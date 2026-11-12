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Jensen Huang deja de ser CEO de Nvidia: limpió baños antes de crear el gigante de los chips de IA

Antes de dirigir la empresa valuada en más de 4 billones de dólares, el ingeniero pasó por un internado en Kentucky, Estados Unidos, y atendió mesas en un restaurante de carretera

Jensen Huang renunció como CEO de Nvidia tras 33 años al frente de la empresa que cofundó en 1993. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)
Jensen Huang renunció como CEO de Nvidia tras 33 años al frente de la empresa que cofundó en 1993. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)
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Jensen Huang renunció como CEO de Nvidia, la compañía de chips que se convirtió en una pieza central del auge de la inteligencia artificial (IA). Su salida deja abierta dudas en la empresa cuya valoración supera los 4 billones de dólares y que pasó de vender procesadores gráficos para videojuegos a proveer la infraestructura tecnológica para Microsoft y OpenAI.

La noticia de su salida vuelve a poner el foco sobre una figura que, pese a su presencia en la industria, todavía es desconocida para parte del público. Huang limpió baños en un internado de Kentucky, Estados Unidos, y trabajó en un restaurante Denny’s. Décadas después, se convirtió en una de las personas más influyentes del sector tecnológico.

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Cómo era la vida de Jensen Huang antes de fundar Nvidia

Jensen Huang nació el 17 de febrero de 1963 en Taiwán. Durante su infancia vivió con su familia en Tailandia y, a los nueve años, fue enviado junto a su hermano a Estados Unidos. Ambos ingresaron en el Instituto Bautista Oneida, un internado rural de Kentucky que sus familiares habían elegido por error al creer que era una escuela preparatoria.

Huang trabajó como lavaplatos, ayudante de salón y mozo en Denny’s antes de fundar Nvidia con Chris Malachowsky y Curtis Priem. (Foto: REUTERS/Tyrone Siu/File Photo)
Huang trabajó como lavaplatos, ayudante de salón y mozo en Denny’s antes de fundar Nvidia con Chris Malachowsky y Curtis Priem. (Foto: REUTERS/Tyrone Siu/File Photo)

Huang contó años más tarde que allí limpiaba a diario los baños de una residencia con unos 150 alumnos. Sus padres se reunieron después con ellos en Oregón. En la adolescencia, el futuro empresario trabajó como lavaplatos, ayudante de salón y mozo en Denny’s, una experiencia que luego recordó como parte de su formación personal.

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Tras terminar la escuela secundaria, Huang estudió ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón. En 1984 comenzó su carrera en Advanced Micro Devices (AMD), dedicada a los semiconductores, y luego ingresó en LSI Logic, donde desarrolló experiencia en el diseño de chips.

En 1992 obtuvo una maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Stanford. Un año después, volvió a Denny’s, aunque esta vez para una reunión que definiría su carrera. Allí se encontró con Chris Malachowsky y Curtis Priem, dos ingenieros con quienes debatió la posibilidad de crear una compañía especializada en gráficos para computadoras. De esas conversaciones nació Nvidia, fundada en 1993.

Nvidia comenzó como una empresa de gráficos para videojuegos y se transformó en un proveedor central de chips para inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Nvidia comenzó como una empresa de gráficos para videojuegos y se transformó en un proveedor central de chips para inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Por qué Nvidia se convirtió en la compañía más valiosa del mundo

Durante años, Nvidia estuvo asociada a las tarjetas gráficas para videojuegos. Sus procesadores permitían realizar cálculos en paralelo y mostrar imágenes con mayor velocidad y precisión.

Ese atributo, que inicialmente atraía a jugadores y fabricantes de computadoras, fue decisivo cuando la industria comenzó a entrenar modelos de IA. Las herramientas de IA requieren procesar grandes volúmenes de datos y ejecutar millones de operaciones de manera simultánea.

Los chips de Nvidia se adaptaron a esa necesidad y pasaron a ser demandados por empresas que desarrollan servicios como ChatGPT, Gemini y Copilot. El crecimiento llevó a la compañía a una valuación de más de $ 4 billones en Wall Street, por encima de Microsoft y Apple.

Los procesadores de Nvidia impulsan sistemas de IA desarrollados por compañías como OpenAI y Microsoft. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Los procesadores de Nvidia impulsan sistemas de IA desarrollados por compañías como OpenAI y Microsoft. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Huang se convirtió en una de las caras más visibles de la transformación tecnológica. Sus presentaciones, con la habitual campera de cuero negra, eran seguidas por inversores y ejecutivos que buscaban señales sobre los próximos productos y acuerdos de la compañía.

En Taiwán y Corea del Sur, llegó a recibir pedidos de autógrafos en libros, carteles e incluso en la piel de algunos seguidores. El entonces CEO sostenía que la IA marcaría una nueva etapa industrial.

Qué escándalo precedió la renuncia de Jensen Huang

La presión sobre Huang aumentó tras las informaciones sobre su relación con Alice Huang, una exejecutiva de Megaspeed, firma de computación en la nube con sede en Singapur y socia de Nvidia. Autoridades de Estados Unidos concluyeron que ella era agente de la inteligencia china, una acusación que Beijing rechazó.

Las acciones de Nvidia cayeron más de 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras conocerse la renuncia. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)
Las acciones de Nvidia cayeron más de 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras conocerse la renuncia. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

La controversia creció el miércoles 11 de noviembre de 2026, cuando The New York Times informó sobre una relación extramatrimonial entre Huang y Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de Nvidia. El consejo de administración se reunió para analizar la situación y, al día siguiente, Huang presentó su renuncia.

La directora financiera, Colette Kress, asumió como directora ejecutiva interina mientras la junta busca un reemplazante permanente. La empresa nombró a Harvey Jones, exdirector ejecutivo de Synopsys y miembro del consejo, como su primer presidente de la junta directiva.

Las acciones de Nvidia cayeron más de 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Para los inversores, la duda no se limita a los futuros chips: abarca la capacidad de preservar una red de proveedores, centros de datos, servicios en la nube y laboratorios de IA que Huang ayudó a articular durante 33 años.

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