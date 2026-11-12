La visita del papa León XIV movilizó el turismo en la Ciudad de Buenos Aires: cuál fue el impacto económico

La Ciudad de Buenos Aires recibió a 1,24 millones de visitantes entre el 6 y el 10 de noviembre. REUTERS/Francesco Fotia /Archivo

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La visita del Papa León XIV tuvo un fuerte impacto en la actividad turística. Las celebraciones religiosas, que reunieron a multitudes en distintos puntos del país, impulsaron los viajes desde el interior y el exterior, mientras que los feriados extraordinarios también favorecieron las escapadas recreativas. En la Ciudad de Buenos Aires, el movimiento dejó un impacto económico superior a los USD 88 millones.

Así surge de un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Entre el 6 y el 10 de noviembre, la capital recibió a 1,24 millones de visitantes. De ese total, 242.000 fueron turistas que permanecieron al menos una noche: 165.000 llegaron desde otras provincias y 77.000 desde el exterior. El resto, cerca de un millón de personas, correspondió a excursionistas que participaron de las actividades y regresaron en el día.

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La convocatoria tuvo su punto más alto durante la misa del lunes 9, que reunió a unos 2,5 millones de personas. Al día siguiente, la vigilia encabezada por el Pontífice en el Monumento de los Españoles, en Palermo, convocó a cerca de un millón de jóvenes. En paralelo, la ocupación hotelera porteña promedió el 75%, en un contexto de elevada demanda de servicios turísticos.

La llegada del papa León XIV a la vigilia en el Monumento a los Españoles (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

El movimiento también alcanzó a los comercios y establecimientos gastronómicos. En las inmediaciones del Monumento de los Españoles se instalaron más de 160 puestos de comida y foodtrucks, distribuidos en siete sectores para atender a los asistentes. A su vez, unos 90 restaurantes, bares y locales participaron de la iniciativa «Menú Papa León», con promociones y descuentos que se extendieron entre el viernes 6 y el jueves 12 de noviembre.

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La Ciudad también incorporó propuestas para ampliar la experiencia de los visitantes más allá de las celebraciones centrales. Se organizaron recorridos gratuitos por los circuitos papales de Monserrat y Flores, visitas vinculadas con Mama Antula y circuitos de turismo histórico y religioso.

Córdoba y Luján, otros polos de atracción

La movilización no se concentró exclusivamente en Buenos Aires. Córdoba fue otro de los principales destinos de la agenda papal: la misa del martes 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) convocó a más de 650.000 personas, según las cifras difundidas por el Vaticano.

El papa León XIV en Córdoba (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

En la capital provincial, la ocupación hotelera rondó el 60%, aunque algunos establecimientos, especialmente los de categoría superior, alcanzaron el 100%. Además, unos 4.500 peregrinos habían gestionado alojamiento en instituciones religiosas desde septiembre.

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El transporte terrestre acompañó esa dinámica: la Terminal de Ómnibus de Córdoba triplicó su circulación habitual frente a otros feriados de alta demanda. Entre los pasajeros hubo contingentes procedentes de Chile, Paraguay, Brasil y Perú, además de viajeros de distintas provincias argentinas. Solo desde La Rioja se trasladaron más de 6.700 personas.

La organización del acontecimiento también implicó un importante despliegue de recursos. El costo total del operativo fue estimado en $23.000 millones. De ese monto, el Gobierno provincial aportó $9.300 millones para los preparativos, mientras que los $13.700 millones restantes quedaron a cargo del Arzobispado.

En Luján, en tanto, las expectativas estuvieron puestas en la misa del miércoles 11, para la que la ciudad se preparó para recibir a unos dos millones de fieles. Antes de la celebración, la ocupación hotelera ya superaba el 90%. Las búsquedas de alojamiento en Booking crecieron más del 1.800% interanual y las de Airbnb, más del 500%.

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Luján se preparó para recibir a unos dos millones de fieles, con una ocupación hotelera que superó el 90% antes de la misa. REUTERS/Yara Nardi

Las escapadas también impulsaron el movimiento turístico

Además del componente religioso, los feriados dieron lugar a una segunda dinámica: los viajes recreativos. La Costa Atlántica bonaerense se destacó entre las opciones elegidas, con Mar del Plata a la cabeza y resultados positivos en distintos destinos del corredor costero.

La ciudad balnearia superó el 75% de ocupación, por encima de las previsiones iniciales. La demanda estuvo impulsada por una agenda de actividades que incluyó el Festival Internacional de Cine, la Media Maratón —con 13.000 inscriptos—, las finales de los Juegos Nacionales Evita y distintos espectáculos musicales. También contribuyó el festival gastronómico MardelBurguer.

Predominaron las estadías de dos noches, con algunas extensiones a tres días, y las reservas realizadas sobre la fecha del viaje. Pinamar y Cariló también registraron un movimiento importante: aunque las estimaciones previas ubicaban la ocupación de la zona en torno al 60%, algunos complejos alcanzaron su capacidad máxima.

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En Villa Gesell, la ocupación llegó al 65% en la ciudad cabecera, pero fue superior en las localidades del sur. Mar de las Pampas alcanzó el 86%, Mar Azul el 80% y Las Gaviotas el 76%, con un promedio del 82% para esos tres destinos.

El interior bonaerense también tuvo buenos resultados. Chascomús llegó al 98% de ocupación, principalmente por visitantes provenientes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que Tandil recibió a miles de personas atraídas por el Festival Chacinar, que recuperó el récord mundial del salame más largo, con una pieza de 512,90 metros.

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La Costa Atlántica bonaerense se destacó entre las opciones elegidas, con Mar del Plata a la cabeza

El impacto económico en las provincias

Los resultados relevados por CAME mostraron diferencias entre los destinos que recibieron turistas durante los feriados. Santa Fe encabezó el balance entre las provincias que ya contaban con cifras consolidadas, con más de 112.000 visitantes y un impacto económico de $20.000 millones. La ocupación superó el 69% y unas 600.000 personas participaron de alrededor de 50 actividades.

Neuquén, por su parte, recibió más de 20.000 turistas y registró un impacto económico directo superior a los $8.000 millones. Las contrataciones de último momento elevaron en más del 30% las reservas iniciales.

En Jujuy, el relevamiento contabilizó 16.199 turistas y 30.248 pernoctaciones, con una ocupación promedio del 61,96%. El movimiento generó un impacto estimado en $4.599 millones. La Quebrada fue la región con mayor nivel de ocupación, con el 70,6%, frente al 47,9% de la Puna.

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Misiones sumó más de 18.500 arribos y 58.000 pernoctaciones, aunque con diferencias marcadas entre localidades: Puerto Iguazú alcanzó el 70% de ocupación, mientras que El Soberbio registró el 29%. En San Luis, el promedio provincial fue del 62,7%, con un impacto económico de $1.799 millones.