Un programador clonó con IA toda la suite de Adobe y la liberó de forma gratuita

El desarrollador sostuvo que trabajó de forma exclusiva con herramientas de inteligencia artificial desde febrero para acelerar el proceso. (Imagen ilustrativa Infobae)

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El programador estadounidense Brandon Thomas lanzó ArtCraft, una suite de siete aplicaciones de código abierto que replican Photoshop, Illustrator, Premiere, Lightroom, After Effects, InDesign y Acrobat Pro, los programas insignia de Adobe. Las construyó con el modelo de inteligencia artificial Claude Opus 5.5, de Anthropic.

Thomas anunció el lanzamiento este fin de semana en Reddit, donde describió el proyecto como una “reimplementación de sala limpia” de Adobe Creative Cloud, es decir, una réplica funcional escrita desde cero sin copiar el código original. Las aplicaciones están hechas en el lenguaje de programación Rust, con versiones en WebAssembly que permiten usarlas directamente desde un navegador.

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Según contó el propio desarrollador, programó de forma exclusiva con herramientas de inteligencia artificial desde febrero, lo que le permitió avanzar a una velocidad que antes hubiera sido imposible para un único programador. “Ahora podés crear equivalentes funcionales uno a uno, de sala limpia, que son de alto rendimiento y multiplataforma”, escribió Thomas. “Nada te lo impide”.

Thomas impulsó el desarrollo de la suite como respuesta a las dificultades y tarifas de cancelación en las suscripciones de Adobe. (Foto: Adobe)

Un plan para alcanzar a Adobe en semanas

El software liberado se encuentra en una fase que el propio Thomas calificó de “súper alfa temprana”, con fallas que usuarios de Hacker News ya señalaron en los primeros comentarios. Aun así, el desarrollador fijó un plazo ambicioso para resolverlas.

“Vamos a alcanzar el 100% de paridad de funciones en un mes”, afirmó Thomas en Reddit. Días después, en Hacker News, moderó esa promesa: “La paridad del 99% va a llevar un tiempo, pero estoy seguro de que se va a medir en meses, y no en años”.

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Las siete aplicaciones se distribuyen bajo licencias MIT y Apache, lo que las vuelve gratuitas y modificables por cualquier persona. Thomas explicó que el desarrollo se financia con la venta de acceso por tokens al modelo de inteligencia artificial y al entorno de edición que ArtCraft ya ofrecía antes de este giro.

Brandon Thomas lanzó ArtCraft, una suite de siete aplicaciones de código abierto creadas con el modelo de inteligencia artificial Claude Opus 5.5.

“Tenemos un equipo que construye software popular para cineastas, así que esto está completamente financiado”, escribió, para despejar dudas sobre si el proyecto quedaría abandonado como ocurrió con otras iniciativas de código abierto sin respaldo económico.

De editor de IA a rival de Creative Cloud

ArtCraft había arrancado el año pasado como una herramienta de “IA controlable para artistas”, pensada para la edición posterior de imágenes y videos generados por inteligencia artificial. El cambio hacia una suite completa que imita a Adobe se produjo recién este fin de semana.

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Las siete aplicaciones se distribuyen sin costo bajo las licencias de código abierto MIT y Apache. (Imagen ilustrativa Infobae)

Thomas, que dice tener cerca de una década de experiencia en proyectos de gran escala con Rust, explicó en Hacker News qué lo motivó a encarar el proyecto: aseguró que lo empujaron las “tarifas de cancelación” de Adobe, un tipo de diseño que dificulta deliberadamente que los usuarios den de baja sus suscripciones.

Los límites legales de copiar el diseño

La práctica de recrear funciones de un software sin copiar su código, conocida como ingeniería inversa, es en general legal. Sin embargo, Ars Technica advirtió que ArtCraft podría enfrentar problemas si su “vestimenta comercial”, es decir, la apariencia y la interfaz de sus aplicaciones, se parece demasiado a la de los productos originales de Adobe.

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Especialistas advirtieron que la apariencia e interfaz de ArtCraft podrían causar disputas legales con Adobe por la vestimenta comercial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adobe no respondió consultas de la prensa especializada sobre el lanzamiento de ArtCraft hasta el momento de esta nota.

Thomas planteó una visión más amplia sobre lo que la inteligencia artificial permitiría replicar de ahora en más. “Vamos a reemplazar el buscador de Google, vamos a construir nuestros propios teléfonos, vamos a construir mejor infraestructura”, escribió, antes de sintetizar su postura en una frase que tituló su propio anuncio: “El software se terminó”.

Esa frase, sin embargo, convive con la realidad actual del producto: siete aplicaciones en etapa alfa, disponibles para descarga gratuita bajo licencias abiertas, que todavía deben demostrar si pueden sostener en la práctica la promesa de igualar a Photoshop y al resto de la Creative Cloud.

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