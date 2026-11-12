Guerra del azúcar: un heredero de Ledesma cerró la compra de un nuevo ingenio en Tucumán y ya le disputa el trono a su familia

Santiago Blaquier dejó el directorio de Ledesma en diciembre de 2025 y en menos de un año construyó el grupo azucarero más grande de Tucumán

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Pasó menos de un año desde que Santiago Blaquier dejó el directorio de Ledesma —el mayor grupo azucarero de la Argentina— y, justamente, el imperio que fundó su familia. Hoy Blaquier cerró la compra del Ingenio Trinidad y superó los USD 150 millones invertidos en la industria azucarera tucumana, en su tercera transacción desde que inició su propio camino en el sector históricamente liderado por su mismo apellido.

De esta forma, el empresario de 57 años consolida una plataforma productiva que, según las proyecciones de su compañía, concentrará entre el 36% y el 39% de la molienda de caña de Tucumán en la próxima zafra, y alrededor del 25% de la producción nacional.

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La operación incluyó además la compra del 60% de Moyco S.R.L., una de las comercializadoras de azúcar fraccionado líderes del país y dueña de la marca Azucel. Ambas transacciones se realizaron a través de Ingenios del Norte S.A., la sociedad que Blaquier utiliza como vehículo de expansión dentro de Ingenios de Tucumán S.A. (IDT), el grupo que constituyó el 4 de diciembre de 2025, días después de presentar su renuncia “indeclinable” al directorio de la compañía familiar.

Tres ingenios en 11 meses

El Ingenio Trinidad, ubicado en el departamento de Chicligasta, es el tercero en volumen de molienda de Tucumán, con aproximadamente 2,2 millones de toneladas de caña por zafra. Su incorporación completa un trío que IDT fue armando a lo largo de 2025 y 2026: primero llegó Concepción —el más grande de los 14 ingenios de la provincia, adquirido a fin de diciembre de 2025 por alrededor de USD 100 millones—, luego Corona, en septiembre de 2026.

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El Ingenio Trinidad, ubicado en el departamento de Chicligasta, es el tercero en volumen de molienda de Tucumán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con Trinidad dentro del grupo, la compañía proyecta una molienda conjunta de entre 6,5 y 7 millones de toneladas de caña para la zafra 2027, sobre una producción estimada de 25 millones de toneladas a nivel nacional y 18 millones en la provincia. El volumen proyectado equivale a entre el 36% y el 39% de la molienda tucumana y a cerca del 25% del total del país.

Si se compara con la capacidad de Ledesma, IDT ya la supera en volumen de molienda: la empresa familiar procesó 3,43 millones de toneladas en la zafra 2026, sobre un total nacional de 24,6 millones —según datos del Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT)—, lo que representa el 14% de la molienda del país y el 17% del mercado azucarero argentino.

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La compra del Ingenio Trinidad se formalizó mediante la adquisición del 100% de las acciones de Aguilares Gas S.A., la sociedad propietaria del establecimiento. El cierre definitivo se concretó con la transferencia de la totalidad del paquete accionario de esa sociedad.

IDT ya proyecta exportaciones a Chile

En términos productivos, el grupo estima alcanzar durante la próxima zafra una producción de aproximadamente 650.000 toneladas de azúcar equivalente. De ese total, proyecta exportar unas 200.000 toneladas y comercializar en el mercado interno entre 200.000 y 240.000 toneladas. A eso se suma la comercialización de entre 120.000 y 150.000 metros cúbicos de alcohol.

Carlos ("Charlie") y Santiago Blaquier, dos de los cinco hijos de Carlos Pedro, el histórico presidente de Ledesma (Adrián Escandar)

La estrategia exportadora tiene al mercado chileno como uno de sus destinos prioritarios. IDT considera la cercanía geográfica con Chile una ventaja competitiva, que deberá acompañarse con estándares de calidad y cumplimiento de compromisos comerciales. El negocio del alcohol y el bioetanol también forma parte de la ecuación económica del grupo.

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Santiago Blaquier es el cuarto de los cinco hijos de Carlos Pedro Blaquier, quien presidió Ledesma S.A.A.I. entre 1970 y 2013, y de Nelly Arrieta, heredera del grupo agroindustrial fundado por su abuelo, el alemán Enrique Wollmann. Licenciado en Administración —sus hermanos mayores Carlos y Alejandro son abogados—, Santiago fue quien más se especializó en el negocio comercial de la empresa: en septiembre de 2025 renovó su mandato como director hasta mayo de 2027, con responsabilidad sobre los negocios de Azúcar, Alcohol y Agro.

Sin embargo, el domingo 21 de diciembre de 2025 le comunicó a su hermano Alejandro —actual presidente de Ledesma— su renuncia “indeclinable” al directorio, “por motivos personales” y para “evitar cualquier posible conflicto de interés”.

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La conducción operativa del nuevo grupo está a cargo de Martín Franzini, gerente general de IDT y exdirector del Negocio de Azúcar y Alcohol en Ledesma, quien se trasladó a Tucumán para asumir la administración de los establecimientos. Blaquier, por su parte, mantiene su condición de accionista de Ledesma, pese a su salida del directorio.