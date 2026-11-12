“Fue un momento doloroso”: Andrés Chávez habló sobre la despectiva frase que tuvo un periodista sobre su peso tras el descenso de Aldosivi

Andrés Chávez, sobre la polémica declaración de un periodista tras el descenso de Aldosivi

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El delantero Andrés Chávez se refirió al episodio que protagonizó de manera indirecta durante la conferencia de prensa posterior al descenso de Aldosivi a la Primera Nacional. En diálogo con el programa Cómo Te Va, de DSports Radio, el futbolista rechazó los cuestionamientos personales que recibió luego de la derrota 2-1 ante Racing y sostuvo que las declaraciones del comunicador no tenían sustento.

El hecho ocurrió después del partido en el Cilindro de Avellaneda, resultado que confirmó la pérdida de categoría del conjunto marplatense cuando aún restaba una fecha para el final de la etapa regular. En la conferencia, un periodista le preguntó al entrenador Javier Sanguinetti por qué mantenía a Chávez entre las alternativas del equipo y lo descalificó con referencias a su estado físico.

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El cronista aseguró que el delantero era “un exjugador”, cuestionó su rendimiento y afirmó, sin aportar pruebas, que pesaba 120 kilos. También planteó que su lugar debía ser ocupado por futbolistas de la Reserva. Sanguinetti evitó responder sobre la decisión táctica y cuestionó el tono de la pregunta: “Primero, no voy a contestarte porque me parece que no merecés que te conteste”. El entrenador de Aldosivi remarcó que comprendía el dolor del periodista por el descenso, aunque rechazó que dirigiera agravios hacia un integrante del plantel. “Entiendo tu dolor, pero me parece completamente fuera de lugar lo que has dicho de un jugador”, expresó.

Chávez, que ingresó en el segundo tiempo ante Racing y tuvo una oportunidad con un remate de zurda que pasó cerca de un palo, habló por primera vez sobre el asunto. El atacante señaló que el episodio le resultó doloroso, en especial por el impacto que tuvo en su entorno.

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El fuerte cruce de Javier Sanguinetti con un periodista tras el descenso de Aldosivi

“La verdad que fue un momento doloroso para mí, nunca antes me pasó. Tantos años de carrera, tanto sacrificio y nunca me pasó. Siempre me tocaron buenas personas, buenos periodistas”, afirmó el delantero.

El ex Banfield y Boca Juniors diferenció al cronista que lanzó la consulta de los periodistas con los que había tratado a lo largo de su carrera. “No lo introduzco a él para llamarlo periodista, es partidario, no quiero nombrarlo. Nunca me pasó en toda mi carrera que hablen así, en una conferencia”, indicó.

Chávez aseguró que comprende los cuestionamientos deportivos y aceptó que el rendimiento de un jugador está sujeto a evaluación. Sin embargo, consideró que la intervención durante la conferencia excedió ese límite y se trasladó al terreno personal. “Soy jugador, entiendo muchas cosas del fútbol, pasé por muchas cosas, entiendo la crítica, la entiendo siempre. Uno tiene que luchar contra eso y mejorar día a día. Pero son momentos que no me duelen a mí, sino por el mal momento que pasó mi familia”, expresó.

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El delantero mencionó a sus seres cercanos y explicó por qué la situación tuvo un efecto que fue más allá de lo deportivo. “Tengo una hija grande, que entiende, mis padres, mis hermanos, que me aprecian mucho, que saben del esfuerzo que hice, y les duele escuchar estas cosas”.

El Comandante afirmó que no tenía trato previo con la persona que realizó la pregunta y negó de manera categórica los señalamientos que formuló el cronista durante la conferencia de prensa. “Fue feo el momento. Nada de lo que dijo es verdad. Y es una persona que no conozco, que no compartí, ni tuve una charla. No conozco ni de redes sociales ni nada”, sostuvo.

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El atacante cuestionó de manera puntual las expresiones vinculadas a su cuerpo. “Hablar del cuerpo de la gente... Fue un momento desagradable, incómodo. Yo lo veo después”, señaló sobre la escena que se difundió tras el encuentro en Avellaneda.

Chávez también reveló que recibió disculpas desde Aldosivi luego del episodio. “Desde la parte del club me vinieron a pedir disculpas. Somos jugadores profesionales, que venimos a la institución con la mejor predisposición, por el llamado de un entrenador”, manifestó.

El delantero llegó al club marplatense durante el último semestre, procedente de Almagro. Desde su arribo disputó 13 partidos, sin goles ni asistencias.

Durante la entrevista, Chávez aclaró que no buscaba desligarse del desenlace deportivo. El delantero asumió la responsabilidad que les corresponde a los integrantes del plantel por la campaña que terminó con el descenso de Aldosivi. “Yo acepto la responsabilidad del descenso, pero fuera de todo, fue algo fuera de lugar. Y aprovecho para aclarar esa parte. Soy una persona que ha tenido que pasar muchas cosas y sigo luchando por este sueño que tengo desde chico”, expresó.

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El futbolista también recordó una experiencia que vivió al comienzo de su carrera, cuando descendió con Banfield. Según explicó, esa situación le permitió conversar con otros jugadores y darles un mensaje a quienes afrontaron ahora la pérdida de categoría con el equipo de Mar del Plata.

“Es difícil siempre esa situación. Justo yo hablaba con los chicos, que a mí me tocó pasar el descenso de muy pibe con Banfield. Debuté a los 19 años, con mucha ilusión de jugar en Primera. Y después de esos seis meses, Banfield pierde la categoría”, relató. El delantero describió aquel antecedente como una experiencia que marcó sus primeros pasos en el fútbol profesional. “Fue sufrido, fue difícil. Parece que se cae el mundo en ese momento”, dijo.

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El atacante contó que mantuvo una conversación con sus jugadores tras la confirmación del descenso. “Tuve la suerte de tener una charla con el plantel. Les dimos ese mensaje a los chicos del club. Fue difícil, es un trago muy amargo, pero siento que todo el equipo hizo lo posible hasta lo último para evitar eso”, explicó. Por último, sostuvo que el grupo debía afrontar el desenlace con la tranquilidad de haber competido hasta el final. “Esto es fútbol y hay que irse con la cabeza en alto, que dejamos todo”, concluyó.