Usuarios de PlayStation tendrán una función exclusiva en GTA 6 que los de Xbox no disfrutarán

Grand Theft Auto VI incluirá sombras por trazado de rayos y reescalado PSSR de forma exclusiva en PlayStation 5 Pro.

Guardar

Grand Theft Auto VI tendrá una versión diferente para PlayStation 5 Pro que la distinguirá tanto de la PS5 estándar como de Xbox Series X|S, según confirmó Rockstar Games.

El estudio detalló que el título correrá con un objetivo de 30 cuadros por segundo en todas las consolas, pero reservó funciones gráficas exclusivas para el modelo mejorado de Sony, que se suman a otros datos técnicos sobre almacenamiento, fecha de lanzamiento y estado del desarrollo.

PUBLICIDAD

Qué hace diferente a PS5 Pro frente a PS5 y Xbox Series

La consola mejorada de Sony contará con sombras generadas mediante trazado de rayos, una función que Rockstar reservó en exclusiva para PS5 Pro y que no estará disponible ni en PS5 estándar ni en Xbox Series X|S.

A esto se suma la compatibilidad con PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), la tecnología de reescalado mediante inteligencia artificial de Sony, que según el estudio permitirá “gráficos espectaculares y mayor claridad” en esta versión del juego.

La versión para PlayStation 5 integrará respuesta háptica en el mando DualSense y tecnología de audio Tempest 3D.

Hallazgos de minería de datos en los metadatos de la precarga apuntan a que GTA VI podría emplear la versión 13.60 de PSSR, posterior a la 13.00A que utilizan títulos como Cyberpunk 2077 y Assassin’s Creed Shadows. Rockstar no ha confirmado oficialmente este dato.

PUBLICIDAD

Los mismos metadatos incluyen una referencia a salida de video a 120 Hz, lo que alimentó especulaciones sobre un eventual modo de 40 FPS como punto intermedio entre los 30 y los 60 cuadros por segundo. Rockstar no ha confirmado ni descartado esta posibilidad, y tampoco se detectaron referencias a QSSR, la nueva solución de reescalado que Sony prepara para la PS5 estándar, lo que sugiere que esta consola podría no recibir las mismas mejoras visuales que su versión Pro.

El objetivo de 30 FPS fue, según explicó Rockstar, una decisión tomada para preservar la densidad y la fidelidad visual del mundo abierto de Leónida, el escenario donde transcurre la historia de Jason y Lucía. El estudio no descartó de forma explícita la existencia de modos gráficos adicionales más adelante.

PUBLICIDAD

Funciones comunes de la versión PlayStation 5

Más allá de las ventajas exclusivas del modelo Pro, toda la familia PlayStation 5 compartirá un conjunto de funciones propias del hardware de Sony.

El desarrollo del juego alcanzó la fase GOLD con fecha de lanzamiento confirmada para el 19 de noviembre de 2026. (Rockstar)

Rockstar confirmó respuesta háptica ajustable en los mandos DualSense, audio espacial mejorado mediante la tecnología Tempest 3D Audio y tiempos de carga optimizados. El estudio remarcó que este conjunto de prestaciones logra que el juego “ofrezca su mejor experiencia de juego en las consolas de PlayStation 5”.

Rockstar no detalló mejoras equivalentes y específicas para la línea Xbox Series, más allá de funciones generales de la plataforma como Quick Resume.

Las limitaciones confirmadas en Xbox Series

En el ecosistema de Microsoft, GTA VI estará disponible de forma nativa en Xbox Series X|S, y también podrá jugarse vía Xbox Cloud Gaming en estas consolas y en Xbox One, utilizando en este último caso la configuración gráfica de Xbox Series S.

PUBLICIDAD

Esta modalidad de nube, sin embargo, tiene una restricción particular: a diferencia de otros juegos compatibles con Xbox Cloud Gaming, GTA VI no podrá ejecutarse en teléfonos celulares, navegadores web ni directamente en computadoras. El acceso mediante streaming quedó bloqueado de forma exclusiva para consolas de Microsoft.

Rockstar tampoco reveló las resoluciones de renderizado ni los eventuales recortes gráficos que requerirá Xbox Series S, una consola con menor potencia de GPU y memoria disponible frente a Series X.

El acceso a Grand Theft Auto VI mediante Xbox Cloud Gaming funcionará solo en consolas y quedará bloqueado en teléfonos y computadoras. El reciente lanzamientos de la consolas portátiles ROG Xbox Ally no ha afectado a los planes de Microsoft de fabricar la sucesora de las actuales Xbox Series X/Y, en la que ya trabajan de la mano de AMD. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XBOX

La función Remote Play estará habilitada tanto en consolas PlayStation como en Xbox, lo que permitirá a los usuarios continuar sus partidas en otros dispositivos dentro del mismo ecosistema.

PUBLICIDAD

Fecha de lanzamiento y estado del desarrollo

Grand Theft Auto VI se lanzará el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Las precargas ya se encuentran disponibles en ambas plataformas.

Rockstar confirmó que el desarrollo del juego alcanzó la fase GOLD, mientras que el ritmo de preventas continúa en ascenso, lo que encamina al título hacia la posición de lanzamiento con más reservas de la historia dentro de la industria de los videojuegos.

En cuanto a los requisitos de almacenamiento, el estudio precisó que los jugadores necesitarán hasta 212 GB de espacio disponible, con variaciones según la consola utilizada.