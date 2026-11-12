El llamativo gesto del fichaje más caro del Real Madrid con los hinchas de su selección que recorrió el mundo

El delantero del Real Madrid y la selección de Costa de Marfil Yan Diomandé repartió dinero y comida en su país y las imágenes recorrieron el mundo

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Yan Diomandé, una de las promesas del fútbol mundial dio que hablar en las últimas horas al viralizarse un gesto que tuvo con un grupo de personas en Costa de Marfil que aguardaban en los alrededores del predio de entrenamientos de la selección africana.

El delantero que pertenece al Real Madrid aprovechó la pausa por la fecha FIFA para viajar a su país y representar a la selección marfileña en las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones y tuvo un contacto cercano con sus compatriotas, que lo aguardaban detrás del vallado del complejo deportivo. El futbolista de 19 años repartió dinero entre quienes habían llegado a saludar a los jugadores.

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Las imágenes, publicadas originalmente por el medio Le Media 100 Filtre, muestran a Diomandé mezclándose con un grupo de jóvenes aficionados y entregándoles dinero en efectivo. Uno de los presentes confirmó que el futbolista le entregó 10.000 francos CFA —unos 16 dólares— junto con una canasta de frutas, y precisó que varios de los que estaban allí recibieron una contribución similar.

Yan Diomandé repartió dinero y comida a los hinchas que aguardaban en el predio de entrenamiento de la selección de Costa de Marfil (Captura de video)

La selección de Costa de Marfil se preparaba en ese momento para su partido de clasificación para la Copa Africana de Naciones (CAN) 2027 ante Gambia, bajo las órdenes del técnico Hervé Renard. Las imágenes de la joya de los Elefantes recorrieron el mundo y tomó trascendencia al tratarse del máximo referente del equipo, que se perfila a seguir los pasos de Didier Drogba, una leyenda del país.

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La magnitud del gesto de Diomandé tomó dimensión por su presente y lo que significó su transferencia al Real Madrid. Se convirtió en el fichaje más costoso en la historia del cuadro español, que pagó 125 millones de euros garantizados al RB Leipzig en agosto de 2026, con bonificaciones que podrían elevar el total a cerca de 140 millones. El extremo lleva en la temporada cuatro goles y dos asistencias en 16 partidos entre todas las competiciones.

Distintos medios del continente señalaron que el gesto de Diomandé es consistente con una costumbre extendida en partes de África, donde las personas que alcanzan el éxito suelen redistribuir parte de su prosperidad entre quienes los rodean o apoyan. La acción circuló ampliamente en redes sociales y fue interpretada por los aficionados marfileños como una muestra de gratitud hacia su comunidad de origen.

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El Real Madrid adquirió a Diomandé procedente del RB Leipzig por 125 millones de euros fijos en agosto de 2026 (REUTERS/Albert Gea)

Además, el gesto de Diomandé recordó lo que realizó Sadio Mané con su aldea natal de Bambali, en el sur de Senegal. El ex delantero del Liverpool y el Bayern Múnich financió la construcción de un hospital —con una inversión de más de 455.000 libras esterlinas— que presta servicio a 34 poblaciones de la región, además de una escuela secundaria pública valorada en 250.000 libras y una estación de servicio.

Mané también estableció una ayuda mensual de 70 euros para cada familia de Bambali y premió con 400 euros a los mejores alumnos de la escuela secundaria local. “Fui a la cama con hambre, tuve que trabajar en el campo; sobreviví momentos difíciles, jugué al fútbol descalzo. Hoy, con lo que gano gracias al fútbol, puedo ayudar a mi gente”, declaró el futbolista en una entrevista citada por múltiples medios africanos.

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