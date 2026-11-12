La Iglesia católica de El Salvador descentraliza las peregrinaciones a san Óscar Romero tras una década

Católicos participan en una procesión para conmemorar el 39º aniversario del asesinato del difunto arzobispo de San Salvador, San Óscar Arnulfo Romero, en San Salvador, El Salvador, el 23 de marzo de 2019. REUTERS/Jose Cabezas

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La Iglesia católica de El Salvador modificó el esquema de las peregrinaciones dedicadas a san Óscar Arnulfo Romero, el único santo salvadoreño. Tras una década de movilizaciones organizadas por la Conferencia Episcopal hacia la ciudad donde nació el arzobispo mártir, cada diócesis, parroquia, movimiento apostólico, grupo de fieles o persona podrá definir por su cuenta la fecha, el trayecto y el medio de transporte para llegar al lugar.

La medida figura en una instrucción de la Conferencia Episcopal de El Salvador (Cedes), fechada el 10 de noviembre de 2026 y firmada por los obispos del país. El documento mantiene el 15 de agosto, fecha del nacimiento de Romero, como jornada central de la celebración, con una misa solemne prevista para las 14:00 y presidida por el episcopado salvadoreño.

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Las peregrinaciones sin convocatoria centralizada

Durante los últimos 10 años, la Cedes convocó y organizó peregrinaciones a la ciudad natal de Romero. La jerarquía católica señaló que la experiencia permitió consolidar una práctica de devoción hacia quien fue arzobispo de San Salvador y fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa.

El nuevo modelo apunta a ampliar la participación de los fieles y a flexibilizar la organización. Según la instrucción episcopal, las peregrinaciones podrán ser promovidas por diócesis, parroquias, movimientos apostólicos o grupos de cualquier tamaño. También será posible realizar el recorrido de manera individual.

La instrucción firmada por los obispos salvadoreños mantiene el 15 de agosto como jornada central y prevé una misa solemne a las 14:00, presidida por el episcopado del país en El Salvador. REUTERS/Jose Cabezas

Cada peregrino podrá partir desde cualquier punto del país y elegir la fecha que considere más conveniente. El traslado podrá hacerse a pie o mediante el transporte disponible para cada grupo. La única condición común será el destino, que seguirá siendo la ciudad donde nació Óscar Romero, y la concentración principal del 15 de agosto.

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La Conferencia Episcopal precisó que durante esa jornada habrá celebraciones eucarísticas en distintos horarios. La ceremonia central tendrá lugar a las 14:00, con los obispos como celebrantes principales, la participación de sacerdotes de todo el país y la asistencia de los fieles.

Rutilio Grande y Cosme Spessotto, incluidos en la instrucción

La instrucción extiende el mismo criterio de organización libre a las actividades religiosas en memoria del padre Rutilio Grande, sus compañeros mártires Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, así como del sacerdote italiano Cosme Spessotto.

Para la conmemoración de Rutilio Grande y sus dos acompañantes, las peregrinaciones podrán comenzar en distintas partes de El Salvador y deberán tener como punto de llegada la ciudad de El Paisnal, en el departamento de San Salvador. La fecha principal será el 12 de marzo, aniversario de sus asesinatos.

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Un hombre trabaja cerca de un mural que representa a San Óscar Arnulfo Romero y al padre Rutilio Grande, asesinados por un escuadrón de la muerte en 1980 y 1977, respectivamente, antes de la beatificación de Grande junto al sacerdote Cosme Spessotto y los laicos Manuel Solórzano y Nelson Lemus, en El Paisnal, El Salvador, el 19 de enero de 2022. Fotografía tomada el 19 de enero de 2022. REUTERS/Jose Cabezas

El documento establece que ese día se celebrarán misas durante toda la jornada y que la eucaristía solemne se realizará a las 10:00. La Cedes convocó a obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos a participar de la ceremonia.

En el caso de Cosme Spessotto, los fieles podrán organizar peregrinaciones hacia San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde ocurrió el asesinato del sacerdote el 14 de junio de 1980. La jornada central será cada 14 de junio y también incluirá misas en diferentes horarios.

La misa solemne en honor a Cosme Spessotto se celebrará a las 10:00, presidida por los obispos salvadoreños y concelebrada por sacerdotes de distintas diócesis.

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Los obispos y la memoria de los mártires

La Cedes presentó la nueva modalidad como una herramienta para mantener vigente la memoria de los mártires católicos salvadoreños y acercar estas devociones a las nuevas generaciones. En el texto, los obispos plantearon que estas figuras deben ser consideradas referencias de vida cristiana e intercesores para los fieles.

Una mujer participa en una procesión para conmemorar el 39º aniversario del asesinato del difunto arzobispo de San Salvador, San Óscar Arnulfo Romero, en San Salvador, El Salvador, el 23 de marzo de 2019. REUTERS/Jose Cabezas

“Es de desear que la memoria de nuestros Mártires cada día se incremente”, señalaron los miembros de la Conferencia Episcopal en el documento. La declaración también invoca la intercesión de san Óscar Romero y de sus compañeros mártires para pedir bendiciones para la población salvadoreña.

La disposición fue suscrita, entre otros, por el arzobispo de San Salvador y presidente de la Cedes, José Luis Escobar Alas; el obispo de San Vicente y vicepresidente de la entidad, José Elías Rauda Gutiérrez; y el secretario general, William Ernesto Iraheta Rivera, obispo de Santiago de María.

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También aparecen las firmas de los obispos Óscar Álvarez Orellana, Miguel Ángel Morán Aquino, Fabio Reynaldo Colindres Abarca, Constantino Barrera Morales, Oswaldo Estéfano Escobar Aguilar, Reinaldo Sorto Martínez y Ramiro Ernesto Landaverde Orellana.

La nueva norma conserva las fechas y los lugares asociados a cada mártir, pero entrega a las comunidades la definición de los recorridos y la logística de las peregrinaciones que culminarán en las celebraciones litúrgicas anuales.