Economía

Wall Street revierte las pérdidas en medio del escándalo de Nvidia y cae el riesgo país argentino

El índice tecnológico Nasdaq opera neutro, mientras que los títulos de la compañía tecnológica ceden 5% luego de la renuncia de su CEO, Jensen Huang

Las tecnológicas marcan el pulso de la operatoria en Nueva York.
Las tecnológicas marcan el pulso de la operatoria en Nueva York.
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Los mercados internacionales operan volátiles este jueves, mientras que las bolsas de Nueva York revertían las pronunciadas pérdidas de la mañana.

Luego de la renuncia esta mañana del CEO de Nvidia, Jensen Huang, tras reportes de que amorío amenazó seguridad nacional, las acciones de Nvidia caen 5%, tras haberse desplomado 12% en el inicio de la sesión.

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A las 13:10 horas, los bonos soberanos en dólares de Argentina -Bonares y Globales- promedian una suba de 1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan cae 15 unidades, en los 841 puntos básicos, tras un máximo de 867 unidades or la mañana.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires rebota un 0,6% en pesos, en los 83.940 puntos, para romper una serie de cuatro ruedas consecutivas en baja.

Las acciones de Nvidia llegaron a hundirses 12% tras la dimisión de Jensen Huang como director ejecutivo . La directora financiera de la compañía, Colette Kress, asumirá el cargo de forma interina hasta que se nombre a un sucesor permanente.

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La reorganización de la cúpula directiva se produjo tras un informe publicado el miércoles por The New York Times que alegaba que el controvertido director ejecutivo de Nvidia estaba presuntamente involucrado en una segunda aventura extramatrimonial. Según informa el Wall Street Journal, el consejo de administración de la compañía se reunió el miércoles por la noche para decidir si destituiría a Huang como director ejecutivo.

Según el informe, Huang, cuya relación con una mujer presuntamente espía china sumió a la empresa en un escándalo esta semana, también mantuvo una relación con la ejecutiva de Nvidia, Kimberly Powell. El artículo del Times afirma que Huang y Powell fueron vistos en actitud cariñosa en un hotel durante una conferencia de la empresa en marzo.

Huang ya estaba siendo investigado por una relación extramatrimonial con Alice Huang, una supuesta espía china. El director ejecutivo admitió la infidelidad en un memorando dirigido a los empleados. “Le fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento profundamente”, escribió Huang.

Según publicó The Information el martes , se cree que Alice Huang está involucrada en una red de empresas chinas que facilitaron el envío a China de chips por valor de 7.500 millones de dólares.

Dado el tamaño y la importancia de Nvidia en el mercado bursátil actual, esta revelación constituye uno de los mayores escándalos de conducta personal de un CEO en la historia. También pone de relieve el riesgo que corre Nvidia al depender de personas clave y la incertidumbre de su plan de sucesión, mientras persisten las dudas sobre si la junta directiva le pedirá a Huang que renuncie.

El petróleo es negociado con tendencia mixta. En los EEUU cae 0,1% a USD 86,49 el barril del crudo intermedio de Texas para entregar en diciembre, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Washington “no necesita” alcanzar un acuerdo de paz con Irán y pidió a su vicepresidente, JD Vance, que se centre en “la corrupción y la delincuencia masivas” en ciudades y estados del país norteamericano bajo control del Partido Demócrata.

“He pedido al vicepresidente Vance que centre toda su atención en la corrupción y la delincuencia masivas que tienen lugar en ciudades y estados gobernados por los demócratas en todo Estados Unidos. Los estados ‘azules’”, entre ellos Minnesota, California e Illinois, son “desastres corruptos y mal gestionados”, manifestó Trump.

“Cada mes se roban miles de millones de dólares. Nuestro presupuesto podría equilibrarse rápidamente si se pone fin a esta actividad delictiva a gran escala. La corrupción corre por las venas de la cúpula demócrata”, denunció el mandatario norteamericano en un mensaje publicado en redes sociales.

No necesitamos ningún acuerdo con Irán; esos tiempos ya quedaron muy atrás. Tenemos su dinero, cientos de miles de millones de dólares, y tenemos su estrecho”, añadió Trump, en referencia al bloqueo impuesto por Estados Unidos en Ormuz.

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