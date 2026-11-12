¿Qué universidad destaca en reputación ante empleadores en el ranking QS 2027?

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La Universidad Privada del Norte (UPN) registró un avance de 11 puntos en Reputación ante Empleadores desde 2024, según el QS Latin America & The Caribbean 2027, elaborado por la organización internacional Quacquarelli Symonds (QS). El indicador recoge la valoración de los empleadores sobre la formación de los profesionales.

El crecimiento toma como referencia 2024, año en que la UPN participó por primera vez en el ranking. Desde entonces, la institución también registró un incremento de 7 puntos en Reputación Académica, de acuerdo con la información proporcionada.

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UPN mejora su reputación académica y ante empleadores

El QS Latin America & The Caribbean 2027 evaluó a 517 universidades de América Latina y el Caribe. La UPN se ubicó en el puesto 15 entre las 28 instituciones peruanas incluidas y se mantuvo en el rango regional 301-350.

La universidad atribuye estos resultados a su estrategia de formación profesional, el impulso de la investigación y la preparación de estudiantes para responder a las necesidades del mercado laboral.

La evolución registrada en los indicadores de Reputación ante Empleadores y Reputación Académica se produce así mientras la UPN mantiene su ubicación en el rango 301-350 de la clasificación regional.

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