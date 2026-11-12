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“No es solo ser más grandes, sino ser mejores”: universidad peruana presenta libro por sus 35 años

La Universidad César Vallejo (UCV) presentó una publicación que recorre su trayectoria desde su fundación en Trujillo, en 1991. La institución cuenta actualmente con 13 campus físicos y uno virtual, mientras su presidenta ejecutiva, Kelly Acuña, adelantó que se proyectan cuatro nuevos locales

Foto: Difusión
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La Universidad César Vallejo (UCV) presentó el libro UCV: 35 años transformando la vida de los jóvenes, una publicación que recoge los principales acontecimientos, logros y testimonios de la institución desde su fundación en Trujillo, en 1991.

La ceremonia se realizó en la Casa García Alvarado, en Miraflores, y reunió a autoridades universitarias, invitados especiales y representantes vinculados a la historia de la institución.

Durante el encuentro, la presidenta ejecutiva de la UCV, Kelly Acuña Núñez, señaló que la universidad comenzó con un capital de S/20 mil y cuenta actualmente con un patrimonio superior a S/2.000 millones. Indicó además que la institución dispone de 13 campus físicos y uno virtual.

El periodista Augusto Álvarez Rodrich fue parte de la ceremonia. Foto: Difusión
El periodista Augusto Álvarez Rodrich fue parte de la ceremonia. Foto: Difusión

De las primeras aulas a 300 mil egresados

El fundador de la UCV, César Acuña Peralta, recordó que el proyecto universitario surgió a partir de su experiencia en la Academia Ingeniería, donde durante una década preparó a jóvenes que buscaban ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo.

Según relató, el impulso de sus estudiantes lo motivó a gestionar la creación de una universidad privada en la región. El proceso demandó casi tres años de gestiones antes de que la institución abriera sus puertas en 1991.

“La Vallejo es producto de la perseverancia”, expresó Acuña al recordar las dificultades que enfrentó para concretar el proyecto.

Kelly Acuña, quien tenía cinco años cuando se fundó la universidad, señaló que fue testigo de sus primeras etapas, cuando los estudiantes asistían a aulas prefabricadas, y del posterior desarrollo de la infraestructura universitaria.

César Acuña indicó, por su parte, que la UCV ha alcanzado los 300 mil egresados durante sus 35 años de funcionamiento y relacionó esa cifra con la ampliación de oportunidades de formación profesional.

“Me siento orgulloso porque hemos abierto las puertas a los hijos de familias emprendedoras y luchadoras que tienen derecho a salir adelante, obtener un título profesional y demostrar que pueden llegar lejos. Hoy podemos hablar de resultados tangibles y de cómo estamos transformando la vida de los jóvenes y de sus familias”, manifestó.

También estuvo presente el periodista Juan Paredes Castro. Foto: Difusión
También estuvo presente el periodista Juan Paredes Castro. Foto: Difusión

“El talento está en todas partes, pero las oportunidades no”

Consultada sobre cuál considera el principal aporte de la universidad durante sus tres décadas y media de funcionamiento, Kelly Acuña situó la ampliación del acceso a la educación como uno de los principales ejes de su trayectoria.

“La universidad tiene claro que el talento está en todas partes, pero las oportunidades no”, afirmó. La presidenta ejecutiva sostuvo que la UCV nació con el propósito de llegar a lugares donde antes, según señaló, no había acceso a educación y consideró que su mayor aporte ha sido acercar esa posibilidad a nuevas zonas.

En su intervención durante la ceremonia, Acuña también sostuvo que el crecimiento de la universidad estuvo acompañado por inversiones y decisiones adoptadas a lo largo de los años.

“Durante muchos años, la Vallejo estuvo concentrada en abrir oportunidades, llegar a más ciudades y responder a las necesidades de sus estudiantes. En ese camino se fueron construyendo miles de historias que hoy forman parte de nuestra identidad”, expresó.

Presentación del libre UCV: 35 años transformando la vida de los jóvenes. Foto: Difusión
Presentación del libre UCV: 35 años transformando la vida de los jóvenes. Foto: Difusión

Un libro sobre 35 años de historia

La publicación presentada por la UCV reúne los principales hitos de su trayectoria junto con experiencias de estudiantes, docentes, colaboradores y familias vinculadas con la institución.

Kelly Acuña señaló que la parte del libro que más la emocionó fue el prólogo escrito por César Acuña, en el que el fundador relata sus experiencias durante el inicio del proyecto y plantea su visión sobre los próximos años de la universidad.

La presidenta ejecutiva sostuvo que uno de los propósitos de la obra es mostrar las historias que acompañaron el desarrollo institucional más allá de sus indicadores de crecimiento.

“Los números cuentan cuánto hemos crecido. Las historias de este libro explican por qué lo hicimos”, expresó al compartir una reflexión incluida en el epílogo.

La rectora de la UCV, Jeannette Tantaleán Rodríguez, también destacó el papel de las personas que participaron en la trayectoria de la institución.

“Detrás de cada campus hay personas. Hay familias que confiaron y siguen confiando en nosotros, docentes que entregaron su conocimiento, colaboradores que hicieron posible nuestro crecimiento y estudiantes que nos recuerdan todos los días por qué vale la pena nuestro trabajo”, manifestó.

César Acuña junto a sus hijos Kelly y Richard. Foto: Difusión
César Acuña junto a sus hijos Kelly y Richard. Foto: Difusión

Cuatro nuevos locales y apuesta por la calidad académica

Tras el balance de los primeros 35 años, Kelly Acuña señaló que la universidad continuará con sus planes de expansión. Según indicó, durante la ceremonia César Acuña anunció que se proyectan cuatro nuevos locales.

La presidenta ejecutiva situó, sin embargo, el fortalecimiento de la calidad académica como parte de las prioridades que acompañarán ese crecimiento.

En la presentación del libro también destacó avances de la institución en acreditación internacional y certificaciones de calidad, además de un reconocimiento de Google for Education por la incorporación de inteligencia artificial en los procesos educativos.

Al referirse a la siguiente etapa de la universidad, Acuña resumió el objetivo planteado para los próximos años: “Se vienen más campus, pero eso no es todo, no es solo ser más grandes, sino ser mejores. Estamos apostando por calidad académica, por reconocer lo que haga falta reconocer y por crecer”.

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