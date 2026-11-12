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Edith Hermida cometió un grave error en MasterChef Celebrity y acusó a sus compañeros: “Me tendieron una trampa”

La conductora de Bendita se vio envuelta en una nueva polémica en el reality culinario, que vive horas cada vez más calientes

La conductora de Bendita vivió una noche a pura tensión luego de que encontraran un pelo en su plato (Video: MasterChef Celebrity-Telefe)
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MasterChef Celebrity vivió este miércoles una nueva jornada cargada de tensión, sabores y un hallazgo insólito: un pelo en el plato de Edith Hermida que desató acusaciones cruzadas entre los participantes. La noche arrancó con el desafío de preparar un plato libre con los ingredientes disponibles en cada estación más tres a elección del mercado —cinco en el caso de Elizabeth “La Negra” Vernaci, beneficiada por su medalla dorada—, en la primera ronda tras la eliminación de Julieta Nair Calvo.

La presencia de la chef Dolli Irigoyen como reemplazante de Germán Martitegui en el jurado fue, como en anteriores ocasiones, uno de los elementos que más comentarios generó entre los participantes. Hermida fue la primera en pasar al frente con su pescado marinado con limón, hierbas frescas y manteca, acompañado de papines patagónicos y salsa bechamel de puerro.

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Mientras el jurado evaluaba la preparación, Maru Botana interrumpió con una exclamación: “Un pelo”, señaló, mientras las cámaras mostraban el cabello negro que reposaba sobre el plato. La conductora Wanda Nara no tardó en hacer su propia valoración: “Yo como todo, pero me llega un plato con un pelo y no puedo seguir comiendo”. Desde el fondo del estudio, varios participantes opinaron que el hallazgo ameritaba un “delantal negro directo” para Hermida, quien, lejos de aceptarlo, acusó a sus compañeros: “Me tendieron una trampa”, afirmó.

Las conductoras vivieron un tenso momento y sacaron a relucir sus diferencias (Video: MasterChef Celebrity-Telefe)

Más allá del episodio, el jurado también tuvo reparos técnicos sobre la preparación. Damián Betular señaló que la cocción de algunos papines no había sido pareja y cuestionó la falta de condimento: “Está medio lavadito de sabores”. Irigoyen fue más precisa en sus observaciones: le indicó a Hermida que la bechamel había quedado demasiado espesa, que el pescado no había alcanzado el dorado esperado y que no había seguido la indicación de darle vuelta en sartén con manteca y aceite de oliva para lograr un glaseado con limón.

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Vernaci, en cambio, recibió elogios del jurado por sus ñoquis de ricota con manteca de salvia y limón. Irigoyen destacó la delicadeza de la preparación: “Hay una muy linda presentación. Lograr un ñoqui de ricota suave, delicado, liviano es una magia, porque hay que saber cuándo parar con la harina. Ese queso en escamas por arriba le quedó maravilloso. Hay muchísimo sabor a pimienta, a limón, y la salvia le queda fantástica”. Botana sumó: “Están deliciosos. Está bueno que no tengas una salsa fuerte porque se destaca la ricota”.

Sin embargo, antes de que Vernaci volviera a su estación, Wanda retomó el asunto del pelo y le recordó que Hermida la había señalado como responsable. El cruce no tardó en escalar. “Yo no quiero ni decir las cosas que hace. Me ha tirado del pelo. Decí la verdad, ¿me tiraste del pelo o no?”, le recriminó Vernaci a su colega. Hermida respondió que ella, a su vez, le había dado “un castañazo”. La conductora de Bendita cerró el intercambio sin rodeos: “¿Cómo te va a tirar del pelo una participante cuando no le gusta algo? Yo le apliqué un correctivo”.

Tras la ronda de presentaciones, los tres jurados deliberaron entre sí y definieron qué participantes avanzaban a la noche de beneficio. Vernaci, Grego Rosello, Mike Amigorena, Luciana Geuna y Lizy Tagliani fueron los que se ganaron ese lugar. Los delantales grises quedaron asignados a la China Ansa, Hernán de Mala Fama, Pablo Migliore y Hermida, cuyo pelo en el plato terminó de sellar su destino en la gala de última chance. De esta manera la conductora de Bendita cerró así una noche que estuvo marcada tanto por las críticas que recibió por su plato como por el tenso cruce que mantuvo con su compañera.

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Edith HermidaNegra VernaciMasterChef CelebrityWanda NaraMaru BotanaDolli IrigoyenDamián Betular

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