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Así es la nueva PlayStation Portal: Sony incorpora juego en la nube y más almacenamiento

El dispositivo de Sony permitirá acceder a videojuegos compatibles sin tener una PS5 encendida y estrenará un acabado Midnight Black

Sony presenta una nueva PlayStation Portal.
Sony presenta una nueva PlayStation Portal. (Foto: Sony)
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Sony presentó una nueva versión de PlayStation Portal, su dispositivo portátil para jugar títulos de PS5 a distancia, que incorpora una de las funciones más esperadas por los usuarios: la posibilidad de ejecutar videojuegos directamente desde la nube sin necesitar una consola PlayStation 5 encendida. El equipo también suma almacenamiento interno y estrena un acabado negro, aunque mantiene buena parte de las características técnicas del modelo original.

El anuncio se realizó a través del blog oficial de PlayStation en Japón, donde la compañía confirmó que el dispositivo pasará a llamarse PlayStation Portal Player. El cambio de nombre refleja una modificación importante en su funcionamiento: ya no estará limitado al juego remoto desde una consola, sino que permitirá acceder a una selección de títulos mediante transmisión en la nube.

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Por ahora, Sony anunció esta versión únicamente para el mercado japonés y no confirmó cuándo llegará a otros países. La nueva PlayStation Portal podrá reservarse desde el 13 de noviembre y estará disponible a partir del 10 de diciembre, con un precio de 39.980 yenes, equivalente a unos 225 euros al cambio.

Sony anuncia para Japón una nueva PlayStation Portal que estará disponible para reservar desde el 13 de noviembre. (Sony)
Sony anuncia para Japón una nueva PlayStation Portal que estará disponible para reservar desde el 13 de noviembre. (Sony)

PlayStation Portal permitirá jugar sin una PS5

La principal novedad del dispositivo es la incorporación del juego en la nube. Esta función permitirá transmitir videojuegos compatibles del catálogo de PS5 sin tener que conectarse directamente a una consola física.

Para utilizarla será necesario contar con una suscripción a PlayStation Plus Premium y una conexión Wi-Fi. Los usuarios podrán acceder tanto a determinados videojuegos que hayan comprado en formato digital como a los títulos disponibles dentro del servicio de Sony.

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De esta manera, PlayStation Portal amplía su utilidad. Hasta ahora, el dispositivo funcionaba principalmente como una pantalla portátil que transmitía la imagen y el sonido de una PS5 mediante una conexión inalámbrica. Esto significaba que los jugadores necesitaban tener la consola para acceder a sus videojuegos.

La nueva PlayStation Portal podrá ejecutar juegos desde la nube.
La nueva PlayStation Portal podrá ejecutar juegos desde la nube.

Con la nueva modalidad, esa dependencia desaparece para los títulos compatibles con la transmisión en la nube. Sin embargo, no significa que PlayStation Portal se convierta en una consola portátil tradicional capaz de ejecutar videojuegos de manera independiente: el contenido seguirá funcionando mediante streaming y necesitará conexión a internet.

Sony también adelantó que el nuevo dispositivo incluirá un mes de suscripción a PlayStation Plus Premium, lo que permitirá probar esta modalidad desde el primer momento.

Más almacenamiento interno y un nuevo diseño negro

Otra de las novedades anunciadas por Sony es la incorporación de almacenamiento interno. La compañía no ha detallado todavía su capacidad ni ha explicado qué funciones permitirá realizar, por lo que no se puede asegurar si servirá para guardar videojuegos, archivos temporales u otros contenidos.

Este apartado genera interés porque el modelo original estaba pensado principalmente para transmitir juegos desde una PS5 y no contaba con una capacidad de almacenamiento destinada a instalar títulos.

En cuanto a su apariencia, la nueva PlayStation Portal dejará atrás el acabado blanco del primer modelo para adoptar el color Midnight Black, una tonalidad negra que también está presente en otros accesorios de la marca.

La nueva PlayStation Portal tendrá más almacenamiento. (Sony)
La nueva PlayStation Portal tendrá más almacenamiento. (Sony)

Por lo demás, el equipo conservará las principales características de la versión anterior. Tendrá una pantalla LCD de ocho pulgadas, resolución Full HD de 1080p y una frecuencia de actualización de hasta 60 fotogramas por segundo.

También mantendrá el sonido 3D, la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos. Estas funciones buscan reproducir algunas de las sensaciones del mando DualSense de PS5, como las vibraciones que cambian según lo que ocurre en el videojuego y la resistencia de los botones durante determinadas acciones.

¿Cuándo llegará la nueva PlayStation Portal a otros países?

Por el momento, el anuncio de Sony está dirigido exclusivamente a Japón. La compañía estableció el 13 de noviembre como fecha de inicio de las reservas y el 10 de diciembre como día de lanzamiento comercial.

El precio anunciado es de 39.980 yenes, unos 225 euros al cambio. No obstante, todavía no existe información sobre cuánto costará en otros mercados ni cuándo podría llegar a América Latina.

La consola está diseñada para reproducir juegos de PS5 vía streaming. (X/@theflow0)
La nueva PlayStation Portal no estará disponible en todos los países, solo llegará a Japón. (X/@theflow0)

Además, quienes adquieran esta versión japonesa deberán contar con una cuenta de PlayStation Network de Japón para utilizar el dispositivo.

La actualización representa un cambio importante en la estrategia de Sony para PlayStation Portal. Al incorporar el juego en la nube, la compañía busca ampliar las posibilidades de un accesorio que inicialmente dependía de una PS5. La llegada a otros mercados y los detalles sobre su almacenamiento interno serán determinantes para conocer el alcance de esta nueva versión.

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