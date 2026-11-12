El Salvador

El Salvador verifica la tinta indeleble para 2027: serán 9,700 frascos los que se utilizarán en las elecciones

La Dirección de Organización Electoral desarrolló las pruebas de calidad con participación de la Fiscalía, la Junta de Vigilancia Electoral y especialistas universitarios antes de distribuir los frascos en los centros de votación

Dibujo de un frasco de tinta abierto con aplicador, un dedo manchado de morado y dos urnas de votación sobre fondo gris claro.
Especialistas de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer y delegados del Ministerio Público integraron la revisión técnica de laboratorio./ (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador realizó una verificación técnica de la tinta indeleble que se aplicará en las elecciones del 28 de febrero de 2027, un insumo de seguridad destinado a identificar a quienes ya emitieron su voto y a prevenir intentos de sufragio múltiple.

La revisión fue desarrollada por la Dirección de Organización Electoral (DOE) dentro de la planificación logística y de control de calidad previa a los comicios.

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En la jornada participaron representantes del Ministerio Público, de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), autoridades del Tribunal y especialistas del laboratorio de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer.

El acompañamiento de estas entidades busca que la comprobación de las condiciones técnicas del producto sea observable y verificable, antes de que los frascos sean distribuidos a los centros de votación.

El TSE informó que coordinó recientemente el embarque, traslado e ingreso al país de 9,700 unidades de tinta indeleble. La cantidad será destinada a la jornada electoral y su incorporación anticipada responde a la necesidad de disponer de materiales con suficiente antelación, someterlos a revisión y organizar su posterior entrega junto con el resto del equipo electoral.

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Pipeta graduada que vierte una gota azul sobre un candado transparente con un papel doblado en su interior, sobre un fondo beige.
El organismo electoral coordinó el ingreso al país de 9,700 frascos de líquido indeleble para los comicios legislativos y municipales. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los comicios del 28 de febrero de 2027 corresponden al ciclo en el que El Salvador elegirá diputaciones de la Asamblea Legislativa y concejos municipales.

Estas elecciones se celebrarán tres años después de los procesos legislativos y municipales de 2024 y dos años antes de la próxima elección presidencial, prevista para 2029.

La organización abarcará la preparación de papeletas, padrones, centros de votación, transmisión de resultados y medidas de custodia de materiales.

Desde la reforma político-electoral aplicada para los comicios de 2024, la Asamblea Legislativa está integrada por 60 diputados y el país cuenta con 44 municipios, tras la reducción de las anteriores 262 alcaldías.

Ese marco constituye el principal referente institucional para la elección de 2027, aunque las reglas definitivas, el calendario y las convocatorias deberán ser oficializados por el organismo electoral conforme a la legislación vigente.

Durante la apertura de la verificación, el director de Organización Electoral, Rodolfo Salazar, subrayó la importancia de aplicar procedimientos técnicos que puedan ser comprobados. Según el TSE, la participación de entidades de control y observación institucional permite conocer directamente los pasos seguidos para examinar los materiales y aporta transparencia a la preparación de la elección.

Ilustración de manos con guantes que vierten líquido con una pipeta sobre una tira reactiva, junto a tubos de ensayo y frascos de vidrio.
El director de Organización Electoral, Rodolfo Salazar, destacó la necesidad de ejecutar pruebas técnicas comprobables para los insumos de votación./(Imagen Ilustrativa Infobae)

La tinta indeleble es utilizada al finalizar el acto de votación y complementa otros controles, como la verificación de la identidad de la persona electora, su inscripción en el padrón y el registro correspondiente en la documentación de la mesa. Su función no sustituye esos mecanismos, sino que añade una barrera práctica contra la duplicación del voto durante la jornada.

El Tribunal señaló que la jornada de laboratorio integra los esfuerzos técnicos y operativos para asegurar la disponibilidad, calidad y resguardo de los insumos electorales. El proceso continuará con las actividades previstas en su planificación, mientras partidos políticos, ciudadanía y entidades de vigilancia esperan las definiciones formales sobre la convocatoria, las candidaturas y la logística que regirá la votación nacional de febrero de 2027.

La revisión de la tinta, aunque es una fase puntual, anticipa la compleja cadena de controles requerida para unos comicios confiables. El TSE sostiene que la preparación temprana y la supervisión institucional son esenciales para proteger la integridad del sufragio en todo el territorio nacional.

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