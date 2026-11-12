La filosa frase de Verstappen sobre la crisis entre Leclerc y Hamilton en Ferrari

Max Verstappen se refirió a la interna en Ferrari entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton (REUTERS/Caroline Chia)

Guardar

Max Verstappen afirmó que nunca ficharía a dos pilotos con estatus de número uno si estuviera al frente de un equipo de Fórmula 1, en declaraciones realizadas en Brasil sobre la tensión que generó el incidente entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton tras la largada del Gran Premio Ciudad de México. El neerlandés, cuatro veces campeón del mundo, consideró que la convivencia de dos pilotos líderes dentro de una misma estructura conduce de manera inevitable a este tipo de episodios.

El jefe de equipo de Ferrari, Frédéric Vasseur, mantuvo una conversación con Hamilton y Leclerc el jueves por la noche en San Pablo para intentar resolver las diferencias entre ambos, en un contexto en el que el episodio mexicano ya había generado una amplia repercusión. Consultado al respecto, Verstappen vinculó lo sucedido directamente con la alineación de pilotos que sostiene la escudería italiana.

PUBLICIDAD

“Si simplemente hubieras tenido un número uno claro y un número dos claro, habrían pasado por esa curva primero y segundo, y también habrían terminado primero y segundo. O tal vez primero y tercero, pero eso también está bien. Como equipo, sigues sumando buenos puntos”, declaró el piloto de Red Bull en diálogo con Viaplay.

Mientras Leclerc atribuyó buena parte del incidente en México a las características del trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez, Verstappen interpretó lo ocurrido como la confirmación de una postura que sostiene desde hace tiempo, incluso al imaginarse en el rol de jefe de equipo. “Ya lo dije antes. La gente muy a menudo no está de acuerdo conmigo, pero si yo fuera jefe de equipo, si tuviera mi propio equipo, nunca ficharía a dos pilotos número uno, porque entonces pasa esto”, explicó.

PUBLICIDAD

El piloto de 29 años profundizó su argumento al referirse a la dinámica que se genera cuando dos corredores comparten el mismo estatus dentro de un equipo. “Entonces esto es normal. Uno no va a ceder ante el otro, porque por supuesto los dos creen que pueden ganar, y yo también soy así”, sostuvo. “Así que si yo fuera jefe de equipo, nunca apostaría por dos pilotos número uno. Algunas personas están completamente en desacuerdo con eso, pero eso también está bien”, agregó.

Repetición del incidente entre monoplazas en la salida del Gran Premio de México de Fórmula 1

Consultado sobre si esa misma lógica influye en sus propias decisiones dentro de la categoría, por ejemplo al elegir equipo o firmar un contrato, Verstappen matizó su postura. “A veces quizá tampoco tengas elección en eso, pero tener dos pilotos líderes hace que todo sea más complicado”, señaló.

PUBLICIDAD

Verstappen remarcó que, para él, contar con un monoplaza competitivo resulta suficiente para disputar un campeonato, sin necesidad de dos pilotos de jerarquía equivalente dentro del mismo equipo. Para ilustrar ese argumento, recordó su propia temporada 2023, en la que su suma individual de puntos habría alcanzado para consagrar a Red Bull campeón de constructores sin el aporte de su compañero de equipo, por entonces Sergio “Checo” Pérez.

“Si tienes un buen coche, entonces tampoco necesitas necesariamente eso, dos pilotos número uno. Solo un número dos decente”, afirmó Verstappen. “A lo largo de la historia de la F1, también siempre ha quedado claro que algo así funciona perfectamente bien, incluso durante años”, agregó.

PUBLICIDAD

El piloto completó su argumento con referencias a otros períodos dominantes de la categoría. Mencionó el caso de Hamilton, quien encontró escasa resistencia por parte de Valtteri Bottas durante buena parte de sus temporadas de títulos con Mercedes, y el de Michael Schumacher, acompañado por Rubens Barrichello en su etapa de mayor éxito con Ferrari.