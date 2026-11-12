Niños nicaragüenses en Costa Rica: entre la integración escolar y el recuerdo del país que dejaron

Yeilyn López cursa quinto año de primaria en la escuela San José de Upala, donde encontró amigos tras llegar desde Nicaragua con su madre. (Cortesía: Realidades)

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Más de 46 mil estudiantes nicaragüenses asisten hoy a escuelas de Costa Rica, pero detrás de esa cifra hay historias como la de Yeilyn López, una niña que aprendió a hacer amigos en Upala sin dejar de pensar en el país que tuvo que abandonar.

El primer día de clases le pareció una oportunidad. Yeilyn, que ahora cursa quinto año de primaria en la escuela San José de Upala, recuerda la emoción de entrar a un aula distinta, conocer maestros y acercarse a otros niños. Había llegado a Costa Rica cuando tenía cuatro años y su madre ya le había enseñado las vocales y algunas letras.

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“Yo cuando vine vi muchos niños, entonces yo dije que sí quería ser mis amigos y no me costó nada”, contó en un reportaje de Realidades. Sus compañeros aceptaron y, desde entonces, la escuela se convirtió en uno de los espacios que le permitieron empezar una nueva vida al otro lado de la frontera.

La experiencia de Yeilyn forma parte de una realidad extendida en Costa Rica, donde miles de niños y adolescentes nicaragüenses estudian mientras sus familias intentan establecerse en un país distinto. Según el reporte inicial de matrícula 2026 de la plataforma Saber, del Ministerio de Educación Pública (MEP), 46,324 estudiantes de nacionalidad nicaragüense están matriculados en el sistema educativo costarricense.

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La escuela San José de Upala recibe desde hace años a estudiantes nicaragüenses que buscan continuar su educación en Costa Rica. (Cortesía: Realidades)

La cifra representa cerca del 80% de los alumnos extranjeros del país y equivale al 4,3% de la matrícula general. En Upala, un cantón fronterizo con Nicaragua, el Ministerio registró 970 estudiantes nicaragüenses en distintas modalidades educativas.

Una infancia entre dos países

En los recreos de la escuela San José de Upala, las diferencias de nacionalidad pierden peso entre juegos y conversaciones. Arley Ríos, estudiante costarricense de sexto año, explicó que la llegada de compañeros nicaragüenses le permitió conocer otras costumbres y tradiciones.

Cuando un alumno nuevo entra al curso, Arley intenta acercarse, hablar con él y presentarlo a sus amigos. Para muchos estudiantes, esos gestos cotidianos definen si el nuevo compañero logra sentirse parte del grupo.

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La directora de la escuela, Karen Pineda, sostuvo que el centro recibe desde hace años a menores procedentes de Nicaragua. El flujo aumentó desde 2018, cuando cientos de familias salieron de ese país en medio de la crisis sociopolítica y la persecución contra opositores.

“Ante todo, prevalece el derecho a la educación”, afirmó Pineda al medio. La institución, dijo, se reconoce como una escuela binacional debido a la convivencia diaria de niños costarricenses y nicaragüenses.

Ese derecho también alcanza a quienes no cuentan con documentos migratorios regularizados. Las autoridades educativas costarricenses disponen de mecanismos para matricular a menores sin documentos de identidad o certificados previos de estudios.

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El miedo a ser señalados por el acento o la nacionalidad

Yeilyn llegó a Costa Rica cuando tenía cuatro años. Hoy sueña con ser abogada, aunque mantiene el deseo de volver a Nicaragua. (Cortesía: Realidades)

La adaptación no es igual para todos. María Celeste Sequeira recordó que, al comenzar en la escuela, sentía que quizá no lograría integrarse por ser nicaragüense. Con el tiempo se sintió más cómoda, aunque conserva el recuerdo de un compañero que le dijo cosas por su origen cuando cursaba segundo año.

Su madre, Ángela Sequeira, salió de Nicaragua en noviembre de 2018 junto con María Celeste, que entonces tenía dos años. La familia buscó refugio en Costa Rica después de la persecución política que afectó a sectores vinculados con las protestas contra el gobierno nicaragüense.

Para Sequeira, que su hija ingresara al sistema educativo desde pequeña ayudó a que estableciera vínculos y comprendiera las dinámicas de su nuevo entorno. Aun así, las dificultades no desaparecieron.

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Algunas familias relataron que sus hijos fueron objeto de burlas debido a las condiciones de sus viviendas. Una madre contó que los niños preferían bajarse del autobús a cierta distancia de su casa para evitar que sus compañeros les preguntaran por qué vivían en construcciones de plástico.

La discriminación por la nacionalidad, el acento o la pobreza sigue siendo uno de los obstáculos para la niñez migrante. Especialistas consultados por Realidades señalaron que esos episodios requieren intervenciones que eviten exponer otra vez al estudiante afectado.

Las docentes buscan que la integración no quede solo en la matrícula

En San José de Upala, la profesora María Fernanda Arguedas explicó que cada estudiante recién llegado atraviesa una primera semana de adaptación. Antes de su ingreso, los docentes preparan al grupo para conocer la cultura, los lugares de procedencia y las experiencias del nuevo compañero.

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La escuela utiliza juegos, conversaciones y actividades culturales para favorecer el acercamiento. También realiza campañas de sensibilización y abre espacios de diálogo cuando surgen conductas de acoso.

Docentes de la escuela San José de Upala preparan actividades para recibir a los alumnos que ingresan desde Nicaragua. (Cortesía: Realidades)

Arguedas explicó que, ante un caso de discriminación, la primera medida consiste en conversar con los niños y explicar por qué la conducta resulta dañina. La respuesta busca involucrar a docentes, familias y estudiantes.

El catedrático de la Universidad Nacional, Luis Andrés Loría Calderón, advirtió que el proceso requiere más que una vacante escolar. Algunos menores llegan después de haber interrumpido sus estudios; otros enfrentan dificultades económicas, emocionales o familiares que afectan su permanencia en las aulas.

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En ese contexto, docentes y directivos suelen acompañar a las familias en trámites de residencia, asilo u otras gestiones migratorias, además de atender las necesidades educativas de los alumnos.

Yeilyn ya imagina su futuro. Dice que quiere estudiar para ser abogada, aunque mantiene un deseo que atraviesa su vida en Costa Rica: volver a Nicaragua. “Yo extraño Nicaragua, es como si quisiera ir y volver a mi país”, afirmó.