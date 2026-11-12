El regulador de medios del Reino Unido multó a Meta con unos USD 600.000 por datos inexactos sobre WhatsApp Business

Meta fue multada en Reino Unido por datos inexactos en WhatsApp Business. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Guardar

El regulador de medios y telecomunicaciones del Reino Unido, Ofcom, impuso a Meta una multa de 450.000 libras esterlinas (unos USD 597.000, según Reuters) por dar información inexacta sobre WhatsApp Business. La sanción responde a datos que la empresa entregó al organismo durante una revisión del mercado de mensajes de texto para empresas.

Ofcom emitió su decisión el 9 de noviembre y la publicó el 12 de noviembre. Concluyó que Meta incumplió cinco veces su obligación de responder con precisión: dio datos incorrectos a cinco preguntas, incluidas en dos requerimientos formales de información.

PUBLICIDAD

WhatsApp Business es la versión de la aplicación de mensajería pensada para empresas, que la usan para hablar con sus clientes. Según Ofcom, los requerimientos pidieron una serie de datos sobre ese servicio, entre ellos los volúmenes de mensajes y los ingresos, y se enviaron entre julio de 2024 y agosto de 2025.

Meta no supo responder al pedido de Reino Unido sobre WhatsApp Business, lo que provocó que reciba multas. (Meta)

Un descuento del 25% por admitir la falta

La multa incluye una rebaja del 25% porque Meta reconoció su responsabilidad y completó el proceso de acuerdo con el regulador. Ofcom abrió la investigación el 23 de enero. Los requerimientos que originaron el caso son del 31 de julio de 2024 y del 19 de junio de 2025.

PUBLICIDAD

El regulador calificó las infracciones de graves. Explicó que sus facultades para pedir datos son esenciales para cumplir sus funciones y que las fallas, repetidas en varias solicitudes, ponen en riesgo la integridad del sistema y los intereses de los consumidores.

Los errores también obligaron al organismo a dedicar más recursos a detectarlos, pedir aclaraciones y verificar las cifras, lo que afectó su análisis del mercado, dijo Ofcom. Según Reuters, algunas discrepancias persistieron hasta 11 meses antes de que Meta entregara datos corregidos.

Meta podría recibir un 25 % de descuento si acepta que cometió una falta. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Meta afirmó que considera prioritario cumplir con sus obligaciones y que colaboró por completo con la investigación, según medios que citan la comunicación de la empresa.

PUBLICIDAD

La revisión del mercado de SMS

Ofcom revisó en 2025 el mercado de los mensajes de texto masivos que las empresas envían a sus clientes, como avisos o códigos de verificación. En enero de ese año propuso un tope a los precios que cobran los operadores de telefonía móvil por entregar esos mensajes.

En septiembre de 2025, el regulador publicó una nota de corrección tras un aviso de Meta: la empresa le había informado errores en los datos sobre las conversaciones de WhatsApp Business vendidas. Ofcom retiró entonces una corrección anterior y la reemplazó.

Ofcom decidió después no continuar con la revisión por ahora. El organismo mencionó como motivo, entre otros, las rebajas de precios recientes de WhatsApp Business y compromisos voluntarios de cuatro grandes operadores. El comunicado no vincula esa decisión con los errores de Meta.

PUBLICIDAD

Meta tendría que pagar unos 600.000 dólares de multa en Reino Unido. REUTERS/Daniel Cole

Según el estudio jurídico Bratby Law, el máximo para este tipo de infracción es de 2 millones de libras, más 500 libras por día si continúa. En 2024, Ofcom multó a TikTok con 1,875 millones de libras por datos inexactos en otro caso.

La sanción a Meta ya está publicada en el sitio de Ofcom, junto con una versión no confidencial de la decisión.