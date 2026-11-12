El viaje sorpresa de Antonela Roccuzzo a Perú que revolucionó las redes sociales: el comentario viral sobre Lionel Messi

La esposa de Lionel Messi está en el país en la misma fecha que el papa León XIV

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Antonela Roccuzzo viajó a Perú esta semana en su rol de embajadora de una marca de joyería de lujo, que la convocó para una visita por el país sudamericano, que está en los ojos del mundo por la visita simultánea del papa León XIV hasta el próximo lunes 16 de noviembre. La esposa de Lionel Messi compartió el itinerario en sus redes sociales con un video de una alpaca, la bandera peruana y una postal de espaldas ante uno de los paisajes más imponentes de Cusco.

Las imágenes de uno de los animales más representativos de la región andina provocaron una infinidad de comentarios en la publicación en formato de historia para sus seguidores en Instagram. “El GOAT, Messi”, escribió un usuario por el parecido de la alpaca con la cabra, que es la traducción al español de GOAT, una abreviatura que alude a Greatest Of All Time (el mejor de todos los tiempos).

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Algunos mensajes también se preguntaron si estaba acompañada por el ex capitán de la selección argentina, pero no se dejó ver con Messi y subió una fotografía con ella de espaldas con un look informal, que constó de jean, remera blanca, botas negras y un trench largo de color marrón.

No es la primera vez que la empresaria asume compromisos laborales de manera independiente: desde que consolidó su perfil como figura pública con agenda propia, los viajes por trabajo forman parte de su rutina.

La designación como embajadora de esta marca de lujo, anunciada en abril de este año, marcó un punto de inflexión en su carrera para posicionarse como una figura con peso propio en el mercado global de las embajadurías.

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La postal elegida por Antonela Roccuzzo para publicar en sus redes sociales

La propia Antonela Roccuzzo se refirió a esta etapa en una entrevista que publicó la revista Vogue el año pasado. En ese reportaje, contó de qué manera la asesora Leo en su carrera: “Ahora me está acompañando un montón, le cuento que me está saliendo una oportunidad y él me aconseja. Es de un lado y del otro. No tengo tanta culpa y me dan más ganas de hacer cosas nuevas. Me siento más libre y con más ganas de aprovechar las oportunidades que van surgiendo”.

La mujer subrayó la centralidad de la organización doméstica en su dinámica cotidiana: “Me cuesta salir de la rutina, es importante para mí mantener un orden en casa; si no, es difícil con los chicos. Al final, gira todo en torno a ellos. Es clave que la tarde sea de los nenes”, afirmó. También remarcó la educación que busca transmitirles a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro: “Quiero que mis hijos tengan buenos valores, que sean respetuosos con las personas, que valoren las cosas. Es fundamental que sepan que no somos más que nadie e intentamos transmitirles los códigos de nuestros padres”.

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Messi explicó cómo se reorganiza la familia cuando ella tiene compromisos

En una charla que el futbolista concedió tiempo atrás al conductor Pollo Álvarez, Messi describió con precisión el rol que asume cuando su esposa tiene obligaciones laborales: “Hay que acompañar y estar en cuanto le toca hacer algo, para que lo pueda hacer tranquila. A ella le cuesta mucho hacerlo, si nunca lo hizo fue porque le costaba soltar a los nenes, dejarlos, no estar en la rutina el día a día, irlos a buscar al cole, llevarlos a algún lado, al entrenamiento... De a poquito se fue soltando”, afirmó.

El jugador de 39 años también precisó cómo se distribuyen las responsabilidades en esos momentos: “Yo acompaño desde ese lado, haciéndome cargo de los nenes. Son pocas las veces, pero sin problemas, ella también se soltó un poquito más, le agarró el gustito y está bueno que también lo disfrute. Lo hace porque le gusta, le agarró cariño y está perfecto”.

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