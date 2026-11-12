La salud privada, en alerta por sus deudas: “Si das de baja la emergencia sanitaria, ARCA ejecuta a más de cinco mil clínicas”

Enrique Camerlinckx advirtió que el fin de la emergencia sanitaria permitiría a ARCA ejecutar las deudas de más de cinco mil clínicas privadas

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Durante más de dos décadas, la emergencia sanitaria funcionó como un marco de excepción para un sistema privado de salud que hoy acumula deudas, demora en los cobros y una brecha creciente entre los costos y lo que recibe por sus prestaciones. Mientras el Congreso analiza un proyecto para sustituir ese régimen, el diagnóstico que atraviesa a clínicas y sanatorios es que la crisis financiera amenaza con deteriorar la atención médica de manera gradual.

A partir de ese escenario, Enrique Camerlinckx, director del Sanatorio Mater Dei, reclamó que el debate legislativo reconozca al rubro como una actividad estratégica. “El sistema de salud es muy difícil de explicarlo”, planteó durante una entrevista en Infobae Al Mediodía, al describir una estructura que, según sostuvo, suele aparecer en la discusión pública por sus conflictos antes que por su peso económico y laboral.

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Camerlinckx ubicó el origen de esa mirada en los temas que dominan la conversación sobre las prepagas y la cobertura. “Siempre que hablamos del sistema de salud hablamos de sus falencias, de sus problemas, de que aumenta la prepaga”, dijo. Para el directivo, esa agenda deja en segundo plano la situación de las instituciones que reciben y atienden a los pacientes.

“En definitiva, nosotros somos instituciones de enfermedad, porque convivimos con la enfermedad todo el tiempo”, afirmó el director del Sanatorio Mater Dei. La definición condensa su planteo: las clínicas, los sanatorios, los centros de diagnóstico y los laboratorios deben sostener servicios que requieren personal, medicamentos, tecnología e insumos, aun cuando sus ingresos no acompañen esa dinámica.

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El Congreso analiza un proyecto legislativo para sustituir el régimen vigente desde 2001 a través de una moratoria amplia de deudas (captura de video)

El proyecto busca reemplazar un régimen vigente desde 2001

La emergencia sanitaria rige desde 2001, según explicó Camerlinckx, y el proyecto que propone reemplazarla todavía no comenzó a debatirse. “Apunta a que se le ponga el foco a un sector estratégico de la Argentina”, señaló sobre la iniciativa, que busca revisar las condiciones bajo las cuales se desenvolvieron los prestadores privados durante ese período.

El director del Mater Dei dimensionó ese lugar con cifras de empleo. “El sector privado tiene una importancia estratégica preponderante”, sostuvo. De acuerdo con su exposición, clínicas, sanatorios, laboratorios y centros de diagnóstico reúnen entre 650.000 y 800.000 empleos formales, cerca del 10% de los seis millones de puestos registrados que mencionó.

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Camerlinckx también remarcó que el sistema privado concentra más del 60% de las camas del país y atiende al 65% de quienes requieren prestaciones médicas. “Esto no es salud pública contra salud privada”, advirtió, al marcar que ambos subsistemas integran la respuesta sanitaria y que el debate, a su criterio, no debería plantearse como una disputa entre sectores.

Los ingresos de los prestadores quedaron 41% detrás de sus costos

La tensión que describe el directivo se concentra en una ecuación que se fue desajustando con el tiempo: los precios de medicamentos, equipamiento e insumos suben, mientras los pagos por las prestaciones quedan rezagados. “Hoy llegamos a un 41%”, afirmó Camerlinckx al referirse al atraso que calcula entre los costos de las instituciones y los ingresos que perciben.

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Los sanatorios privados afrontan un incremento en las consultas de salud mental relacionadas con patologías psiquiátricas y adicciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa distancia impacta sobre decisiones que rara vez son visibles para quienes reciben atención. “Las instituciones de salud no cierran de un día para el otro”, explicó el director del Mater Dei. “Se van deteriorando”. Según sostuvo, el proceso puede manifestarse en la renovación de equipamiento, la adquisición de insumos o la capacidad para incorporar tecnologías y tratamientos nuevos.

Camerlinckx señaló que esa degradación es difícil de medir desde el lugar del paciente. “La calidad en salud es muy difícil que el paciente pueda evaluarla”, dijo. Por eso, vinculó el problema financiero con la continuidad de estándares que no siempre se perciben durante una consulta o una internación.

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La moratoria apunta a deudas acumuladas durante dos décadas

El proyecto legislativo incluye una moratoria amplia para las obligaciones que clínicas y sanatorios fueron acumulando, de acuerdo con lo explicado por Camerlinckx. “No es condonación, es pagar una moratoria muy amplia”, aclaró. La propuesta, según su descripción, busca bajar el volumen de deuda y, al mismo tiempo, permitir que el Estado recupere recursos.

Para el director del Mater Dei, la discusión se vuelve urgente ante el eventual fin de la emergencia sanitaria. “Si das de baja la emergencia sanitaria, ARCA ejecuta a más de cinco mil clínicas”, afirmó. Añadió que esas instituciones no tienen capacidad para afrontar de inmediato las obligaciones postergadas a lo largo de los años.

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Camerlinckx comparó además la carga laboral del sector con la de los colegios privados. “En las clínicas y sanatorios hay más mano de obra intensiva que en la educación”, expresó. Según indicó, los prestadores privados pagan 20% de contribuciones patronales, frente al 15% que atribuyó a esas instituciones educativas; en el Mater Dei, precisó, trabajan 1.100 personas con empleo formal.

Maternidades y especialidades pueden dejar de ser sostenibles

Las consecuencias de esa ecuación, según Camerlinckx, ya aparecen cuando los establecimientos revisan sus servicios. “Cierran las maternidades”, afirmó. La decisión, explicó, se toma cuando un área central para la atención deja de cubrir sus costos y la institución entiende que no puede sostenerla.

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“Cuando vos lo evaluás como director, como negocio, decís: no puedo seguir teniendo la maternidad porque no me cierran los números”, sostuvo el titular del Mater Dei. El sanatorio destinó USD 2,1 millones de donaciones a mejoras en su maternidad durante el año anterior y, pese a ello, registró un récord de nacimientos en junio, según detalló.

El mismo riesgo puede trasladarse a pediatría y a otras prácticas, advirtió Camerlinckx. “Algún día van a decir: ‘La cirugía esta nosotros no la hacemos más, porque no te alcanza la plata’”. Su señalamiento apunta a que la pérdida de sostenibilidad no necesariamente implica el cierre de un establecimiento, sino la reducción progresiva de servicios disponibles.

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En paralelo, el director del Mater Dei describió una mayor demanda de atención en salud mental entre jóvenes y adultos, con consultas vinculadas a patologías psiquiátricas y consumos problemáticos. “Mucho de adicciones, de alcohol, de todo tipo”, afirmó. El sanatorio conformó durante la pandemia un equipo de psiquiatría y psicología que comenzó a asistir a sus trabajadores y que hoy forma parte de esa respuesta.

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