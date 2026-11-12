Costa Rica

¡Gracias totales! Soda Stereo conquista Costa Rica con un emotivo holograma de Gustavo Cerati

Con un despliegue tecnológico sin precedentes que incluyó un holograma hiperrealista de Gustavo Cerati, proyecciones inmersivas y gafas 3D para los asistentes, la banda argentina Soda Stereo conquistó Costa Rica con su espectáculo internacional Ecos

Mediante tecnología hiperrealista reconstruida a partir de registros de la gira Me Verás Volver (2007), la figura y voz de Gustavo Cerati volvieron a cobrar vida ante el público tico (Cortesía: Soda Stereo).
Mediante tecnología hiperrealista reconstruida a partir de registros de la gira Me Verás Volver (2007), la figura y voz de Gustavo Cerati volvieron a cobrar vida ante el público tico (Cortesía: Soda Stereo).
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La noche de ayer miércoles 11 de noviembre quedará grabada para siempre en la memoria musical de Costa Rica. El Anfiteatro Imperial de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, se transformó en un portal en el tiempo cuando la legendaria banda argentina Soda Stereo aterrizó en suelo tico con su ambiciosa propuesta internacional, Ecos.

Más allá de un simple recital, lo que vivieron miles de asistentes fue un reencuentro cargado de nostalgia, emoción y asombro tecnológico que permitió sentir, una vez más, la mística inigualable del trío más influyente del rock en español.

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Desde horas antes de que se apagaran las luces, la atmósfera en Alajuela vibraba con una mezcla de ansiedad y melancolía. Generaciones enteras, padres que crecieron con los vinilos de los años ochenta junto a hijos que descubrieron su legado en la era digital, se congregaron con una misma interrogante en mente: ¿Cómo lograrían Zeta Bosio y Charly Alberti traer de vuelta al escenario el alma de Gustavo Cerati, fallecido en 2014? La respuesta no solo cumplió con las expectativas, sino que desbordó cualquier pronóstico.

Cuando los primeros acordes rompieron el silencio, el recinto estalló en un grito colectivo que mezcló lágrimas y euforia. En el centro y los costados de la tarima, la presencia física de Zeta en el bajo y Charly en la batería se fundió de manera orgánica con la figura proyectada de Cerati.

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No se trató de un simple video de archivo en una pantalla gigante, sino de una puesta en escena meticulosa donde la silueta, los gestos y la voz del recordado frontman ocuparon su lugar natural en la formación, generando la ilusión casi palpable de que el tiempo se había detenido.

Experimenta la magia de Gustavo Cerati como nunca antes con un impresionante concierto holográfico en Costa Rica. Revive sus éxitos y siente la energía de la multitud.

Una experiencia inmersiva en 3D y una noche de clásicos inolvidables

El despliegue visual no se detuvo allí. Durante gran parte de la velada, Zeta y Charly tocaron detrás de una imponente cortina semitransparente que servía como lienzo tridimensional. Sobre este velo se proyectaban constelaciones, ondas sonoras, geometrías en movimiento y texturas lumínicas que envolvían a los músicos y creaban distintas capas de profundidad.

A esto se sumó uno de los momentos más celebrados por el público tico: el uso de gafas 3D repartidas al ingresar al recinto. En pasajes clave del repertorio, los asistentes colocaron sus lentes para sumergirse en un universo inmersivo donde figuras y destellos parecían flotar a escasos centímetros de sus rostros, integrando al público dentro de la narrativa visual del espectáculo.

El repertorio fue un viaje directo a la fibra más sensible de la memoria colectiva. Temas inmortales como “En la ciudad de la furia”, “Persiana americana” y “Cuando pase el temblor” fueron coreados a todo pulmón por un Parque Viva rendido ante la historia.

Zeta Bosio y Charly Alberti lograron fundir su interpretación en vivo con la presencia virtual de Cerati durante el espectáculo internacional Ecos.

El clímax emocional llegó, como dictan los cánones del rock en español, con los acordes iniciales de “De música ligera”. En ese instante, las barreras entre lo virtual y lo tangible desaparecieron por completo. Miles de voces ticas se unieron en un solo coro para acompañar la imagen luminosa de Gustavo, cerrando la noche con el icónico “¡Gracias... totales!” resonando en el aire fresco de La Guácima.

Costa Rica no solo presenció un prodigio tecnológico; vivió una despedida y un reencuentro sanador con una leyenda que, definitivamente, sigue viva en cada acorde.

Para alcanzar este nivel de realismo emocional y visual, la producción del espectáculo Ecos apostó por una ingeniería escénica de vanguardia, similar a la utilizada en el aclamado fenómeno mundial ABBA Voyage, donde los artistas cobran vida sobre el escenario en un formato digital hiperrealista.

En el caso de Soda Stereo, el desafío técnico y artístico consistió en reconstruir la presencia escénica de Gustavo Cerati a partir de miles de horas de material audiovisual inédito y registros multicámara rescatados de la histórica gira Me Verás Volver de 2007.

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