Deportes

La filosa frase de Verstappen sobre la crisis entre Leclerc y Hamilton en Ferrari

El neerlandés criticó la estrategia de Maranello al tener dos pilotos número uno. Cómo afecta a la convivencia, según su óptica

Max Verstappen se refirió a la interna en Ferrari entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton (REUTERS/Caroline Chia)
Max Verstappen se refirió a la interna en Ferrari entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton (REUTERS/Caroline Chia)
Guardar

Max Verstappen afirmó que nunca ficharía a dos pilotos con estatus de número uno si estuviera al frente de un equipo de Fórmula 1, en declaraciones realizadas en Brasil sobre la tensión que generó el incidente entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton tras la largada del Gran Premio Ciudad de México. El neerlandés, cuatro veces campeón del mundo, consideró que la convivencia de dos pilotos líderes dentro de una misma estructura conduce de manera inevitable a este tipo de episodios.

El jefe de equipo de Ferrari, Frédéric Vasseur, mantuvo una conversación con Hamilton y Leclerc el jueves por la noche en San Pablo para intentar resolver las diferencias entre ambos, en un contexto en el que el episodio mexicano ya había generado una amplia repercusión. Consultado al respecto, Verstappen vinculó lo sucedido directamente con la alineación de pilotos que sostiene la escudería italiana.

PUBLICIDAD

“Si simplemente hubieras tenido un número uno claro y un número dos claro, habrían pasado por esa curva primero y segundo, y también habrían terminado primero y segundo. O tal vez primero y tercero, pero eso también está bien. Como equipo, sigues sumando buenos puntos”, declaró el piloto de Red Bull en diálogo con Viaplay.

Mientras Leclerc atribuyó buena parte del incidente en México a las características del trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez, Verstappen interpretó lo ocurrido como la confirmación de una postura que sostiene desde hace tiempo, incluso al imaginarse en el rol de jefe de equipo. “Ya lo dije antes. La gente muy a menudo no está de acuerdo conmigo, pero si yo fuera jefe de equipo, si tuviera mi propio equipo, nunca ficharía a dos pilotos número uno, porque entonces pasa esto”, explicó.

PUBLICIDAD

El piloto de 29 años profundizó su argumento al referirse a la dinámica que se genera cuando dos corredores comparten el mismo estatus dentro de un equipo. “Entonces esto es normal. Uno no va a ceder ante el otro, porque por supuesto los dos creen que pueden ganar, y yo también soy así”, sostuvo. “Así que si yo fuera jefe de equipo, nunca apostaría por dos pilotos número uno. Algunas personas están completamente en desacuerdo con eso, pero eso también está bien”, agregó.

Repetición del incidente entre monoplazas en la salida del Gran Premio de México de Fórmula 1

Consultado sobre si esa misma lógica influye en sus propias decisiones dentro de la categoría, por ejemplo al elegir equipo o firmar un contrato, Verstappen matizó su postura. “A veces quizá tampoco tengas elección en eso, pero tener dos pilotos líderes hace que todo sea más complicado”, señaló.

Verstappen remarcó que, para él, contar con un monoplaza competitivo resulta suficiente para disputar un campeonato, sin necesidad de dos pilotos de jerarquía equivalente dentro del mismo equipo. Para ilustrar ese argumento, recordó su propia temporada 2023, en la que su suma individual de puntos habría alcanzado para consagrar a Red Bull campeón de constructores sin el aporte de su compañero de equipo, por entonces Sergio “Checo” Pérez.

“Si tienes un buen coche, entonces tampoco necesitas necesariamente eso, dos pilotos número uno. Solo un número dos decente”, afirmó Verstappen. “A lo largo de la historia de la F1, también siempre ha quedado claro que algo así funciona perfectamente bien, incluso durante años”, agregó.

El piloto completó su argumento con referencias a otros períodos dominantes de la categoría. Mencionó el caso de Hamilton, quien encontró escasa resistencia por parte de Valtteri Bottas durante buena parte de sus temporadas de títulos con Mercedes, y el de Michael Schumacher, acompañado por Rubens Barrichello en su etapa de mayor éxito con Ferrari.

Temas Relacionados

Max VerstappenFerrariFórmula 1Charles LeclercLewis Hamiltondeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

17 años después, la esposa de Robert Enke dio detalles de las horas previas a su muerte: “El error de ambos fue no buscar ayuda”

Teresa Enke dirige una fundación que lleva el nombre del arquero y trabaja para brindar apoyo a deportistas y familias afectadas por problemas de salud mental

17 años después, la esposa de Robert Enke dio detalles de las horas previas a su muerte: “El error de ambos fue no buscar ayuda”

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia disputarán la Supercopa Argentina: hora, TV y todo lo que hay que saber

El Pincha y la Lepra mendocina pondrán en juego la gloria en el estadio de Belgrano de Córdoba

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia disputarán la Supercopa Argentina: hora, TV y todo lo que hay que saber

El viaje sorpresa de Antonela Roccuzzo a Perú que revolucionó las redes sociales: el comentario viral sobre Lionel Messi

La esposa de Leo mantiene activa su faceta empresarial con una nueva visita a un país sudamericano por su rol como embajadora de una marca de joyería de lujo

El viaje sorpresa de Antonela Roccuzzo a Perú que revolucionó las redes sociales: el comentario viral sobre Lionel Messi

Lionel Scaloni explicó por qué cambió de opinión y decidió renovar con la selección argentina: “El tiempo cura todo”

El DT oriundo de Pujato continuará al frente de la Albiceleste, tal como anunció el presidente de la AFA, Claudio Tapia

Lionel Scaloni explicó por qué cambió de opinión y decidió renovar con la selección argentina: “El tiempo cura todo”

Las primeras pistas de Scaloni sobre su tercer ciclo: el debate por la camiseta N° 10, un capitán sorpresivo y qué le dijo a De Paul

Luego de renovar su vínculo con la selección argentina, el entrenador explicó qué ocurrirá con el dorsal que dejó Messi y quién asumirá el liderazgo durante los próximos amistosos internacionales

Las primeras pistas de Scaloni sobre su tercer ciclo: el debate por la camiseta N° 10, un capitán sorpresivo y qué le dijo a De Paul

MALDITOS NERDS

Black Forest Games deja THQ Nordic tras una recompra y funda Third Signal

Black Forest Games deja THQ Nordic tras una recompra y funda Third Signal

Lara Croft llegaría a Nintendo Switch 2 con ‘Tomb Raider: Catalyst’

Creadores de ‘Doom’ y ‘Quake’ forman Hidden Horses, un estudio de sus empleados

Katsuhiro Harada critica la brecha de potencia entre Xbox Series S y Xbox Series X

Conan enfrentará terror cósmico en ‘Conan: The Black Pyramid’, el RPG de Games Farm

ENTRETENIMIENTO

Duran Duran pierde a uno de sus integrantes históricos: Roger Taylor anuncia su retiro de la música

Duran Duran pierde a uno de sus integrantes históricos: Roger Taylor anuncia su retiro de la música

Pixar presenta el tráiler oficial de ‘Gatto’, la película de un felino mafioso en su última vida

De Jennifer Aniston a Nicole Kidman: estos son los actores mejor pagados de la televisión

Lionel Richie vuelve a los escenarios tras problemas cardíacos: "Gracias por preocuparse por mí"

Frankie Muniz se pronunció por primera vez tras su hospitalización por un accidente en NASCAR

INFOBAE AMÉRICA

Presupuesto 2027: diputados de Raíces reconocen errores y anticipan un quiebre con el Ejecutivo de Arévalo

Presupuesto 2027: diputados de Raíces reconocen errores y anticipan un quiebre con el Ejecutivo de Arévalo

Condenan en El Salvador a 202 miembros del Barrio 18 Revolucionarios por homicidios y extorsiones

La misteriosa táctica de los pulpos que promete inspirar a la nueva generación de robots

Capturan a tres pandilleros en las últimas 24 horas por extorsión y represalias a la población que se negó a colaborar en El Salvador

“La competencia no es suficiente, hay que educar los corazones”: Nobel de la Paz ante universitarios en Perú