17 años después, la esposa de Robert Enke dio detalles de las horas previas a su muerte: “El error de ambos fue no buscar ayuda”

Teresa Enke habló de la muerte de su esposo, 17 años después

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A 17 años de la muerte de Robert Enke, su viuda, Teresa Enke, reconstruyó en el podcast ¿Cómo estás? Con Robin Gosens las horas previas a que el ex arquero alemán se quitara la vida. En su relato, habló de una despedida que no interpretó como una señal de alarma, de la incertidumbre que sintió esa tarde y de la frase que encontró escrita en la tumba de Lara, la hija de ambos que murió en 2006.

“Pensaba que las cosas finalmente estaban mejorando”, recordó Teresa sobre la noche anterior al 10 de noviembre de 2009. Según contó en la entrevista que se extendió por más de una hora y 20 minutos, ambos pasaron la noche juntos en el sofá antes de irse a dormir. Fue entonces cuando Robert la abrazó, la besó y le dijo: “Te amo”. Para ella, ese momento no anticipaba lo que ocurriría pocas horas después.

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El día había comenzado de manera habitual. Aunque tenía jornada libre, el arquero le había dicho que iría a entrenar para mantenerse en forma. Teresa permaneció en su casa y vio el programa Verbotene Liebe cuando, cerca de las 18.30, empezó a inquietarse por su demora. “Debería llegar pronto. Entonces oí las sirenas”, relató.

Teresa explicó que al principio no vinculó las sirenas con su esposo. La preocupación aumentó cuando se comunicó con el entrenador de arqueros y supo que no tenían entrenamiento: “Tuve un mal presentimiento”. Después habló con Jorg Neblung, representante de Enke, quien le sugirió que revisara si había dejado algún mensaje. “Comprueba si te dejó algo”, fue la indicación que recibió. Teresa encontró entonces una nota en la habitación. “Lo busqué y seguí las sirenas”, contó en la conversación con Robin Gosens.

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Robert Enke fue internacional con la Selección de Alemania (AFP)

La certeza sobre lo ocurrido llegó de forma abrupta. “Todo parecía sacado de una película”, recordó Teresa, quien también definió aquellas horas como “completamente confusas”. Robert Enke murió el 10 de noviembre de 2009, a los 32 años. Al día siguiente, Teresa decidió que quería hablar públicamente sobre la causa de la muerte. Según relató, a las tres de la madrugada contactó a los responsables del Hannover 96. “Basta ya, digamos la verdad”, les dijo. Su decisión fue inmediata: “Quiero hablar. Se lo debo”.

En el podcast, Teresa Enke también abordó la muerte de Lara, la hija de la pareja, ocurrida en septiembre de 2006 a causa de una cardiopatía. Robert estaba junto a la niña en ese momento y, de acuerdo con el relato de su esposa, esa pérdida tuvo consecuencias profundas. “Robby no lo procesó como debía”, afirmó Teresa. “Ese fue el error de ambos: no buscamos ayuda”, dijo.

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Teresa sostuvo que el fútbol funcionaba para Robert como una vía de escape. “Por un lado, es genial, pero no es bueno para la salud mental”, planteó. Sobre la depresión de su marido, añadió: “Estaba latente y finalmente buscó una salida”.

Teresa reconoció que el fallecimiento de su hija Lara influyó en la terrible decisión (AFP)

Durante la entrevista, reveló además un episodio ocurrido antes de la muerte del arquero. Teresa contó que Robert pasó por el cementerio y se detuvo ante la tumba de Lara. Allí escribió con tiza, sobre una pieza con forma de corazón, una frase que ella identificó por su letra: “¡Lara, papá viene!”.

“Mi madre decía que era ella, pero no es cierto; reconozco su letra”, explicó. Para Teresa, la pérdida de la niña permaneció presente en Robert. “No creo que llegara a superarlo del todo. Era esta pérdida, la sensación de no haber podido evitarlo”, expresó.

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Tras la muerte del arquero, se creó la Fundación Robert Enke, dirigida por Teresa Enke. La entidad trabaja para combatir el estigma asociado con la depresión y brindar apoyo a deportistas y familias afectadas por problemas de salud mental. También desarrolla iniciativas destinadas a niños con cardiopatías, en memoria de Lara. La exposición pública de Teresa sobre la enfermedad que atravesaba su esposo se convirtió en parte de ese trabajo.

Teresa Enke dirige una fundación para combatir la depresión

Antes de su muerte, Robert Enke construyó una carrera en el fútbol europeo. Tras sus primeros años en Alemania, jugó en el Benfica de Portugal, donde asumió la capitanía, y tuvo un paso por el FC Barcelona. Más tarde regresó a su país y encontró continuidad en el Hannover 96.

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El arquero disputó ocho partidos con la selección de Alemania y formó parte del plantel que participó de la Eurocopa 2008. En los meses previos a su muerte, aparecía como una de las opciones para ocupar el arco alemán en el Mundial de Sudáfrica 2010.

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