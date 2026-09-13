GTA VI: Fecha de estreno oficial, horarios, precios de las ediciones y consolas confirmadas

GTA VI fija su estreno para el 19 de noviembre de 2026 (Rockstar Games)

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GTA VI llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X/S, según los detalles comerciales oficializados por Rockstar Games. El lanzamiento estará centrado inicialmente en una campaña para un jugador protagonizada por Jason y Lucía, mientras la preventa ya está disponible en las tiendas digitales de ambas consolas.

La fecha de estreno de Grand Theft Auto VI pone fin a meses de especulación sobre el calendario de Rockstar. También activa la cuenta atrás para uno de los lanzamientos más esperados del entretenimiento digital, con información sobre precios, ediciones, contenido adicional y una posible habilitación escalonada de acuerdo con la región de cada cuenta.

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GTA VI dispara la expectativa antes de llegar a las consolas - ROCKSTAR GAMES

La edición estándar costará 79,99 dólares en Estados Unidos

Rockstar confirmó que la edición estándar de GTA VI tendrá un precio de 79,99 dólares en Estados Unidos y de 79,99 euros en la zona euro. En Reino Unido, su valor será de 69,99 libras; en Australia, de 129,95 dólares australianos, y en Japón costará 9.800 yenes.

La edición Ultimate tendrá un precio de 99,99 dólares en Estados Unidos y 99,99 euros en la zona euro. En Reino Unido, costará 89,99 libras; en Australia, 159,95 dólares australianos, y en Japón, 12.280 yenes.

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Para América Latina y otros territorios no incluidos en la lista, el precio se establecerá según el tipo de cambio de cada moneda frente al dólar estadounidense. Rockstar también indicó que las copias físicas no incluirán disco: las cajas contendrán un código para descargar el juego.

La historia trasladará a Jason y Lucía por Leonida, un territorio inspirado en Florida que incluirá una versión renovada de Vice City y distintas zonas relacionadas con Miami - Rockstar

Qué incluye cada edición de Grand Theft Auto VI

La edición estándar permitirá acceder a la campaña principal, centrada en Jason y Lucía. Quienes reserven el título antes del 20 de noviembre de 2026 recibirán un mes de GTA+ y el paquete digital Vintage Vice City, con elementos inspirados en el juego publicado en 2002.

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La versión Ultimate costará 20 dólares más que la edición básica. Incluirá los incentivos de la reserva anticipada y añadirá vehículos premium, armamento especializado y prendas exclusivas. Rockstar señaló que esos contenidos estarán disponibles desde el inicio dentro de la progresión narrativa de los protagonistas.

La compañía ha situado la experiencia para un jugador como el eje de esta primera etapa. Jason y Lucía recorrerán Leonida, un estado que incluye una versión renovada de Vice City y referencias a Miami y sus alrededores.

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Los horarios apuntan a un estreno por medianoche local

La fecha oficial de lanzamiento es el 19 de noviembre, aunque los horarios recopilados por el sitio especializado Gtavice.net a partir de PlayStation Store apuntan a una habilitación a las 00:00 de cada país. Bajo ese sistema, Nueva Zelanda sería el primer territorio en acceder al videojuego.

Rockstar Games prepara un estreno mundial con horarios regionales

La medianoche del 19 de noviembre en Nueva Zelanda coincide con las 11:00 UTC del 18 de noviembre. UTC es la referencia que permite comparar los horarios entre países. En América Latina y España, por tanto, todavía será 18 de noviembre cuando el juego se active en ese territorio.

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Estas son las equivalencias indicadas para ese momento:

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 08:00 del 18 de noviembre.

Bolivia y República Dominicana: 07:00 del 18 de noviembre.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 06:00 del 18 de noviembre.

Ciudad de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:00 del 18 de noviembre.

España: 12:00 del 18 de noviembre.

Cambiar la región de la consola no garantiza el acceso

Algunos usuarios podrían intentar cambiar la región de su cuenta o consola a Nueva Zelanda para acceder antes. Sin embargo, ese ajuste no asegura que Grand Theft Auto VI se habilite de forma anticipada.

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En PlayStation, el país asociado a la cuenta puede consultarse desde Administración de cuentas, en “Tu información” y “Dirección residencial”. La plataforma advierte que la región debe coincidir con los datos de facturación para comprar y descargar contenido.

En Xbox Series X/S, la ubicación se modifica desde Perfil y sistema, Configuración, Sistema e Idioma y ubicación. Microsoft advierte que las compras, el saldo y servicios como Game Pass pueden tener restricciones regionales.

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La llegada de GTA VI cerrará una espera de más de una década desde la anterior entrega principal de la franquicia.