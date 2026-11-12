Murió Melvyn López, histórico entrenador del baloncesto dominicano

El entrenador dominicano de baloncesto Melvyn López falleció a los 52 años tras presentar complicaciones de salud. (REUTERS/Novak Djurovic)

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El entrenador dominicano de baloncesto Melvyn López falleció a los 52 años tras presentar complicaciones de salud, según informaron fuentes deportivas a la agencia EFE. La noticia se conoció este jueves, luego de que su muerte se produjera durante la noche del miércoles.

López dirigió en varias ocasiones a la selección nacional de baloncesto de República Dominicana. Su trayectoria también incluyó la conducción de clubes de distintas ciudades del país y etapas profesionales en Estados Unidos y Venezuela.

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La carrera del técnico reunió experiencia en las categorías formativas, el baloncesto superior masculino y femenino, los procesos de la selección dominicana y equipos fuera de su país. Su recorrido comenzó en el ámbito de los clubes y se extendió a competencias de diferentes niveles.

Según la información difundida por EFE, López era considerado en el ambiente deportivo dominicano como el entrenador con más títulos en la historia del baloncesto nacional. A lo largo de su carrera conquistó 34 torneos de categoría superior.

Los campeonatos obtenidos por el entrenador correspondieron a competencias disputadas en Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, San Cristóbal y Moca. Por la cantidad de títulos logrados en esos certámenes, era conocido como el Señor de los Anillos.

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Melvyn López dirigió a la selección nacional de baloncesto de República Dominicana en varias etapas de su carrera. (EFE/Víctor Calvo)

Las entidades deportivas se pronunciaron tras la muerte de Melvyn López

El fallecimiento del entrenador generó mensajes de pesar de dirigentes e instituciones vinculadas con el baloncesto. El presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, expresó sus condolencias por la muerte del técnico.

El dirigente también destacó la trayectoria de López y sus aportes al baloncesto de República Dominicana. La agencia indicó que las reacciones se produjeron tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

El director del Instituto Nacional de Educación Física, Alberto Rodríguez, también se refirió a la muerte del entrenador. El funcionario lo describió como un “hombre bueno y decente” y como un profundo conocedor del baloncesto.

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“Qué triste la noticia de la muerte del gran profesor y entrenador de baloncesto, Melvyn López”, escribió Rodríguez en una publicación en la red social X.

La Liga Superior de Baloncesto Venezolano también manifestó su pesar. La organización recordó que López dirigió a los Piratas de La Guaira durante su paso por el baloncesto de ese país.

El técnico inició su trayectoria en el club Mauricio Báez

El técnico conquistó 34 torneos de categoría superior en diversas provincias dominicanas y recibió el apodo de Señor de los Anillos. (REUTERS/Novak Djurovic)

López nació en Santo Domingo el 5 de junio de 1974. Comenzó su carrera como entrenador en 1994, cuando trabajó con las categorías menores del club Mauricio Báez.

Su relación profesional con esa institución continuó durante los años siguientes. En 1997 asumió la dirección del equipo superior femenino del club.

Dos años después, pasó a conducir al conjunto masculino de Mauricio Báez. Esa etapa formó parte de una trayectoria desarrollada en equipos de diferentes categorías dentro del baloncesto dominicano.

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La información difundida sobre su carrera también incluyó una experiencia en Estados Unidos. López integró el cuerpo técnico del Miami Christian High School, donde trabajó como asistente.

Con esa institución obtuvo el campeonato estatal de Florida de la categoría 1-A durante la temporada 1999-2000, de acuerdo con EFE. Esa experiencia se sumó a sus posteriores vínculos con equipos fuera de República Dominicana.