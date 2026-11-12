Honduras registra 95 transferencias de embriones para mejorar la genética y productividad del ganado

El proyecto incorpora las razas Gyr Lechero, Girolando, Nelore y Senepol para fortalecer la producción frente a las condiciones tropicales.

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La ganadería hondureña incorpora la transferencia de embriones como herramienta para mejorar el rendimiento de sus hatos y enfrentar los costos de las explotaciones pecuarias. El proyecto, registra avances en los departamentos de El Paraíso y Choluteca, donde se han realizado 59 y 36 transferencias, respectivamente, como parte de una meta nacional de 516 procedimientos.

La tecnología permite aprovechar la genética de animales seleccionados por sus características productivas y trasladar sus embriones a vacas receptoras que completan la gestación. Los productores pueden así incorporar ejemplares con cualidades específicas sin depender exclusivamente de los métodos tradicionales de reproducción.

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Entre las razas contempladas figuran Gyr Lechero, Girolando, Nelore y Senepol, seleccionadas para fortalecer características vinculadas con la producción de leche y carne, y la adaptación a condiciones tropicales.

La inversión preliminar según la Secretaría de agricultura y Ganaderia (SAG) asciende a 7 millones de lempiras, (unos 269,000dólares) procedentes del Programa de Fortalecimiento a la Producción. Esos recursos financian las evaluaciones de fincas, la selección de vacas receptoras, la sincronización reproductiva, la fertilización in vitro, las transferencias y el diagnóstico de preñez.

Uno de los aspectos centrales del programa es que los productores reciben acompañamiento técnico en todas las etapas. Leonte Zelaya, técnico de la SAG en Choluteca, explicó que la “asistencia no se limita al momento del procedimiento, sino que incluye orientación previa y seguimiento posterior”.

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Antes de iniciar el proceso, los técnicos evalúan las condiciones sanitarias, nutricionales y físicas de los animales, y verifican que las instalaciones cumplan con los requisitos necesarios.

Para ello, las fincas pasan por una evaluación de 100 puntos que contempla cinco áreas: identificación y manejo del ganado, infraestructura, sanidad y bioseguridad, nutrición y condición corporal, y conocimiento de los protocolos reproductivos.

Hasta el momento, 479 vacas receptoras han sido evaluadas en El Paraíso y Choluteca. De ese total, 171 fueron sincronizadas para avanzar hacia las siguientes fases del procedimiento.

Expectativas de los productores

El interés de los ganaderos en esta tecnología está relacionado con la posibilidad de obtener animales de mayor rendimiento y mejorar los ingresos de sus explotaciones, especialmente en el sector lechero.

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La Secretaría de Agricultura y Ganadería impulsa la transferencia de embriones en Honduras con una meta nacional de 516 procedimientos.

En San Marcos de Colón, Choluteca, el productor José Calderón considera que el mejoramiento genético podría representar un cambio en los niveles de producción de su finca. Actualmente obtiene entre 20 y 25 litros de leche, pero espera alcanzar 40 litros o más diarios mediante la incorporación de animales con mejores características genéticas.

Esas cifras corresponden a sus expectativas y no a resultados comprobados del proyecto, cuyos efectos deberán evaluarse conforme nazcan las crías, alcancen su etapa productiva y se midan sus rendimientos.

Otro caso es el de la finca Tres Amazonas, también ubicada en San Marcos de Colón, donde fueron examinadas 28 vacas y 16 resultaron aptas para participar como receptoras. César Barahona, propietario de la finca, expresó su expectativa de que el procedimiento mejore las condiciones productivas de la explotación y agradeció el acompañamiento técnico recibido.

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Registro y seguimiento de cada intervención

El proceso requiere controles específicos para conocer la evolución de cada intervención. El ingeniero Norlan Padilla, técnico de EMBRIOCEN, explicó que los procedimientos quedan registrados según el productor, la genética utilizada y la fecha de transferencia.

Ese seguimiento permitirá establecer cuáles animales lograron una gestación, mediante diagnósticos de preñez por ecografía realizados aproximadamente 45 días después del procedimiento. La confirmación de los embarazos será uno de los primeros indicadores para determinar la efectividad reproductiva de las transferencias.

La SAG destina 7 millones de lempiras a la reproducción asistida para elevar la producción pecuaria.

La ejecución avanza también en Olancho, donde las actividades reproductivas comenzaron a finales de octubre. Esta técnica permite multiplicar la descendencia de ejemplares con características genéticas deseables y acelerar el mejoramiento de los hatos frente a los tiempos que requieren los métodos convencionales.

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Uno de los retos del caso hondureño será comprobar que los animales obtenidos mediante este procedimiento puedan expresar las características productivas esperadas bajo las condiciones de alimentación, manejo y clima de cada explotación.

La primera quincena de diciembre será un período decisivo para el proyecto: están previstas las primeras ecografías en las receptoras atendidas en El Paraíso y Choluteca. Los resultados permitirán conocer el porcentaje de preñez alcanzado y establecer cuántas de las transferencias lograron una gestación.

Más allá de la cantidad de procedimientos ejecutados, el impacto de la iniciativa dependerá de que los productores puedan mantener las condiciones necesarias para el desarrollo de los animales y aprovechar su potencial genético.

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