por el calor, los mosquitos y la imposibilidad de usar ventiladores. (Infobae Cuba/Reuters)
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La escasez obliga a muchas familias cubanas a buscar remedios fuera de las farmacias estatales. La disponibilidad oficial de medicamentos esenciales ronda el 30%, según reconocieron autoridades citadas por medios independientes. En abril faltaban 461 de los 651 fármacos incluidos en el cuadro básico nacional. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
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En distintos barrios, la basura permanece durante días o semanas en esquinas, veredas, contenedores desbordados, canales de desagüe y terrenos baldíos. Para quienes viven cerca, no se trata solo de una imagen urbana deteriorada: afecta la circulación, el descanso y la salud. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
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La escasez de combustible condiciona muchos servicios en la cotidianidad cubana. (Infobae Cuba/ ADALBERTO ROQUE / AFP)

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