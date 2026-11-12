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Mauro Icardi declaró en la causa por presuntas lesiones a una de sus hijas: “Nos vamos conformes”

El futbolista prestó testimonio durante más de una hora en la fiscalía de Tigre. Francisco Oneto, su abogado penalista, dio detalles de lo ocurrido

Francisco Oneto, el abogado del delantero, habló tras la declaración de su cliente (Video: Puro Show-El Trece)
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Mauro Icardi se presentó este jueves por la mañana en la fiscalía de Tigre, ubicada en General Pacheco, para declarar en la causa iniciada por presuntas lesiones leves a su hija mayor, fruto de su relación con Wanda Nara. El futbolista permaneció más de una hora dentro de la dependencia judicial y, al retirarse, evitó hablar con los medios que aguardaban en las inmediaciones. A más de una hora de su ingreso, su abogado penalista, Francisco Oneto, fue quien respondió algunas preguntas y explicó cuál fue la versión que el delantero brindó ante la Justicia.

Mientras camarógrafos y noteros rodeaban el vehículo que esperaba frente a la fiscalía, Icardi salió del edificio junto a su representante legal. El futbolista ingresó cabizbajo y sin realizar declaraciones al vehículo que lo aguardaba, mientras Oneto se detuvo unos minutos para hablar frente a los micrófonos. “Él declaró todo lo que pasó, dio su versión de los hechos y calculo que trascenderán las declaraciones. No hubo agresiones”, afirmó el letrado penalistas. “Él declaró que esa noche no ocurrió nada, sino que fue una cuestión respecto a una juntada que quería tener la nena y él se la negó, por lo que se generó toda esa discusión por ello”, explicó.

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El abogado evitó responder cuando le preguntaron si se había presentado una denuncia contra Martín Migueles, quien habría amenazado a Icardi durante el episodio ocurrido con la menor. Oneto tampoco brindó mayores precisiones sobre ese punto antes de subir al automóvil. “Se aportó una serie de evidencias, videos y demás. Nosotros contamos lo que pasó y está la otra versión. Conforme ambas se irán haciendo las conclusiones”, adelantó.

Mauro Icardi de perfil junto a una ventanilla de vidrio con carteles azules sobre normas sanitarias y personas de espaldas
El futbolista llegó minutos antes de las 10 para presentar su declaración ante el fiscal por la causa de su hija mayor (RSFotos)

Uno de los temas consultados fue la medida cautelar que le impide a Icardi acercarse a su hija mayor durante 45 días.“Está apelada la restricción, no se proveyó el escrito de apelación”, explicó frente a los periodistas. El abogado también hizo referencia a las pericias que deberán realizarse sobre el material incorporado en la causa. “Vamos a esperar que se perite el contenido”, sostuvo. Luego agregó: “La nena tenía una lesión de menisco vieja. Solicitamos las dos cámaras Gesell de las nenas”.

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La defensa también fue consultada sobre la posibilidad de que Icardi vuelva a presentarse ante la fiscalía para ampliar o completar su declaración. “Si es necesario, volverá a declarar”, afirmó. “Nos vamos conformes de la fiscalía, ahora parece que se respeta más la equidad de las partes”, expresó.

En ese momento, los periodistas también le preguntaron si la defensa había solicitado el testimonio de la China Suárez. Oneto respondió de manera breve antes de retirarse: “Se ofrecieron varios testigos”. Sin brindar la identidad de todas las personas propuestas, el abogado confirmó que el equipo legal incorporó nuevos testimonios como parte de la estrategia para respaldar la versión del futbolista.

Mauro Icardi Fiscalía Tigre
Icardi evitó dar su palabra ante los medios que lo esperaban a las afueras de la fiscalía de Tigre (RSFotos)

La causa se inició después de un llamado al 911 realizado durante el viernes pasado. La denuncia apuntó contra Icardi y derivó en un allanamiento a la propiedad de Nordelta, donde las autoridades buscaron recuperar las pertenencias de la niña que, según se indicó, el delantero se había negado a entregar. A partir de ese episodio, Oneto asumió la defensa penal del futbolista y se sumó al equipo que ya integraban Elba Marcovecchio y Lara Piro.

Además, este martes, Oneto difundió un comunicado firmado por los tres abogados de Icardi. En el documento, los letrados cuestionaron el trato que, según sostuvieron, la fiscalía le había dado al imputado en comparación con el que recibió la denunciante. La defensa remarcó que el futbolista había manifestado su voluntad de declarar amparado por el artículo 162 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que lo autoriza expresamente.

No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato”, afirmaron los abogados. Luego agregaron que “la igualdad entre las partes no es un favor: es una garantía”. El comunicado también cuestionó la velocidad con la que, según la defensa, avanzó la causa sin que Icardi fuera escuchado previamente. “Desde el inicio de esta causa y hasta ahora, la investigación avanzó y se dictaron medidas que restringen severamente los derechos de Mauro Icardi sobre la base de una sola versión de los hechos”, señalaron.

Francisco Oneto, el nuevo abogado penalista del futbolista, a las afueras de la Fiscalía
Francisco Oneto, el nuevo abogado penalista del futbolista, a las afueras de la Fiscalía (RSFotos)

En el mismo escrito, los abogados añadieron: “Cada día que pasa sin escuchar la otra versión es un día en que la causa se construye a una sola voz”. También advirtieron que, si las demoras persistían, recurrirían a todas las vías previstas por la ley para garantizar que el futbolista pudiera declarar. Por su parte, Piro compartió el comunicado en sus redes sociales y sumó una frase breve: “Exigimos igualdad”.

Con la declaración de Icardi y la presentación de nuevas pruebas, la defensa espera que el expediente incorpore su versión de los hechos y continúe su curso con las distintas partes escuchadas.

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