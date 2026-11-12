Cuba

Robaron más de 50 sacos de leche en polvo de un almacén estatal en Cuba y crecen las dudas por los controles

La información oficial indica que los implicados entraban por el techo de los depósitos de Río Zaza y trasladaban la mercancía a una vivienda para venderla en el mercado informal

Polvo lácteo, leche deshidratada, fuente de calcio, nutrición diaria, bebida instantánea, producto envasado, alternativa a la leche líquida, suplemento alimenticio, preparación fácil, alimento esencial. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los sospechosos ingresaban a los almacenes a través del techo y utilizaban una soga para extraer los productos por una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La detención de varias personas por el presunto robo de más de 50 sacos de leche en polvo y otros productos en Sancti Spíritus abrió interrogantes sobre los controles en los almacenes estatales y el destino de alimentos que escasean en hogares cubanos. El caso involucra a depósitos de la Empresa de Productos Lácteos Río Zaza, una entidad afectada por problemas de producción y deudas con proveedores.

Los sospechosos habrían ingresado por el techo del almacén

La información difundida por un perfil oficial vinculado al Ministerio del Interior (MININT) señala que los implicados accedían a las instalaciones a través del techo. Una vez dentro, utilizaban una soga para bajar por una ventana y retirar sacos de leche en polvo descremada y otros bienes almacenados.

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Según esa versión, los productos salían del recinto y eran llevados a una vivienda particular. El inmueble habría sido utilizado como depósito clandestino antes de que la mercancía fuera ofrecida en el mercado informal.

Las autoridades no precisaron cuántas personas fueron arrestadas ni en qué fecha ocurrieron las detenciones. Tampoco informaron cuántos de los sacos fueron recuperados, aunque aseguraron que una parte relevante de los productos volvió a los almacenes de Río Zaza.

La investigación continúa abierta y no se difundieron detalles sobre el período durante el cual se habrían producido las sustracciones.

Las autoridades detuvieron a varias personas por la sustracción de más de 50 sacos de leche en polvo en Sancti Spíritus. (Foto cortesía)
Las autoridades detuvieron a varias personas por la sustracción de más de 50 sacos de leche en polvo en Sancti Spíritus. (Foto cortesía)

Usuarios cuestionaron los controles dentro de las instalaciones

La publicación provocó reacciones entre ciudadanos que comentaron el caso en redes sociales. Parte de los cuestionamientos se centró en la presencia de una cantidad considerable de leche en polvo dentro de instalaciones estatales, en un momento en que numerosas familias reportan problemas para acceder al producto.

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Otros usuarios plantearon dudas sobre el alcance del robo y sugirieron que podría existir una estructura más amplia detrás de la salida de mercancía. Esos comentarios partieron de la idea de que los almacenes cuentan con un perímetro de seguridad y controles de acceso, por lo que consideraron difícil que una operación de ese volumen dependiera únicamente de quienes entraban por el techo.

Las sospechas expresadas por los internautas no fueron corroboradas por las autoridades. La información oficial divulgada hasta el momento se limita a señalar a los detenidos como presuntos responsables del ingreso al almacén y del posterior traslado de los productos a una vivienda.

Entre las intervenciones también aparecieron denuncias sobre faltantes de leche para niños, enfermos y otros grupos que reciben alimentos mediante mecanismos estatales de distribución. Algunos usuarios cuestionaron que el producto estuviera almacenado mientras persistían dificultades de abastecimiento en distintas localidades.

Leche en polvo
Las autoridades aseguraron que una parte relevante de los alimentos sustraídos retornó a las instalaciones de la empresa estatal. (USDA)

Río Zaza arrastra problemas financieros y productivos

El episodio ocurrió en medio de las dificultades de la Empresa de Productos Lácteos Río Zaza, ubicada en Sancti Spíritus. La entidad acumuló una deuda superior a 150 millones de pesos con productores privados, según la información disponible sobre la compañía.

Esa situación afectó la entrega de leche y contribuyó a la paralización de una parte de la producción lechera en la provincia desde finales de 2024. El caso de los sacos robados volvió a poner el foco sobre la cadena de almacenamiento, distribución y control de alimentos en una zona donde persisten reclamos por la disponibilidad del producto.

Las autoridades no informaron cuál era el destino previsto para la leche almacenada ni si el robo afectó los programas de distribución en Sancti Spíritus.

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