La actitud de El Puma Rodríguez que provocó una inesperada reacción de Abel Pintos: “Fue lindo mientras duró”

El Puma Rodríguez se levantó y se fue de Es mi sueño: "Este momento iba a llegar" (Video: El Trece)

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La dinámica habitual de Es mi sueño se interrumpió este martes por una escena que tomó por sorpresa a quienes estaban en el estudio. El Puma Rodríguez se levantó de su silla y se retiró del jurado sin hacer comentarios, mientras sus compañeros seguían atentos a lo que ocurría frente a las cámaras.

El episodio se produjo durante una emisión del ciclo conducido por Guido Kaczka. El cantante venezolano, uno de los integrantes del jurado, abandonó su lugar de manera repentina y sin explicar el motivo de su salida. La situación generó una reacción inmediata entre Abel Pintos, Ángela y Joaquín Levinton, que quedaron mirando la silla vacía.

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Lejos de instalar un clima de preocupación en el aire, Pintos eligió apelar al humor para referirse a la decisión de su compañero. El músico observó la partida de Rodríguez y lanzó una frase que rápidamente pasó a ser el centro de la escena: “Se fue, listo. Este momento iba a llegar, en el que El Puma se harte y nos abandone. Fue muy lindo mientras duró”.

“Fue lindo mientras duró”, la reacción de Abel Pintos cuando El Puma se fue del estudio

Su comentario provocó risas y alivió la tensión de un momento que, por algunos segundos, dejó al panel incompleto. La salida del intérprete de “Agárrense de las manos” alteró la composición del jurado y dio paso a las bromas entre los artistas.

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Mientras el cantante permanecía fuera del estudio, Abel Pintos continuó con el tono distendido. La ausencia de El Puma Rodríguez se volvió parte de la conversación entre los jurados y permitió que la emisión siguiera sin una interrupción prolongada.

Joaquín Levinton fue otro de los que se sumó al intercambio. El líder de Turf retomó la broma de Pintos y se refirió al lugar que había quedado libre junto a Ángela. “La verdad que todo este tiempo que estuvo me encantó. Hay que ver a quién ponemos en esa silla o si lo dejamos así”, comentó.

La frase de Levinton instaló por unos instantes la posibilidad de una vacante en el jurado. Sin embargo, el planteo quedó rápidamente en el terreno del humor, ya que El Puma Rodríguez regresó al programa poco después de haberse retirado. Durante ese lapso, Levinton se acercó y ocupó momentáneamente el lugar del artista venezolano.

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El Puma dejó la silla vacía y Abel Pintos despidió al jurado entre risas

La partida de Rodríguez fue breve, aunque alcanzó para generar un momento diferente dentro de la emisión. No hubo explicaciones al aire antes de que se levantara ni un anuncio sobre los motivos de su salida. Esa falta de información fue parte de la sorpresa que manifestaron sus compañeros.

El cantante volvió a su lugar después de algunos minutos y la dinámica del jurado recuperó su formación habitual. La secuencia cerró sin mayores sobresaltos, pero dejó en evidencia la complicidad entre los artistas del ciclo.

Otro momento de confusión a cargo del Puma

Este video es una cobertura de evento del programa de televisión 'Es Mi Sueño'. Muestra a cuatro jueces sentados en un panel iluminado durante una emisión. Uno de los jueces, El Puma Rodríguez, sostiene un teléfono móvil y lo lleva a su oído. En otras tomas se observan dos hombres y una mujer de pie en el escenario, uno de ellos con un micrófono. El logotipo 'Es Mi Sueño' y 'Segunda Temporada' son visibles en la pantalla. La audiencia se encuentra en el fondo. El suceso se desarrolla en un estudio de televisión.

El cantante venezolano ya había protagonizado otro episodio de desconcierto en Es Mi Sueño, cuando su teléfono celular del cantante sonó en vivo durante una devolución del jurado. Guido Kaczka, sorprendido por el tono musical, interrumpió la dinámica y lanzó: “¿Qué es esa música? Ah, pensé que lo habían puesto acá. Pero ¿cómo es? ¿Te suena el teléfono? Lo llamás al Puma…”. La frase generó risas entre los presentes y se viralizó rápido en redes sociales.

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Joaquín Levinton, que hablaba en ese momento, también quedó desconcertado por el sonido inesperado. El episodio no alteró el desarrollo de la gala y quedó como uno de los antecedentes de la espontaneidad que suele protagonizar el cantante venezolano en el ciclo de El Trece.