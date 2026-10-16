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Cómo tener 15 GB en Google Drive, Gmail y Fotos sin pagar suscripciones

Una limpieza periódica de archivos, mensajes y fotografías permite conservar el plan gratuito, evitar bloqueos en la recepción de correos y mantener disponibles documentos importantes

El almacenamiento gratuito de Google se completa rápido porque Drive, Gmail y Google Fotos comparten un mismo límite de espacio.
Google ofrece una forma de recuperar espacio sin pagar por almacenamiento adicional
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Millones de usuarios en todo el mundo dependen del almacenamiento gratuito que Google ofrece de manera conjunta en Drive, Gmail y Fotos, un espacio que se agota con facilidad si no se gestiona de forma activa. Con una rutina de mantenimiento periódica, es posible recuperar espacio y continuar utilizando el plan sin costo, sin necesidad de pagar por almacenamiento adicional ni perder información relevante.

Quedarse sin espacio disponible puede bloquear la recepción de correos electrónicos, impedir la subida de nuevos archivos o dificultar el acceso a fotografías y documentos importantes.

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Primer plano del logo y texto de Google Drive en una pantalla blanca, mostrando el triángulo multicolor (verde, amarillo, azul, rojo) y el nombre 'Google Drive'.
Los 15 GB gratuitos de Google se comparten entre Drive, Gmail y Fotos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un espacio compartido entre tres servicios distintos

A diferencia de lo que muchos usuarios suponen, los 15 GB gratuitos de Google no se dividen por servicio, sino que se reparten entre Drive, Gmail y Fotos como un único bloque de almacenamiento. Esto implica que un buzón de correo saturado de archivos adjuntos o una cuenta de Fotos llena puede reducir el espacio disponible en Drive, incluso si allí no se almacenan demasiados archivos.

El primer paso para aprovechar esos 15 GB consiste en identificar qué contenido ocupa más espacio y priorizar la eliminación de los archivos más pesados o menos útiles, antes de recurrir a cualquier plan de pago.

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Cómo liberar espacio en Google Drive

Uno de los procedimientos más efectivos consiste en revisar Google Drive y ordenar los archivos por tamaño desde la sección de uso de almacenamiento. Esta vista permite ubicar con rapidez videos, instaladores, respaldos antiguos o documentos PDF de gran tamaño que ocupan espacio de forma innecesaria.

Los pasos recomendados son los siguientes:

  • Revisar los elementos más voluminosos desde la sección de almacenamiento.
  • Eliminar los archivos que ya no se necesitan y moverlos a la papelera.
  • Vaciar la papelera de forma manual, ya que el espacio no se libera de inmediato solo con el envío a esa carpeta.
Primer plano de un dedo índice situado sobre la tecla Enter iluminada en azul de un teclado gris.
El límite funciona como un único bloque para los tres servicios, por lo que los videos, adjuntos y respaldos acumulados pueden reducir rápidamente la capacidad disponible - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este último paso resulta determinante: el sistema refleja la liberación de espacio únicamente después de vaciar la papelera, un proceso que en ocasiones puede demorar algunos minutos.

Cómo depurar Gmail de correos pesados

El correo electrónico suele ser uno de los principales responsables de la saturación del almacenamiento compartido. Los mensajes con adjuntos grandes, acumulados durante años, reducen el espacio disponible tanto para Drive como para Fotos.

Para localizar estos correos, resulta útil emplear búsquedas avanzadas dentro de Gmail, como has:attachment larger:15M, que permite filtrar mensajes con archivos adjuntos de gran tamaño. También pueden utilizarse palabras clave como “factura”, “contrato”, “video” o “zip” para identificar correos candidatos a eliminación.

Tras borrar estos mensajes, es necesario vaciar tanto la papelera como la carpeta de spam, ya que Google retiene los correos eliminados durante un período antes de liberar el espacio de forma definitiva.

Hombre frente a laptop con mensaje de almacenamiento lleno en Google Drive, rodeado de tazas y papeles.
Una búsqueda avanzada identifica mensajes voluminosos mediante comandos específicos, aunque también es necesario vaciar las carpetas de papelera y spam para completar la recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo optimizar el espacio en Google Fotos

Las fotografías y, en particular, los videos consumen rápidamente los 15 GB disponibles. Google Fotos ofrece un modo de “ahorro de almacenamiento” que reduce el peso de los archivos guardados sin afectar de manera perceptible la calidad visual para uso cotidiano.

Otra alternativa consiste en descargar las imágenes o videos más relevantes hacia un disco externo y eliminarlos posteriormente de la nube, una práctica recomendable para contenido con valor sentimental o profesional que no requiere acceso constante.

Una rutina de mantenimiento para evitar la saturación

Mantener el espacio liberado de forma sostenida requiere convertir esta limpieza en un hábito periódico. Entre las recomendaciones adicionales se encuentran:

  • Revisar el espacio disponible desde la configuración de la cuenta de forma regular.
  • Descargar archivos importantes antes de eliminarlos de manera definitiva.
  • Vaciar la papelera de cada servicio para confirmar la liberación real del espacio.
  • Activar alertas de espacio lleno para anticipar posibles bloqueos.

Con estas acciones aplicadas de forma periódica, resulta posible continuar utilizando los 15 GB gratuitos que ofrece Google sin recurrir a planes de pago, al mismo tiempo que se evitan interrupciones inesperadas en el acceso a correos, documentos y archivos multimedia almacenados en la cuenta.

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