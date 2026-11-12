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La precarga de GTA VI colapsa redes británicas con archivos de 212 GB

El fuerte incremento de tráfico no solo dejó estadísticas inéditas: también generó dificultades concretas para algunos proveedores de internet del Reino Unido

El fenómeno comenzó el martes 10 de noviembre, cuando se habilitó la precarga del título para consolas Xbox y PlayStation 5. ROCKSTAR GAMES
El fenómeno comenzó el martes 10 de noviembre, cuando se habilitó la precarga del título para consolas Xbox y PlayStation 5. ROCKSTAR GAMES
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La descarga anticipada de Grand Theft Auto 6 colapsó parte de la infraestructura de internet en el Reino Unido, más de una semana antes de su estreno oficial, previsto para el 19 de noviembre de 2026.

El fenómeno comenzó el martes 10 de noviembre, cuando se habilitó la precarga del título para consolas Xbox y PlayStation 5. Miles de jugadores iniciaron desde temprano la descarga de un archivo de 212 gigabytes, lo que generó picos de tráfico sin precedentes en las redes británicas y dejó en evidencia los límites de algunos proveedores de internet frente a lanzamientos de esta magnitud.

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Qué impacto tuvo la precarga de GTA 6 en el tráfico de internet

La precarga de un videojuego es el proceso que permite descargar por adelantado todos sus archivos para poder jugarlo de inmediato el día de su lanzamiento oficial, sin esperas adicionales.

Grand Theft Auto VI sale a la venta el 19 de noviembre de 2026. REUTERS/Corey Rudy
Grand Theft Auto VI sale a la venta el 19 de noviembre de 2026. REUTERS/Corey Rudy

En el caso de GTA 6, esa descarga de 212 GB se concentró en un lapso corto de tiempo y provocó una demanda de datos tan alta que terminó por convertirse en un récord histórico de tráfico para al menos un proveedor británico.

Según los datos publicados por Virgin Media O2, la demanda generada por el lanzamiento provocó tanto el mayor pico de tráfico en internet como el mayor volumen diario de datos registrados en la historia de su red.

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El proveedor informó que el tráfico máximo superó en un 3,8% el récord anterior, establecido durante el partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid por la Liga de Campeones, disputado en abril.

El volumen total de datos descargados durante la jornada también marcó un nuevo techo. Esa cifra superó en un 4% la marca anterior, registrada apenas unos días antes, el 1 de noviembre, con el lanzamiento de la minitemporada del capítulo 7 de Fortnite.

ROCKSTAR GAMES
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La velocidad con la que creció la demanda resultó uno de los datos más llamativos del fenómeno. Apenas una hora después de habilitarse la precarga, Virgin Media O2 detectó un aumento del tráfico del 51,6% respecto de la semana anterior, y para las 9:00 de la mañana el volumen total de datos descargados a través de su red ya era un 73,3% superior al registrado en el mismo período de referencia.

Por qué algunos proveedores de internet tuvieron problemas de congestión

El fuerte incremento de tráfico no solo dejó estadísticas inéditas: también generó dificultades concretas para algunos proveedores de internet del Reino Unido. Jeremy Chelot, director ejecutivo de Netomnia y YouFibre, señaló que la demanda estaba generando problemas en sus redes y que algunos usuarios de Yorkshire experimentaban congestión en el servicio.

Para muchos jugadores que reservaron el título a través de las tiendas digitales oficiales, la precarga debería haberse activado de forma automática. Sin embargo, ese proceso requiere tener habilitadas las descargas automáticas y mantener la consola en modo de reposo, dos condiciones que no todos los usuarios cumplen de manera simultánea.

GTA 6 ocuparía más almacenamiento en Xbox. (Foto: Rockstar - Microsoft)
GTA 6 ocuparía más almacenamiento en Xbox. (Foto: Rockstar - Microsoft)

Por ese motivo, se anticipan nuevas oleadas de tráfico en los próximos días, a medida que más jugadores activen esas configuraciones o decidan iniciar manualmente la descarga antes del estreno del 19 de noviembre.

Cuánto espacio de almacenamiento ocupa GTA 6 en consolas

El tamaño del archivo representa otro obstáculo para los usuarios. Los 212 GB que ocupa GTA 6 equivalen a una porción considerable de la memoria disponible en consolas con capacidad limitada, en especial en el modelo básico de PlayStation 5.

Varios usuarios se quejaron de que el juego ocupa casi un tercio del almacenamiento total de esa versión de consola, lo que podría obligarlos a eliminar otros títulos o archivos para poder completar la instalación.

Sony cambió la publicidad que tenía sobre GTA 6 para la PS5.
Sony cambió la publicidad que tenía sobre GTA 6 para la PS5. (Sony)

A este inconveniente se suma el de algunos compradores que reservaron el título en tiendas físicas y todavía no recibieron sus códigos de descarga. Rockstar decidió distribuir el videojuego exclusivamente en formato digital, sin versión en disco, aunque ciertos comercios ofrecen cajas que contienen códigos para descargarlo. Esas cajas no estarán disponibles hasta el 12 de noviembre.

Cómo se compara GTA 6 con otros videojuegos de gran tamaño

Con 212 GB, GTA 6 se ubica entre los videojuegos más pesados disponibles actualmente en las tiendas digitales de Xbox y PlayStation. Otros títulos, como los de la franquicia Call of Duty, han requerido incluso más espacio de almacenamiento.

La diferencia radica en la forma de distribución: en esos casos, los contenidos suelen entregarse por etapas, lo que evita que los jugadores deban descargar todos los archivos de una sola vez, algo que sí ocurrió con el lanzamiento de GTA 6 y que explica buena parte de la presión ejercida sobre las redes británicas en las últimas horas.

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