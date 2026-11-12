Paro de subte: el Gobierno porteño le exigió a los gremios que garanticen el 50% del servicio esta noche

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro convocó a una huelga nocturna a partir de las 21 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires ordenó garantizar una cobertura mínima del 50% en cada línea de Subte y Premetro durante el paro convocado para este jueves desde las 21 hasta el cierre. La medida busca sostener el transporte para quienes necesiten desplazarse por la Ciudad mientras la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro anunció una protesta por la muerte de un jubilado que, según el sindicato, estuvo expuesto al asbesto durante tres décadas.

La disposición fue establecida mediante la Resolución 1353/2026, emitida luego de que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, conocida como AGTSyP o Metrodelegados, comunicara la interrupción del servicio nocturno. El gremio informó que son siete los trabajadores fallecidos y 130 afectados por la exposición a ese material.

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La resolución de la Ciudad alcanza a todas las líneas del transporte subterráneo y al Premetro. También fija una convocatoria urgente ante la Secretaría de Trabajo y Empleo para procurar el cumplimiento de los servicios mínimos obligatorios y encauzar el conflicto por los canales institucionales.

La orden oficial intima a los trabajadores, a las organizaciones sindicales, a Emova y a Subterráneos de Buenos Aires a garantizar las condiciones necesarias para que el 50% de las prestaciones continúe disponible. El requerimiento se apoya en el artículo 3° del Decreto N.º 230/26, según informó la empresa concesionaria.

La empresa Emova notificó al personal sobre el cumplimiento de las tareas para sostener el traslado de pasajeros.

Emova señaló que adoptaba medidas operativas y técnicas para cumplir con lo dispuesto por las autoridades porteñas. La compañía indicó además que notificaba al personal sobre la obligación de prestar tareas en el marco de la resolución, con el objetivo de asegurar la continuidad del traslado de los usuarios.

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La firma manifestó que se encuentra a disposición para participar de la instancia de diálogo convocada por la Secretaría. La intervención administrativa se produjo el mismo día en que el sindicato confirmó la huelga prevista desde las 21.

La medida de fuerza fue anunciada tras el fallecimiento de un trabajador jubilado que había desarrollado su actividad durante 30 años en sectores expuestos al asbesto. De acuerdo con la gacetilla de AGTSyP, el hombre trabajó en los talleres Polvorín/Bonifacio y Rancagua, señalados por la organización como dos de los espacios con mayor exposición dentro de la red.

El sindicato expresó que el deceso constituye la séptima muerte de un empleado vinculada a la contaminación por asbesto en el Subte y el Premetro. La asociación reclamó que se extienda la vigilancia médica a quienes ya se retiraron de la actividad, debido a que los controles periódicos actualmente dejan de realizarse al momento de la jubilación.

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La entidad gremial sostuvo que las enfermedades asociadas con esa exposición pueden aparecer décadas después del contacto con el material. Según explicó, la afección tiene una latencia de 40 años, por lo que los problemas de salud pueden manifestarse aun cuando el trabajador ya no cumpla funciones en la red.

AGTSyP planteó que la continuidad de los exámenes médicos permitiría detectar de manera temprana las patologías derivadas de la contaminación. El gremio afirmó que todos los empleados del Subte y Premetro, incluidos los jubilados, deben ser incorporados a ese seguimiento sanitario.

La convocatoria sindical incluyó un llamado a los medios de comunicación para que concurrieran durante el paro a la estación San Pedrito de la Línea A. Allí, la organización preveía exponer los reclamos vinculados con el fallecimiento y con las condiciones de salud de quienes trabajan o trabajaron en el sistema.

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La protesta fue definida por los Metrodelegados como una medida de autodefensa frente a la situación denunciada. La agrupación insiste en la exigencia de un Subte y un Premetro libres de asbesto, mientras la Ciudad exige que la huelga no suspenda por completo el funcionamiento de las líneas.