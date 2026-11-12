Un estudio de la firma Podqi reveló que Perplexity y ChatGPT incluyeron tiendas falsas o riesgosas en hasta el 15% de sus recomendaciones de compra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Según un estudio de Podqi, empresa dedicada a proteger la propiedad intelectual de las marcas, ChatGPT y Perplexity incluyeron sitios falsos o riesgosos de tiendas en hasta el 15% de sus respuestas a consultas sobre dónde adquirir una marca. El informe se publicó cuando faltaban pocas semanas para las compras de fin de año.

La firma hizo sus pruebas en dos tandas durante septiembre de 2026 y planteó preguntas sobre 151 marcas, entre ellas Lululemon, Birkenstock, Stüssy, Madhappy y Le Creuset. Las consultas eran del tipo “¿cuáles son los mejores sitios para comprar tal marca?” o “¿tiene sitios regionales?”. En total, la empresa analizó 6.795 respuestas.

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La compañía consideró riesgosos los sitios que imitan a una tienda real o venden copias, los dominios antiguos de una marca que otra persona volvió a registrar y las páginas muertas que cualquiera podría comprar y reutilizar.

Las marcas pequeñas y las consultas sobre tiendas regionales concentraron la mayor cantidad de enlaces erróneos en los chatbots. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La definición incluye los casos en que el chatbot recomienda el sitio, lo muestra sin comentarios o advierte sobre él.

Perplexity fue el peor y Gemini el mejor

Perplexity mostró un sitio riesgoso en 15% de sus respuestas. ChatGPT lo hizo en 8% y Gemini, el de mejor resultado, en 4%. Según el estudio, publicado en exclusiva por The Verge, ChatGPT fue el que más advirtió sobre esos sitios: lo hizo en 24% de las veces que los mostró.

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Las marcas pequeñas aparecieron más expuestas. Las consultas sobre empresas grandes tuvieron sitios riesgosos en las respuestas aproximadamente la mitad de las veces. Las preguntas sobre sitios regionales también fallaron más, y los chatbots llegaron a listar páginas locales de marcas que no las tienen.

Gemini registró el mejor resultado con 4% de sitios riesgosos, frente al 8% de ChatGPT y el 15% de Perplexity. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En un caso citado por el medio, Perplexity señaló una página equivocada como el sitio oficial de Stüssy y la presentó como “el mejor punto de partida para artículos auténticos garantizados”.

El estudio usó preguntas redactadas por Podqi, no conversaciones reales de usuarios, y que se apoyó en una herramienta que sigue las respuestas de los chatbots.

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Podqi tiene un interés comercial en el tema: protege marcas, y Madhappy, una de las firmas analizadas, es cliente suya.

Perplexity identificó una página falsa como la tienda oficial de la marca Stüssy para la venta de artículos auténticos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Su director ejecutivo, Trevor West, dijo que los consumidores deben tener presente que, aunque un chatbot dé un resultado, conviene verificar la fuente antes de ingresar datos personales o de la tarjeta.

Las empresas tecnológicas reaccionaron ante los resultados

Una portavoz de Google, Jessica Levis Boord, dijo que la compañía se alegra de que Gemini haya tenido el mejor desempeño y recordó que muestra enlaces a las fuentes para que el usuario pueda comprobar las respuestas.

OpenAI afirmó que su objetivo es que ChatGPT conecte a las personas con lugares confiables para comprar y que sigue mejorando sus protecciones.

Perplexity, por boca de su portavoz Jesse Dwyer, respondió que es “consistentemente la IA más precisa” en pruebas de investigación y que nunca afirma ser exacta al 100%, pero sí ser la única empresa enfocada en la precisión. No explicó el caso de Stüssy que cita el estudio.

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Una prueba previa de la firma Searchable en el Reino Unido detectó enlaces falsificados o caídos en una de cada 15 respuestas con direcciones web. (REUTERS/Dado Ruvic)

El problema no es nuevo. En julio, la firma Searchable publicó una prueba con más de 72.000 preguntas a ChatGPT, Gemini y Perplexity sobre comercios del Reino Unido: aproximadamente una de cada 15 respuestas con direcciones web señalaba un enlace caído, una copia o un negocio distinto. Allí Perplexity falló en 10% de los casos, ChatGPT en 4% y Gemini en 5%.

Otra investigación, de la firma británica Ask Silver, encontró en junio fr 2026 dos sitios clonados de la marca Russell & Bromley entre las fuentes de una respuesta de ChatGPT, según la web Memeburn. OpenAI dijo entonces que había retirado esos sitios de su índice de búsqueda.

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El riesgo aumenta en la temporada de fiestas, cuando más gente busca productos agotados o mejores precios y es probable que más consumidores usen chatbots para comprar en tiendas que no conocen.

Google celebró que Gemini obtuviera los mejores resultados. REUTERS/Steve Marcus/File Photo/File Photo

Los ejemplos del estudio muestran el patrón: las respuestas fallan sobre todo cuando se pregunta por una marca poco conocida o por una versión regional de su tienda.

En esos casos, la recomendación más segura sigue siendo escribir el nombre de la marca en un buscador y entrar por una dirección que el usuario ya conozca.