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Cómo avanza la obra de renovación del Autódromo de Buenos Aires tras la reunión clave para concretar el regreso de la Fórmula 1 al país: las imágenes

El Gobierno de la Ciudad reveló que las remodelaciones del Autódromo están pautadas para terminar en marzo

El Gobierno de la Ciudad reveló detalles sobre cuándo finalizarán las obras
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Sigue en marcha la renovación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, una obra concebida para recibir competencias internacionales y sostener la aspiración de recuperar una fecha de Fórmula 1 en la Argentina. Tras las negociaciones entre Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Stefano Domenicali, CEO de la Máxima, en el Gran Premio de Brasil, la Ciudad de Buenos Aires informó que las remodelaciones están estipuladas para terminar en marzo.

Queremos tener un circuito que puede albergar distintas formas de deporte motor como pasa en el mundo. El MotoGP va a ocurrir en abril pero el gran objetivo nuestro es traer a la Fórmula 1 de nuevo a la Argentina”, afirmó Jorge Macri, quien recorrió las obras junto al secretario de Deportes, Fabián Turnes, y al presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella.

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A esto, agregó: “Para eso necesitábamos un circuito nuevo, repensado, con ingeniería preparada para la Fórmula 1 actual, pero además con un diseño de Autódromo que permita recibir todos los eventos que ocurren alrededor de la Fórmula 1, que es uno de los grandes eventos de entretenimiento en el mundo. El impacto económico que genera en ciudades como Madrid, Miami, México DF, San Pablo va entre los 450 y los 750 millones de dólares en una semana. Queremos volver a poner a esta ciudad maravillosa y este Autódromo en la agenda mundial de las carreras”.

Durante la reunión entre Macri y el presidente de la F1, el jefe de gobierno porteño presentó la propuesta para que Buenos Aires vuelva a recibir un Gran Premio en el circuito renovado. “Vinimos a reconfirmar el compromiso y la voluntad que tiene la ciudad de Buenos Aires de recuperar a la Fórmula 1. Estamos trabajando en cada paso necesario para estar listos”, afirmó Macri ante la prensa en Interlagos.

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Entre los detalles que reveló, puntualizó sobre el regreso de la máxima categoría del automovilismo apunta a un contrato de cinco años con vigencia desde 2029 o 2030. También permanece abierta la posibilidad de una carrera en 2027 o 2028 si se liberara una fecha del calendario. Macri indicó que los trabajos están “levemente adelantados” respecto del cronograma original. La administración porteña habilitó un frente nocturno para compensar eventuales demoras por las lluvias extraordinarias asociadas al fenómeno de El Niño.

La vista aérea de las obras (Foto: Gobierno de la Ciudad)
La vista aérea de las obras (Foto: Gobierno de la Ciudad)

El secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes, señaló que la reunión con Domenicali abrió una instancia para precisar las condiciones de una futura reserva de fecha. “Estamos trabajando con los equipos, fortificando temas más puntuales, y con la intención de llegar a marzo con algo más concreto”, sostuvo. El cronograma fija la finalización del edificio de boxes para enero, el asfaltado de la pista para febrero y la terminación del túnel hacia el paddock junto con la pintura del trazado para marzo. La excavación de ese paso bajo nivel ya concluyó.

El trabajo de las últimas semanas se centró en el asfaltado, que comenzó en octubre y se ejecuta en tres capas. Tres grupos de operarios trabajan en simultáneo con 12 equipos de gran porte: cada uno utiliza un camión para transportar asfalto caliente, una pavimentadora y dos rodillos compactadores. La recta opuesta y las curvas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ya recibieron la primera capa. La pavimentación incorpora el sistema SmoothRide, una tecnología que permite controlar con precisión la ejecución del diseño elaborado por el ingeniero Hermann Tilke.

La seguridad del circuito incluye la colocación de 1.700 metros de Debris Fence, un cerramiento destinado a contener fragmentos que puedan desprenderse durante una competencia. El proceso de homologación ya certificó los primeros 350 metros y también avanza la instalación de barreras Flexbeam de triple hoja.

El nuevo túnel conectará el acceso de avenida Roca con el paddock y cruzará por debajo de la recta principal, antes de la curva 1. Tendrá unos 400 metros de longitud, circulación vehicular en ambos sentidos, una pasarela peatonal accesible y una altura libre de 4,60 metros. La estructura requirió más de 7.500 metros cúbicos de hormigón y la excavación de 25.000 m³ de tierra. Las obras hidráulicas de la pista están próximas a finalizar, mientras que el terraplén de la horquilla de Fórmula 1 supera el 60% de avance.

Ante los medios presentes, Jorge Macri afirmó: “Lo que ya ve hoy la FIA, el MotoGP y la Fórmula 1, es que acá no hay un render. Acá hay obra, hay un plan de obras que se cumple, hay una calidad que es verificada constantemente. Piensen que nosotros estamos asfaltando de día, de noche. Todas las medidas de seguridad, la tecnología, la telemétrica que requiere hoy la Fórmula 1 o el Moto GP es tremendo. Es un caño de fibra óptica que lleva un montón de datos. Nosotros vemos una parte nomás en la tele. Los equipos y los ingenieros tienen muchísimos datos, así que estamos muy contentos. Esto es parte del desarrollo del sur de la ciudad de Buenos Aires, como lo es el Parque Olímpico, como es el Mar y Terán, como lo es el Parque de la Ciudad, la Villa Olímpica. Así que estamos muy contentos con esta inversión”.

Macri planteó que también es importante la obra para el desarrollo de la disciplina en el país y señaló: “Si nos pidieran mañana de Fórmula 1, mañana no ocurriría, pero por ahí que tengamos la suerte. Nosotros levantamos la mano, si hay una vacante, anotarnos inclusive para el año que viene. Hay una parte de lo que es paddock y boxes que se resuelve de manera provisoria, pero con los mismos estándar que en cualquier otro lado”.

En relación a la reunión con el jefe de la F1 en Brasil, reveló: “Lo que acordamos con Domenicali es trabajar fuertemente. Lo primero que nos dijo es que los equipos sigan trabajando como vienen trabajando. Nosotros venimos trabajando en una coordinación permanente y entonces vamos a mantener la coordinación como hasta ahora. ¿Cuál es el objetivo? En marzo, saber si la ciudad de Buenos Aires y la Fórmula 1 llegan a un acuerdo. Hay negociaciones que son complejas, que son arduas, que son difíciles. Lo técnico va a estar preparado. Lo comercial es lo que es parte de lo que resta también acordar, cuánto paddock tiene la Fórmula 1, cuál es el canon... Y después estará en nosotros ver cómo conseguimos mucho financiamiento privado para financiar. Pero la Fórmula 1 quiere siempre mejores autódromos e ir mejorando un poco su impacto económico en cada una de las ciudades a las que llega".

Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se reunió con el CEO de la Fórmula 1 Stefano Domenicali en Brasil
Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se reunió con el CEO de la Fórmula 1 Stefano Domenicali en Brasil

La obra comenzó con un contrato vinculado al MotoGP —Buenos Aires será sede de la cuarta fecha de la temporada 2027, programada entre el 9 y el 11 de abril—, pero la Ciudad resolvió meses atrás rediseñar el proyecto para adecuarlo a la Fórmula 1. Para esa tarea incorporó a la firma de ingeniería Tilke, especializada en trazados de la categoría, que trabaja sobre la pista, los paddocks —el área operativa de los equipos— y los sistemas de seguridad.

La ejecución de los trabajos está a cargo de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa de la Ciudad que además tiene en proceso licitatorio nuevas etapas de intervención en el predio. Una de las licitaciones contempla reemplazar el alambrado actual por un cerco perimetral rígido de hormigón. El proyecto combina sectores premoldeados permeables con otros construidos mediante bloques de hormigón.

La intervención incluye la renovación de los accesos existentes y la creación de dos nuevos ingresos: uno sobre la avenida 27 de Febrero, en el sector del talud, y otro en la avenida Roca al 5.900. Las otras licitaciones en marcha corresponden a la renovación de los sanitarios y a la puesta en valor de las tribunas existentes, según la última información que brindó el Gobierno de la Ciudad.

Cómo avanza la renovación del Autódromo de Gálvez para acoger la Fórmula 1

El asfaltado está por ingresar en su última etapa
El asfaltado está por ingresar en su última etapa
Avanza la construcción del paddock en la recta principal
Avanza la construcción del paddock en la recta principal
Tres grupos de operarios trabajan en simultáneo con 12 equipos de gran porte: cada uno utiliza un camión para transportar asfalto caliente, una pavimentadora y dos rodillos compactadores
Tres grupos de operarios trabajan en simultáneo con 12 equipos de gran porte: cada uno utiliza un camión para transportar asfalto caliente, una pavimentadora y dos rodillos compactadores
La Ciudad de Buenos Aires informó que las remodelaciones están estipuladas para terminar en marzo
La Ciudad de Buenos Aires informó que las remodelaciones están estipuladas para terminar en marzo
La pavimentación incorpora el sistema SmoothRide, una tecnología que permite controlar con precisión la ejecución del diseño elaborado por el ingeniero Hermann Tilke
La pavimentación incorpora el sistema SmoothRide, una tecnología que permite controlar con precisión la ejecución del diseño elaborado por el ingeniero Hermann Tilke
El nuevo túnel conectará el acceso de avenida Roca con el paddock y cruzará por debajo de la recta principal, antes de la curva 1
El nuevo túnel conectará el acceso de avenida Roca con el paddock y cruzará por debajo de la recta principal, antes de la curva 1
“Queremos tener un circuito que puede albergar distintas formas de deporte motor como pasa en el mundo. El MotoGP va a ocurrir en abril pero el gran objetivo nuestro es traer a la Fórmula 1 de nuevo a la Argentina”, afirmó Jorge Macri
“Queremos tener un circuito que puede albergar distintas formas de deporte motor como pasa en el mundo. El MotoGP va a ocurrir en abril pero el gran objetivo nuestro es traer a la Fórmula 1 de nuevo a la Argentina”, afirmó Jorge Macri
La recta opuesta y las curvas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ya recibieron la primera capa
La recta opuesta y las curvas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ya recibieron la primera capa
Macri indicó que los trabajos están “levemente adelantados” respecto del cronograma original
Macri indicó que los trabajos están “levemente adelantados” respecto del cronograma original

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