Economía

Cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones de Anses en diciembre tras el último dato de inflación

El índice de precios de octubre fijó el porcentaje de suba que el organismo previsional aplicará a los haberes jubilatorios y las asignaciones familiares durante el último mes del año

anses y jubilados
El Indec informó que la inflación de octubre fue del 2,2%
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la inflación de octubre fue de 2,2%, con una variación interanual de 33,1 por ciento. Ese dato fija el porcentaje de actualización que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará a los haberes jubilatorios y a las asignaciones familiares en diciembre de 2026, con un incremento real del 2,17% sobre los montos vigentes.

El esquema que regula la actualización mensual está establecido por el Decreto 274/2024, que vincula la movilidad al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado dos meses antes. De este modo, el IPC de octubre opera como referencia directa del aumento que percibirán en diciembre los beneficiarios del sistema previsional: jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas.

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El porcentaje de aumento surge de manera automática a partir del dato oficial del Indec, sin que se requiera un decreto adicional del Poder Ejecutivo para su aplicación. Distinto es el caso del bono extraordinario, cuya continuidad y monto dependen de una decisión específica del Gobierno, que hasta el momento no confirmó si mantendrá el refuerzo de $70.000 durante diciembre. En ese mes, además, los beneficiarios cobrarán el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año.

infografia

Los nuevos valores de jubilaciones y pensiones en diciembre

Con el 2,17% de movilidad, y de mantenerse el esquema de bono vigente en noviembre, los haberes quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $445.116,74
  • Jubilación mínima con bono: $515.116,74
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $356.093,39
  • PUAM con bono: $426.093,39
  • Pensiones no contributivas: $311.583,36
  • Pensiones no contributivas con bono: $381.583,36
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $445.116,74
  • Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $515.116,74
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $159.949,47
  • AUH con Discapacidad: $520.809,82

Qué explicó la aceleración de los precios en octubre

El resultado de octubre mostró una aceleración de 0,3 puntos porcentuales frente al 1,9% de septiembre y marcó el registro mensual más alto desde abril. Con el número que se difundió el jueves, el IPC acumuló una alza del 26,3% en los primeros 10 meses del año.

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La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los incrementos mensuales, con una suba de 4,2%, por el impacto de los nuevos cuadros tarifarios del gas vigentes desde el 1 y el 13 de octubre y por cambios en el régimen de subsidios y de zona fría. La siguió Recreación y cultura, con 3,3 por ciento. En el otro extremo, Bebidas alcohólicas y tabaco tuvo la menor variación, con 0,8%, y Educación avanzó 1,3 por ciento.

El IPC Núcleo, que excluye estacionales y regulados, subió 1,5% y quedó siete décimas por debajo del nivel general, con incidencia de los alquileres y los restaurantes. Los precios estacionales treparon 5,5%, traccionados por las verduras, los tubérculos y las legumbres, mientras que los regulados avanzaron 2,9% por los aumentos del gas y los combustibles.

infografia

Por regiones, la Pampeana registró la mayor suba del mes, con 2,6%, seguida por Patagonia (2,5%) y Cuyo (2,3%). Por debajo del promedio nacional quedaron el Gran Buenos Aires (2%), el Noroeste (1,7%) y el Noreste, con la menor variación del país, de 1,5 por ciento.

El calendario de pagos y los próximos aumentos

Antes de la difusión del dato nacional, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires ya había marcado 1,9% en octubre, con una canasta y ponderaciones distintas de las del Indec. Esa medición había señalado a la vivienda, los alimentos, la salud y los restaurantes como los rubros de mayor incidencia en el nivel general porteño.

Los pagos de diciembre comenzarán el 9 y se extenderán hasta el 23, según el calendario oficial de Anses y de acuerdo con la terminación del DNI y el nivel de ingresos de cada beneficiario. Después de diciembre, el Decreto 274/2024 establece que el organismo deberá continuar con las actualizaciones en enero, febrero y marzo de 2027, según los índices de inflación de noviembre, diciembre y enero, respectivamente.

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