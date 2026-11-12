Economía

Guerra del azúcar: un heredero de Ledesma cerró la compra de un nuevo ingenio en Tucumán y ya le disputa el trono a su familia

En menos de un año, Santiago Blaquier pasó de renunciar al directorio de Ledesma a liderar el grupo azucarero más grande de Tucumán, con tres ingenios y más de USD 150 millones invertidos

Blaquier ingenio
Santiago Blaquier dejó el directorio de Ledesma en diciembre de 2025 y en menos de un año construyó el grupo azucarero más grande de Tucumán
Guardar

Pasó menos de un año desde que Santiago Blaquier dejó el directorio de Ledesma —el mayor grupo azucarero de la Argentina— y, justamente, el imperio que fundó su familia. Hoy Blaquier cerró la compra del Ingenio Trinidad y superó los USD 150 millones invertidos en la industria azucarera tucumana, en su tercera transacción desde que inició su propio camino en el sector históricamente liderado por su mismo apellido.

De esta forma, el empresario de 57 años consolida una plataforma productiva que, según las proyecciones de su compañía, concentrará entre el 36% y el 39% de la molienda de caña de Tucumán en la próxima zafra, y alrededor del 25% de la producción nacional.

PUBLICIDAD

La operación incluyó además la compra del 60% de Moyco S.R.L., una de las comercializadoras de azúcar fraccionado líderes del país y dueña de la marca Azucel. Ambas transacciones se realizaron a través de Ingenios del Norte S.A., la sociedad que Blaquier utiliza como vehículo de expansión dentro de Ingenios de Tucumán S.A. (IDT), el grupo que constituyó el 4 de diciembre de 2025, días después de presentar su renuncia “indeclinable” al directorio de la compañía familiar.

Tres ingenios en 11 meses

El Ingenio Trinidad, ubicado en el departamento de Chicligasta, es el tercero en volumen de molienda de Tucumán, con aproximadamente 2,2 millones de toneladas de caña por zafra. Su incorporación completa un trío que IDT fue armando a lo largo de 2025 y 2026: primero llegó Concepción —el más grande de los 14 ingenios de la provincia, adquirido a fin de diciembre de 2025 por alrededor de USD 100 millones—, luego Corona, en septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

Tallos verdes y rojizos de caña de azúcar con hojas secas y verdes en primer plano, con un campo de cultivo borroso y cielo azul con nubes.
El Ingenio Trinidad, ubicado en el departamento de Chicligasta, es el tercero en volumen de molienda de Tucumán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con Trinidad dentro del grupo, la compañía proyecta una molienda conjunta de entre 6,5 y 7 millones de toneladas de caña para la zafra 2027, sobre una producción estimada de 25 millones de toneladas a nivel nacional y 18 millones en la provincia. El volumen proyectado equivale a entre el 36% y el 39% de la molienda tucumana y a cerca del 25% del total del país.

Si se compara con la capacidad de Ledesma, IDT ya la supera en volumen de molienda: la empresa familiar procesó 3,43 millones de toneladas en la zafra 2026, sobre un total nacional de 24,6 millones —según datos del Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT)—, lo que representa el 14% de la molienda del país y el 17% del mercado azucarero argentino.

La compra del Ingenio Trinidad se formalizó mediante la adquisición del 100% de las acciones de Aguilares Gas S.A., la sociedad propietaria del establecimiento. El cierre definitivo se concretó con la transferencia de la totalidad del paquete accionario de esa sociedad.

IDT ya proyecta exportaciones a Chile

En términos productivos, el grupo estima alcanzar durante la próxima zafra una producción de aproximadamente 650.000 toneladas de azúcar equivalente. De ese total, proyecta exportar unas 200.000 toneladas y comercializar en el mercado interno entre 200.000 y 240.000 toneladas. A eso se suma la comercialización de entre 120.000 y 150.000 metros cúbicos de alcohol.

Carlos ("Charlie") y Santiago Blaquier, dos de los cinco hijos de Carlos Pedro, el histórico presidente de Ledesma (Adrián Escandar)
Carlos ("Charlie") y Santiago Blaquier, dos de los cinco hijos de Carlos Pedro, el histórico presidente de Ledesma (Adrián Escandar)

La estrategia exportadora tiene al mercado chileno como uno de sus destinos prioritarios. IDT considera la cercanía geográfica con Chile una ventaja competitiva, que deberá acompañarse con estándares de calidad y cumplimiento de compromisos comerciales. El negocio del alcohol y el bioetanol también forma parte de la ecuación económica del grupo.

Santiago Blaquier es el cuarto de los cinco hijos de Carlos Pedro Blaquier, quien presidió Ledesma S.A.A.I. entre 1970 y 2013, y de Nelly Arrieta, heredera del grupo agroindustrial fundado por su abuelo, el alemán Enrique Wollmann. Licenciado en Administración —sus hermanos mayores Carlos y Alejandro son abogados—, Santiago fue quien más se especializó en el negocio comercial de la empresa: en septiembre de 2025 renovó su mandato como director hasta mayo de 2027, con responsabilidad sobre los negocios de Azúcar, Alcohol y Agro.

Sin embargo, el domingo 21 de diciembre de 2025 le comunicó a su hermano Alejandro —actual presidente de Ledesma— su renuncia “indeclinable” al directorio, “por motivos personales” y para “evitar cualquier posible conflicto de interés”.

La conducción operativa del nuevo grupo está a cargo de Martín Franzini, gerente general de IDT y exdirector del Negocio de Azúcar y Alcohol en Ledesma, quien se trasladó a Tucumán para asumir la administración de los establecimientos. Blaquier, por su parte, mantiene su condición de accionista de Ledesma, pese a su salida del directorio.

Temas Relacionados

TucumánAzúcarAgroindustriaBlaquierLedesmaexportacionesingenioúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones de Anses en diciembre tras el último dato de inflación

El índice de precios de octubre fijó el porcentaje de suba que el organismo previsional aplicará a los haberes jubilatorios y las asignaciones familiares durante el último mes del año

Cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones de Anses en diciembre tras el último dato de inflación

El Banco Central compró más de USD 100 millones, el mayor monto de noviembre

La autoridad monetaria acumula más de USD 16.000 millones en el año, pero las reservas brutas quedaron cerca de perforar los USD 49.000 millones

El Banco Central compró más de USD 100 millones, el mayor monto de noviembre

Qué dijo el ministro Luis Caputo sobre la aceleración de la inflación en octubre

Tras la publicación del IPC, que marcó 2,2% mensual y 33,1% interanual, el titular de Economía atribuyó la suba de la categoría Vivienda al nuevo régimen de Zona Fría. Celebró que el índice de precios sin estacionales ni regulados llegó a su registro más bajo desde 2018

Qué dijo el ministro Luis Caputo sobre la aceleración de la inflación en octubre

La inflación de octubre superó todas las expectativas: qué factores sorprendieron a los especialistas y explicaron el salto

Tanto el Gobierno como analistas privados evaluaron que el salto en la dinámica inflacionaria responde a un cambio en el esquema de subsidios a las tarifas en una parte del país. Qué se espera para noviembre

La inflación de octubre superó todas las expectativas: qué factores sorprendieron a los especialistas y explicaron el salto

La canasta básica saltó 3,5% en octubre y una familia tipo ya tiene que ganar $1.690.000 para no ser pobre

El aumento de la CBT fue el más alto registrado en los últimos ocho meses. En los últimos doce meses, las subas rozan el 40 por ciento

La canasta básica saltó 3,5% en octubre y una familia tipo ya tiene que ganar $1.690.000 para no ser pobre

DEPORTES

Un luchador de la UFC fue encontrado inconsciente en el baño de una discoteca: el misterio alrededor del caso

Un luchador de la UFC fue encontrado inconsciente en el baño de una discoteca: el misterio alrededor del caso

La sentencia de Gasly tras la abrupta salida de Ocon de la Fórmula 1 que recordó su tensa relación como compañeros en Alpine

El llamativo gesto del fichaje más caro del Real Madrid con los hinchas de su selección que recorrió el mundo

La filosa frase de Verstappen sobre la crisis entre Leclerc y Hamilton en Ferrari

17 años después, la esposa de Robert Enke dio detalles de las horas previas a su muerte: “El error de ambos fue no buscar ayuda”

TELESHOW

El video del fuerte enfrentamiento de Martín Migueles con Mauro Icardi: “Te rompo la boca”

El video del fuerte enfrentamiento de Martín Migueles con Mauro Icardi: “Te rompo la boca”

Denisse González celebró su cumpleaños número 25 en medio de su complejo momento de salud

La frase de Luck Ra sobre el desamor que generó tensión a tres meses de su separación de La Joaqui

La declaración de Mauro Icardi ante la Justicia: negó haber golpeado a su hija y dijo que la niña lo admitió ante la psicóloga

Lara Piro defendió a Mauro Icardi y criticó duramente a Wanda Nara: "La Justicia le tiene miedo"

INFOBAE AMÉRICA

Autoridad aeroportuaria advierte con “tomar medidas” ante los precios excesivos de los vuelos hacia El Salvador

Autoridad aeroportuaria advierte con “tomar medidas” ante los precios excesivos de los vuelos hacia El Salvador

La justicia panameña condenó a 23 años de cárcel a un hombre por el femicidio de su madre

Alias “Chucky” intenta escapar de los juzgados de criminalidad organizada en Honduras

Terremoto en Panamá puede generar un déficit de hasta USD 2,000 millones, estiman economistas

Robaron más de 50 sacos de leche en polvo de un almacén estatal en Cuba y crecen las dudas por los controles