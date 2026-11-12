Así logran simular el comportamiento de las moléculas y aceleran el desarrollo de medicamentos

La sexta generación de procesadores EPYC de AMD apunta a recortar los tiempos de cálculo en tareas científicas complejas. En una prueba de dinámica molecular, un sistema con estos chips terminó una simulación de 100 nanosegundos en 57 días, frente a los 182 días de la plataforma de referencia.
Su función es acelerar programas que permiten estudiar, dentro de una computadora, cómo se comportan las moléculas. De esta forma, los investigadores pueden obtener resultados antes y realizar más simulaciones en un período similar.
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El procesador acelera simulaciones
La empresa tecnológica utilizó un programa llamado NAMD para medir el desempeño de la nueva generación. NAMD es una aplicación de dinámica molecular, una técnica que simula el movimiento y la interacción de átomos y moléculas.
Este tipo de software puede servir para analizar cómo una molécula se une a una proteína o cómo cambia su estructura con el paso del tiempo. Esa información puede ser útil en las etapas iniciales de investigaciones sobre posibles medicamentos.
El programa realiza una gran cantidad de cálculos. Debe estimar de forma repetida la distancia y las fuerzas entre muchos átomos.
Cada ajuste representa un período muy breve. Un nanosegundo equivale a una milmillonésima de segundo, pero simular 100 nanosegundos puede requerir semanas o meses de procesamiento.
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En la prueba difundida por la compañía de hardware, el modelo EPYC 9996, con 256 núcleos, alcanzó los 100 nanosegundos de simulación en 57 días.
El sistema de referencia, equipado con un procesador Intel Xeon 6980P de 128 núcleos, necesitó 182 días. La empresa también indicó que un modelo Venice de 96 núcleos completó esa tarea en 97 días.
La reducción de tiempo no elimina las etapas necesarias para desarrollar un fármaco.
Los resultados obtenidos mediante una simulación deben verificarse después con estudios de laboratorio y ensayos clínicos. Aun así, permite concluir antes el análisis computacional y avanzar con nuevas hipótesis.
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El mismo procesador puede reducir los tiempos de los pronósticos meteorológicos
La empresa liderada por Lisa Su mostró otro uso de la nueva familia: la elaboración de pronósticos del clima. Para esta prueba utilizó WRF, un programa que crea simulaciones meteorológicas.
WRF procesa datos sobre temperatura, humedad, presión atmosférica, viento y lluvia.
Después aplica fórmulas físicas para calcular cómo podrían cambiar esas condiciones durante las siguientes horas o días. El programa divide el territorio en muchas zonas pequeñas y analiza qué puede ocurrir en cada una.
En una simulación de trayectorias de tifones en Taiwán, un sistema con 256 núcleos completó una previsión de tres días en 2,66 horas.
La plataforma de referencia tardó 7,38 horas. Para un pronóstico de cinco días, el cálculo demoró 4,41 horas, frente a 12,28.
Un resultado más rápido puede dar más tiempo a meteorólogos y autoridades para revisar la información y preparar respuestas ante tifones, lluvias intensas o vientos fuertes.
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La sexta generación combina más núcleos y mayor capacidad de memoria
La nueva familia se basa en las arquitecturas Zen 6 y Zen 6c. Incluye modelos con hasta 256 núcleos Zen 6c, pensados para realizar muchas tareas al mismo tiempo, y versiones con hasta 96 núcleos Zen 6, destinadas a trabajos que requieren más rendimiento por cada núcleo.
Los chips admiten hasta 8 TB de memoria por socket, que es el espacio de la placa base donde se instala el procesador. Ofrecen hasta 1,6 TB por segundo de ancho de banda de memoria. Esa cifra indica la cantidad de datos que pueden circular entre la memoria y el procesador en un segundo.
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La línea incorpora PCI Express 6.0, una conexión que comunica el procesador con otros componentes del servidor, como redes, almacenamiento y aceleradores.
Además de medicina y meteorología, la compañía mostró aplicaciones en inteligencia artificial, simulaciones de choques de vehículos, diseño de chips y estudios de aerodinámica.
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