Rebotaron los bonos y cedió el riesgo país, pero las acciones argentinas encadenaron la quinta caída seguida

Wall Street terminó con bajas, en una sesión protagonizada por Nvidia.

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En medio del escándalo que decantó en la renuncia del CEO de Nvidia, las bolsas de Nueva York descontaron al cierre las ganancias, dinámica que dio un marco incierto al desempeño de los activos argentinos. Con el fundamento doméstico de una inflación que en octubre superó las expectativas (+2,2%), fueron los bonos soberanos los que exhibieron mejor comportamiento, mientras que las acciones profundizaron la debilidad de precios advertida en los últimos cuatro meses.

Luego de la renuncia esta mañana del CEO de Nvidia, Jensen Huang, tras reportes de que amorío amenazó seguridad nacional, las acciones de Nvidia cayeron 4,4%, tras haberse desplomado 12% en el inicio de la sesión.

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Los bonos soberanos en dólares de Argentina -Bonares y Globales- exhibieron un saludable rebote de 1,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan cayó 27 unidades, a 829 puntos básicos, tras un máximo de 867 unidades or la mañana. Aportó a la baja del riesgo país argentino una sube de diez puntos básicos en la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de EEUU. El Treasury a diez años marcó al cierre una tasa del 5,10% anual.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajó un 1,1% en pesos, en los 82.526 puntos, para extender una serie de cinco ruedas consecutivas en baja.

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Las acciones de Nvidia llegaron a hundirse 12% tras la dimisión de Jensen Huang como director ejecutivo. La directora financiera de la compañía, Colette Kress, asumirá el cargo de forma interina hasta que se nombre a un sucesor permanente.

Según el informe, Huang, cuya relación con una mujer presuntamente espía china -Alice Huang- sumió a la empresa en un escándalo esta semana, también mantuvo una relación con la ejecutiva de Nvidia, Kimberly Powell. El artículo del Times afirma que Huang y Powell fueron vistos en actitud cariñosa en un hotel durante una conferencia de la empresa en marzo.

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Según publicó The Information el martes, se cree que Alice Huang está involucrada en una red de empresas chinas que facilitaron el envío a China de chips por valor de 7.500 millones de dólares.

En otro orden, el petróleo terminó negociado con alza próxima al 3 por ciento. En los EEUU el barril del crudo intermedio de Texas para entregar en diciembre subió 2.8%, a USD 88,95, mientras que el crudo Brent del Mar del Norte ganó 3,7%, a USD 96,15 el barril para entregar en enero.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street fue una ronda operativa con cifras en baja. Destacaron Satellogic (-7,4%), Adecoagro (-6,1%), Bioceres (-4,6%), IRSA (-4,5%) y Banco Macro (-3,5%).

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En el plano local, “la inflación de octubre aumentó un 2,2% mensual, frente al 1,9% registrado en septiembre, y se ubicó considerablemente por encima de nuestra previsión del 1,8%. En términos interanuales, la inflación se moderó al 33,1%, desde el 33,4% anterior, mientras que la inflación acumulada en lo que va del año alcanzó el 26,3%. Consideramos que el dato de octubre sobreestima las presiones inflacionarias subyacentes”, sintetizaron los analistas de Adcap Grupo Financiero.

Joaquín Aranguiz, economista de Fundación Libertad, afirmó que “octubre salió en el rango superior de lo esperado. Los precios subieron 2,2% en el mes, el número más alto desde abril, y quedaron por encima de todo lo que se esperaba: el REM del BCRA esperaba 1,8% y ninguno de sus 45 participantes había proyectado más de 2,1%. La Ciudad de Buenos Aires había dado 1,9%. La interanual bajó igual, porque en octubre del año pasado los precios habían subido 2,3%, pasó de 33,4% a 33,1%. En lo que va del año, la inflación acumula 26,3%”.

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“El rubro que más aumentó fue vivienda, agua, luz y gas (+4,2%), recordar que rigen tarifas nuevas, y además hubo cambió en el tope de consumo con subsidio y se recortó el descuento de Zona Fría”, recordó Aranguiz.

“Los precios de los bienes aumentaron 1,9% mensual, mientras que los servicios subieron 2,7% mensual. El dato estuvo impulsado principalmente por los precios estacionales, que aumentaron 5,5% mensual, mientras que los regulados avanzaron 2,9% mensual, también por encima del nivel general”, indicó el equipo de Research de Balanz.

“En cuanto a la dinámica de precios, hay una buena noticia. La inflación núcleo se ubicó en 1.5% mensual. Esto fue el dato más bajo desde julio de 2025. Habrá que ver si el nivel general converge a la núcleo una vez que estos factores puntuales se superen, aunque es posible que se vea el impacto de zonas frías en noviembre también, subrayó el equipo de Research de Puente.

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“Tuvimos una variación importante de las verduras, que aumentaron 10,6% y empujaron los estacionales a subir 5,5% en el mes. Por su parte, los regulados subieron 2,9% y la núcleo dio un buen indicio, marcando una suba de 1,5%. Resaltamos la importancia de este último dato, que se mantuvo por tercer mes consecutivo por debajo del 2% y siguió alcanzó su nivel más bajo desde julio de 2025. La estimación para noviembre es de un 1,8%”, observó Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

El dólar mayorista subió 1,50 peso o 0,1%, a $1.545,50, en una sesión con USD 498,2 millones operados en el segmento de contado. El tipo de cambio oficial gana 11,50 pesos o 0,7% en noviembre.

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“Ya ingresando en la última hora de negociación, el tipo de cambio alcanzó su mínimo intradiario de $1.542,50, donde encontró resistencia y logró revertir parcialmente la tendencia”, comentó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El dólar al público quedó sin variantes, a $1.570 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue restó cinco pesos o 0,3%, a 1.565 pesos.

El dólar en Brasil mantiene su ascenso: sumó en esta sesión seis centavos o 1,2%, a 5,64 reales por unidad. El real brasileño se devaluó un 13% desde la victoria de Lula da Silva en el balotaje presidencial del 25 de octubre.

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El BCRA compró USD 103 millones en el mercado, el 20,7% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas cayeron en USD 252 millones, a USD 49.078 millones, con la contribución negativa de la baja de 2,8% en la cotización del oro, a USD 3.887,30 la onza.