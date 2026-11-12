Que su visita nos deje sanación y reconciliación

El papa León XIV y la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, durante un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional de Lima (Tiziana FABI / AFP)

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San Agustín escribió una gran verdad: “¿Quieres ser grande? Comienza por lo ínfimo. ¿Pretendes construir un edificio grande y elevado? Piensa primero en el cimiento de la humildad".

El Evangelio nos enseña esta hermosa paradoja: en un mundo obsesionado con el poder y el ruido, la verdadera grandeza solo se alcanza cuando uno se inclina para lavar los pies del prójimo; cuando uno decide servir.

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Fue exactamente con esa convicción que, en 1985, un joven sacerdote agustino de 29 años dejó su Chicago natal y llegó al calor de Chulucanas. No buscaba honores ni cargos; venía, simplemente, a servir. Aquel joven misionero, de amplia sonrisa y caminar pausado, pronto dejó de ser un extranjero para convertirse en el querido “Padre Roberto”.

Hay personas que llegan a un país y terminan formando parte de su historia, ganándose el cariño de la gente por su sencillez, por su manera de escuchar y por estar presentes cuando más se les necesita.

Así lo hizo usted. No sólo en Chiclayo, donde en 1999 fue elegido Prior, sino también con los hermanos de su Congregación, quienes, en el Capítulo General-reunión donde participaron más de 2800 superiores provinciales del mundo y más de 50 delegados elegidos en cada país-, lo eligieron Prior General de la orden de San Agustín, reconociendo así su inmensa sabiduría y liderazgo.

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Y aunque esta responsabilidad lo llevó a viajar constantemente por el mundo, su corazón siempre lo trajo de vuelta a nuestra tierra.

El papa León XIV y la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, saludan desde el Palacio de Gobierno tras mantener un encuentro en Lima (ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Los chiclayanos lo recuerdan bien: era usual verlo como un vecino más, caminando a pie, sin lujos, saludando a todos y deteniéndose a bendecir a los niños. Así aprendió a querer al Perú, y el Perú a quererlo a usted. En el 2015 recibió su DNI peruano, y hoy regresa a nuestra tierra convertido en nuestro Santo Padre León XIV, trayéndonos un mensaje de fe, esperanza y paz.

Para el Perú, su visita es motivo de un profundo orgullo y alegría. Para mí, como Presidenta de la República, representa el más alto honor. Pero hoy quiero hablarles desde el corazón: como madre y como mujer de fe, recibirlo, Su Santidad, es uno de los momentos más memorables de mi vida. Es una emoción que comparto con millones de peruanos que hacen de su fe, su horizonte y su mayor esperanza...Nos bendice su presencia Santo Padre.

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A lo largo de nuestra historia, las comunidades católicas han forjado su identidad alrededor de su fe. Esa devoción viva se plasma en las capillas, en las procesiones que unen a familias enteras y en la multiplicidad de nuestras fiestas religiosas: la Virgen de la Candelaria en Puno, la Virgen de Chapi en Arequipa, la Virgen de la Puerta en Otuzco, el Señor Cautivo de Ayabaca en Piura, el Señor de Luren de Ica, el Señor de los Milagros, un Cristo que se quedó con los humildes. Devociones profundamente arraigadas en el corazón de nuestro pueblo y que sabemos, Santo Padre, usted conoce muy bien.

Por ello, es una alegría para todos su recorrido pastoral por Lima, su querida Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde recibirá el cariño de sus compatriotas.

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Su llegada, además, coincide con un momento complejo. La amenaza del Fenómeno El Niño y las dificultades de la vida diaria han sembrado temor e incertidumbre en muchos hogares. Y es aquí donde debemos recordar que, mientras el miedo puede conducirnos a la desesperanza y paralizarnos, la fe nos llena de luz y nos da fuerzas para seguir adelante.

El pontífice y la mandataria peruana encabezan un encuentro con representantes de distintos sectores de la sociedad y miembros del cuerpo diplomático en Lima (Tiziana FABI / AFP)

Frente a un mundo asustado, los peruanos estamos llamados a ser hombres y mujeres valientes. Santo Padre, su presencia hoy en suelo peruano es la confirmación viva de que no estamos solos y nos invita a elegir siempre el camino de la fe por encima del miedo.

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Esta histórica visita nos llama también a reflexionar sobre nuestra tarea más urgente y pendiente: la reconciliación nacional.

Llevamos muchas décadas de enfrentamiento y desconfianza. Como ciudadanos, debemos aprender que las discrepancias no pueden convertirnos en enemigos, tenemos que aprender a resolverlos usando los mecanismos democráticos, el debate y la instituciones, busquemos espacios de convergencia en los que, aunque seamos diferentes, nos encontremos para resolver las necesidades, compartir la esperanza y nuestra fe.

Por ello, saludo y reconozco la presencia en esta ceremonia de los expresidentes de la República, líderes políticos y los integrantes de las diferentes bancadas del Congreso de la República. No tenemos que pensar igual para reconocernos como hermanos y trabajar juntos en beneficio del Perú.

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La reconciliación no es un simple acuerdo político ni la imposición de una perspectiva particular, ésta solo será posible si empezamos a entender y resolver el dolor y la necesidad del prójimo. En mis recorridos por el país sigo encontrando, aún hoy, poblaciones que siguen sufriendo los impactos negativos de la violencia terrorista, del abandono permanente del Estado, y de la desigualdad en nuestro país.

Al iniciar mi mandato denuncié una realidad que sigo considerando inmoral: que millones de peruanos no tengan asegurada su alimentación y que tantos niños sufran anemia.

La presidenta Keiko Fujimori posa junto al papa León XIV y un retablo ayacuchano durante la visita apostólica en el Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)

Reconciliarnos nos exige trabajar incansablemente para cerrar esas brechas, entendiendo que la riqueza y la inversión económica solo son verdaderamente sostenibles cuando generan prosperidad compartida para todos; especialmente para nuestros niños, asegurándoles alimentación, seguridad y educación. Por ello hemos emprendido la reforma de la educación.

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Queremos que la instrucción educativa mejore su aprendizaje para que se incorporen al mundo laboral, a partir de su esfuerzo, pero con oportunidades efectivas. Que puedan lograr su ruta a la prosperidad, pero sobre todo queremos educarlos para formar ciudadanos responsables que hagan uso pleno de sus derechos, pero que también aprendan que tenemos deberes que cumplir y comprendan la importancia de asumir las consecuencias de sus actos y decisiones.

Queremos que la educación forme ciudadanos con pensamiento crítico, capaces de analizar la información que reciben, usando la lógica, la evidencia y los diversos puntos de vista, así como escrutando la veracidad de sus fuentes para formar sus propios criterios y conclusiones.

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No podemos detener la tecnología, pero sí podemos preparar a nuestros niños y adolescentes para enfrentar los retos que trae, por ejemplo, la inteligencia artificial, tal como sabiamente el Papa ha abordado en su reciente Encíclica.

Santo Padre, usted conoce mejor que nadie el alma de nuestro pueblo. Ha compartido la mesa de nuestras familias y ha sido testigo de nuestra inmensa capacidad para sobreponernos a la adversidad.

Pero para seguir adelante, el Perú necesita sanar. Ningún país puede vivir prisionero de sus heridas.

Necesitamos aprender a mirar hacia atrás con verdad y justicia, pero también con misericordia y compasión.

El papa León XIV saluda a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, durante la ceremonia oficial de bienvenida en la Base Aérea del Callao (SIMONE RISOLUTI/AFP)

Sabemos que perdonar en medio del dolor no es fácil. A veces nos cuesta entender al otro. Hay personas que llevan heridas tan profundas que terminan transmitiendo su dolor a los demás. Pero comprender ese sufrimiento no significa justificar el daño.

Para reconciliarnos necesitamos la valentía de sanar nuestras propias heridas y aprender a mirar hacia atrás con verdad y justicia, pero también con misericordia y compasión. Porque ningún país puede construir su futuro si permanece prisionero del odio y del resentimiento.

Como usted mismo nos ha enseñado, perdonar no significa olvidar. Tampoco significa justificar el daño ni renunciar a la verdad y a la justicia. Significa encontrar la fortaleza interior para que el sufrimiento de ayer no siga gobernando nuestras vidas de hoy, para reforzar nuestra capacidad de escuchar a quien piensa distinto, de tender la mano a quien ayer considerábamos un adversario y de comprender que, por encima de nuestras diferencias, hay algo que nos une y nos compromete a todos: el amor por el Perú.

Elevamos nuestras plegarias a Dios y le pedimos, Santo Padre, que nos acompañe con sus oraciones, para que quienes tenemos la responsabilidad de dirigir el país sepamos hacerlo con sabiduría, humildad y auténtica vocación de servicio. Que podamos encontrarnos en la fe, en la buena voluntad y en el deseo sincero de construir un país más justo, más fraterno y más unido.

Estos son días de fiesta, de celebración y de unión alrededor de nuestro guía espiritual.

Le pido, Santo Padre, que recoja en esta modesta bienvenida el mensaje de amor, respeto y orgullo de millones de peruanos. Que la sanación y la reconciliación sean el gran regalo que su visita deje sembrado en nuestros corazones.

Bienvenido a su patria.

Bienvenido a casa, Santo Padre.

¡Que Dios bendiga al Perú!