Estados Unidos

Murió Dan Hicks, histórico locutor de NBC Sports, a los 64 años

El reconocido narrador cubrió el PGA Tour, los Juegos Olímpicos y el fútbol americano universitario de Notre Dame en la cadena estadounidense durante más de tres décadas. Su esposa, la conductora Hannah Storm, confirmó que el deceso fue repentino

Retrato de un hombre con saco a cuadros azul y corbata roja frente a un lago con árboles y un edificio al fondo
El narrador deportivo Dan Hicks murió a los 64 años a causa de una enfermedad aguda. (NBC)
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Dan Hicks murió a los 64 años tras una enfermedad aguda. Su esposa, Hannah Storm, confirmó el fallecimiento el 12 de noviembre de 2026 con un comunicado en su cuenta de Instagram. Durante más de tres décadas, Hicks fue la voz de las transmisiones de golf, Juegos Olímpicos y fútbol americano universitario de NBC Sports, uno de los principales grupos de televisión deportiva de Estados Unidos.

Dan Hicks era el principal locutor de golf de NBC Sports desde el año 2000. Con su registro tranquilo y su capacidad para leer la tensión de una ronda final, acompañó a millones de televidentes durante los momentos más recordados del circuito profesional.

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Una mujer con gorra azul y camiseta gris abraza a un hombre con camisa blanca y corbata delante de un cartel deportivo
Hannah Storm y Dan Hicks posan juntos en una publicación digital en la que la periodista informa sobre el fallecimiento de su esposo. (@espnhannahstorm)

Antes de llegar al golf, cubrió los Juegos Olímpicos, fue reportero de campo en las transmisiones de la NBA y trabajó en el fútbol americano universitario de Notre Dame.

Dan Hicks murió el 11 de noviembre a los 64 años tras una enfermedad aguda

Dan Hicks murió el 11 de noviembre. Al día siguiente, Storm difundió un comunicado en su cuenta de Instagram para confirmar el deceso. “Nuestra familia está destrozada por el fallecimiento repentino e inesperado de Dan tras una enfermedad aguda”, escribió Storm, según recogió Golf Channel. “Fue un esposo devoto durante más de 30 años, un padre amoroso para nuestras tres hijas y un amigo muy querido por tantos. Su pérdida es inconmensurable.”

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Storm, presentadora histórica del programa SportsCenter de ESPN, estuvo casada con Hicks desde 1994. Ambos tuvieron tres hijas: Hannah, Ellery y Riley. En su declaración, Storm subrayó el impacto que tenía su marido en quienes lo rodeaban. “Dan era verdaderamente único y, dicho llanamente, la persona con la que todos querían estar”, afirmó. “Cuando entraba a un cuarto, traía energía, risas y unía a la gente. Era interminablemente amable, atento y divertido.”

La trayectoria de Dan Hicks en NBC Sports y el golf

Nativo de Tucson, Arizona, Hicks estudió en la Universidad de Arizona y comenzó su carrera en radio y televisión locales. En 1989 se incorporó a CNN y tres años después dio el salto a NBC Sports, donde construyó una trayectoria de 34 años. Dentro del grupo, cubrió fútbol americano universitario de Notre Dame, colaboró en las transmisiones de la NFL y fue reportero de campo en la temporada de la NBA en esa cadena.

Un hombre con traje y corbata viste unos auriculares con micrófono frente a un fondo verde desenfocado
Hicks inició su trayectoria en medios locales de Arizona y se integró a NBC Sports en 1992 tras su paso por CNN. (NBC)

El golf fue, sin embargo, el centro de su trabajo. En 1992 llegó como locutor de torre —puesto desde el que se narran los hoyos más decisivos del campo—, y en 2000 asumió el rol principal en las transmisiones del PGA Tour (el principal circuito profesional de golf masculino del mundo). A partir de entonces, su voz se convirtió en sinónimo de los domingos en el Tour. Durante casi dos décadas trabajó en tándem con el dos veces campeón de major Johnny Miller, una dupla que definió la televisión de golf en Estados Unidos durante la era de Tiger Woods.

Los momentos que Dan Hicks narró para la historia del deporte

Dos momentos en particular condensan la dimensión de su carrera. En el Abierto de Estados Unidos de 2008, celebrado en Torrey Pines, Woods derrotó a Rocco Mediate en un playoff de 19 hoyos pese a competir con una lesión severa en la pierna. Hicks fue quien puso palabras a ese triunfo que se convirtió en uno de los más recordados del golf moderno, según PGA Tour.

Ese mismo año, en los Juegos Olímpicos de Beijing, también estuvo al micrófono cuando el equipo de natación de Estados Unidos protagonizó una de las remontadas más sorprendentes de la historia olímpica. Su trabajo en los Juegos abarcó también el esquí alpino, con la misma cadencia que lo distinguía en las transmisiones del Tour.

Hombre de traje y corbata que utiliza unos auriculares con micrófono integrado frente a un fondo difuminado
Hicks encabezó las coberturas del torneo The Players Championship en TPC Sawgrass a lo largo de tres décadas. (NBC)

En el golf, Hicks ancló las transmisiones del fin de semana en TPC Sawgrass —sede del Players Championship, el torneo más importante del calendario del PGA Tour— durante tres décadas. También cubrió el Abierto Británico, el Ryder Cup y la Presidents Cup.

Las reacciones de NBC Sports y el PGA Tour ante su muerte

NBC Sports fue uno de los primeros en emitir un comunicado. Rick Cordella, Sam Flood y Molly Solomon, directivos de la cadena, describieron a Hicks como “un narrador de excepción que elevó algunos de los momentos más importantes de la historia del deporte”. “Desde la natación y el esquí olímpicos hasta el fútbol americano de Notre Dame y, sobre todo, como la voz emblema de nuestras transmisiones de golf durante los últimos 26 años, Dan informó y entretuvo a los televidentes durante décadas”, señalaron, según recogió Golf Channel.

El PGA Tour también difundió sus condolencias. “Estamos devastados por la repentina pérdida de Dan Hicks. Durante más de 25 años al frente de las transmisiones de golf de NBC, su voz llenó nuestras salas con la narración inconfundible de innumerables torneos”, expresó el organismo en un comunicado, según PGA Tour. “El sonido de su voz está entretejido en nuestros recuerdos del juego, y la calidez que aportaba a las transmisiones solo la igualaba la amabilidad que mostraba con quienes lo rodeaban”.

Hicks deja a su esposa, Storm, y a sus tres hijas.

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