Autoridad aeroportuaria advierte con “tomar medidas” ante los precios excesivos de los vuelos hacia El Salvador

El Gobierno de El Salvador advirtió que el alto costo de los pasajes aéreos pone en riesgo la expansión del turismo. (Foto cortesía CEPA)

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El aumento del flujo de viajeros hacia El Salvador convive con una preocupación que el Gobierno busca poner sobre la mesa: el precio de los pasajes aéreos podría limitar el crecimiento del turismo si las tarifas se alejan de la capacidad de pago de potenciales visitantes.

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, advirtió que las aerolíneas deben evitar cobros que consideró excesivos para viajar al país. El funcionario planteó que las inversiones públicas en infraestructura y la reducción de costos operativos deberían trasladarse a una mayor accesibilidad para los pasajeros.

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“Definitivamente es muy importante que no existan los abusos. Lo hablamos con las aerolíneas también, que a veces cuesta, pero unos precios exorbitantes para venir a El Salvador”, afirmó Anliker durante el Congreso Anual de Turismo, que reunió a representantes del sector para definir las prioridades de trabajo hacia 2027.

“Y ese tipo de abusos, es segunda llamada, porque ya la tercera vamos a tener que tomar medidas”, advirtió de forma tajante el funcionario.

El presidente de CEPA, Federico Anliker, lanzó una advertencia a las aerolíneas ante tarifas que calificó de exorbitantes. (Foto cortesía CEPA)

El presidente de CEPA sostuvo que el Gobierno realiza esfuerzos para ampliar la capacidad aeroportuaria y mantener costos bajos, por lo que pidió a las empresas aéreas acompañar esa estrategia. “Ahí estamos nosotros haciendo todos los esfuerzos, construyendo terminales, tratando de ver que los costos sean bajos y se aprovechan las aerolíneas, hay que decirlo”, señaló.

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Anliker indicó que la advertencia alcanza a otros actores vinculados con la actividad turística, como hoteles y restaurantes. A su criterio, las tarifas pueden ser más altas cuando están respaldadas por la calidad del servicio y la experiencia ofrecida al visitante.

“Si lo vale, está bien, pero si no lo vale, no abusen”, expresó el funcionario en declaraciones a medios locales. También defendió que la oferta turística contemple distintos niveles de gasto. “El turismo debe ser para todos, debe ser democratizado para el que pueda pagar $20, para el que pueda pagar mil dólares la noche”, dijo.

El titular de CEPA mencionó que hay proyectos hoteleros de alta gama en desarrollo, con precios superiores a la media, pero consideró que ese segmento puede justificarse cuando ofrece atención y servicios acordes con el valor cobrado.

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Las autoridades salvadoreñas exigieron que la reducción de costos operativos en las terminales se traslade a los pasajeros. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

CEPA prevé 5.4 millones de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador

Las declaraciones de Anliker se produjeron mientras el sector turístico discute medidas para 2027, entre ellas la conectividad aérea, la calidad de los servicios y la ampliación de la oferta para visitantes.

El funcionario afirmó que el Aeropuerto Internacional de El Salvador podría cerrar el año con alrededor de 5.4 millones de pasajeros, al sumar llegadas, salidas y tránsitos. Según explicó, la cifra permitiría superar los registros anteriores antes de que concluya el año.

“Ya casi vamos a romper récord en pasajeros, entradas, salidas y tránsito en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, alrededor de los 5.4 millones de pasajeros”, afirmó.

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Anliker sostuvo que el comportamiento de los viajeros muestra un cambio frente a años anteriores, cuando la demanda se concentraba en períodos determinados. “Ya el país ya no se habla de temporadas, porque antes eran bien marcadas y lo veíamos en el aeropuerto. Hoy todo el año es parejo la cantidad de personas que están viniendo por miles todos los días”, aseguró en declaraciones a medios locales.

Para el funcionario, ese flujo constante obliga a planificar la infraestructura con una proyección de largo plazo. “Estamos viendo diez años adelante para no quedarnos cortos”, señaló. La discusión sobre los precios de los boletos se inserta en ese escenario, ya que el acceso aéreo aparece como uno de los factores que puede influir en la llegada de visitantes y en el ritmo de expansión del turismo salvadoreño.

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