Cuba

“Tu mujer se queda presa”: una pareja de periodistas denunció amenazas y una citación policial sin orden escrita en La Habana

Dunia Medina y Alejandro Uranga denunciaron amenazas de cárcel, insultos y preguntas sobre sus contactos tras acudir a una unidad policial del municipio Diez de Octubre

Dunia Medina y Alejandro Uranga estuvieron retenidos seis horas en una unidad policial de La Habana por su trabajo en Amanecer Habanero. (Cortesía: Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa)
Dunia Medina y Alejandro Uranga estuvieron retenidos seis horas en una unidad policial de La Habana por su trabajo en Amanecer Habanero. (Cortesía: Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa)
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Dos periodistas vinculados al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) fueron retenidos durante unas seis horas e interrogados en una unidad policial de La Habana, según una denuncia del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE). Durante el procedimiento, funcionarios del régimen les habrían advertido que podrían enfrentar un proceso penal si continuaban publicando informaciones para ese medio.

Los afectados son Dunia Medina y Alejandro Uranga, matrimonio e integrantes del medio comunitario Amanecer Habanero, perteneciente al ICLEP. El caso ocurrió entre el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre, en el municipio Diez de Octubre, de acuerdo con el testimonio que ambos enviaron por escrito.

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El OCLE señaló que no encontró otra publicación sobre el hecho ni una versión oficial del régimen. Por ese motivo, el caso fue documentado a partir de las declaraciones de los dos periodistas y no cuenta con corroboración independiente.

Según el relato, un hombre vestido de civil abordó a Uranga el viernes 6 de noviembre, cerca de la vivienda de la pareja, cuando salió a tirar la basura. El individuo le ordenó que él y Medina se presentaran a las 8:00 del día siguiente en la Unidad Policial de Aguilera.

Una libreta abierta y una grabadora rodeadas por sombras humanas frente a una persiana que deja ver edificios coloniales al fondo.
El caso, denunciado por el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión, se suma a las denuncias de persecución contra periodistas independientes en la isla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uranga pidió una citación por escrito, pero el hombre se negó a entregarla. El agente les comunicó que, si no concurrían, irían a buscarlos “en calidad de detenidos”.

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La pareja acudió a la dependencia policial el sábado antes de la hora indicada. Tras una espera inicial, los separaron y los trasladaron a oficinas distintas. Ambos permanecieron solos durante largos períodos y fueron entrevistados por varios funcionarios.

Medina afirmó que la llamaron luego de 32 minutos. El hombre que había realizado la citación verbal le dijo que incumplía la legalidad y que podría ser procesada por escribir para el ICLEP. Más tarde, una mujer le preguntó quién la había incorporado al medio y la calificó de “vulgar mercenaria”.

La periodista interpretó que los insultos buscaban provocar una reacción que pudiera derivar en una acusación por desacato. Después de más de una hora y media, otro funcionario le comunicó que se encontraba detenida. Cerca de las 14:00, una agente uniformada le pidió que firmara un acta de advertencia, aunque Medina se negó.

Ilustración en estilo de historieta con un hombre que usa gafas, una mujer sonriente y una bandera de Cuba sobre un fondo azul.
Los oficiales comunicaron a Alejandro Uranga durante el interrogatorio que su esposa permanecería encarcelada en la dependencia policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tu mujer se queda presa”

Uranga relató que fue llamado 57 minutos después de llegar a la unidad. Primero lo interrogó una mujer y, tras más de una hora y media a solas, volvió a hablar con el hombre que había citado a la pareja el día anterior.

Luego ingresó un oficial de mayor rango que reiteró las amenazas. Según el testimonio de Uranga, el funcionario le gritó: “Tu mujer se queda presa”. Una policía uniformada también le presentó un acta de advertencia para que la firmara, pero él la rechazó.

Los interrogatorios se centraron en el trabajo de ambos para Amanecer Habanero. Los funcionarios les preguntaron quién los había invitado a integrar el proyecto, a quién enviaban sus textos, por qué vías digitales remitían las noticias, quién era su contacto dentro del ICLEP, cuánto cobraban por cada publicación y quién dirigía el medio.

Los dos periodistas se negaron a responder. Según el OCLE, los agentes les dijeron que sus actividades respondían a intereses mercenarios, que el Estado no toleraría el periodismo independiente y que deberían asumir las consecuencias si continuaban escribiendo.

Medina salió de la unidad antes que su esposo. A Uranga le devolvieron su documento de identidad al final del procedimiento y le dijeron que ella había quedado arrestada. Al salir, sin embargo, la encontró esperándolo en una esquina frente a la dependencia policial. Los funcionarios no les confiscaron los teléfonos.

Funcionarios policiales interrogaron a Medina y Uranga sobre sus fuentes, contactos y publicaciones para el medio comunitario Amanecer Habanero. (Cortesía: Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa)
Funcionarios policiales interrogaron a Medina y Uranga sobre sus fuentes, contactos y publicaciones para el medio comunitario Amanecer Habanero. (Cortesía: Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa)

Detención arbitraria y amenazas contra la prensa

El Observatorio clasificó lo sucedido bajo los indicadores de detención arbitraria y ataques o amenazas psicológicas contra periodistas. La organización sostuvo que ambos permanecieron bajo control de funcionarios durante unas seis horas, sin una orden judicial conocida y tras una citación que no fue notificada por escrito.

El organismo también remarcó que a Medina le comunicaron que estaba detenida y que a Uranga le retuvieron el carné de identidad hasta el momento de su salida. Para el OCLE, esas circunstancias impidieron que los dos abandonaran el lugar libremente.

La denuncia también recuerda que ambos ya habían sufrido cortes selectivos de internet y telefonía en marzo y mayo de 2026. Ambos publican de forma regular en Amanecer Habanero, un medio que difunde denuncias sobre problemas cotidianos en distintos barrios de La Habana.

Medina ha firmado artículos sobre aguas residuales que afectan viviendas, dificultades de jubilados para cobrar sus pensiones, riesgo de derrumbes, falta de medicamentos y acumulación de basura. Uranga ha escrito sobre cortes de agua, el deterioro de inmuebles, reclamos de clientes bancarios y la situación de una madre que pidió ayuda para alimentar a sus hijas.

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