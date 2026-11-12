Paola Suárez habló de las ausencias argentinas en la BJK Cup: “No fue por motivos económicos”

Paola Suárez se refirió a las dificultades a la hora de conformar la convocatoria para visitar a Japón en los Play-offs de la Billie Jean King Cup (Crédito: Prensa AAT)

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La Selección Argentina Femenina de Tenis YPF visitará a Japón para disputar los Play-offs de la Billie Jean King Cup que se jugarán el 21 y 22 de noviembre en Tokio. El equipo nacional afrontará la serie sin sus principales raquetas, por lo que Paola Suárez conformó una convocatoria con varias jugadoras jóvenes y todas debutantes. En diálogo con Infobae, la capitana analizó las dificultades que rodearon el armado del equipo, habló de las razones detrás de las ausencias y contó qué espera del enfrentamiento ante el conjunto asiático.

En su debut al frente del equipo nacional, durante la Zona Américas I disputada en abril en Ibagué, Colombia, Suárez consiguió junto a Argentina una de las dos plazas para luchar por el ascenso al Grupo Mundial I por sexto año consecutivo. Sin embargo, el calendario no favoreció al conjunto nacional: en la misma fecha se disputará la gira sudamericana de torneos WTA125 y, al término de la serie ante Japón, comenzará el Argentina Open en el Tenis Club Argentino de Buenos Aires, a más de 18.000 kilómetros de distancia.

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Ante la negativa de las principales tenistas argentinas al llamado a integrar el equipo, Suárez debió optar por una formación alternativa, con cuatro jugadoras que tendrán su debut absoluto en la competencia: Justina González Daniele (430°), Florencia Urrutia (468°), Luciana Moyano (531°) y Sol Larraya Guidi (1058°). No habrá ninguna tenista del Top 200, tales los casos de Solana Sierra (106°), Julia Riera (137°), Luisina Giovannini (186°), Jazmín Ortenzi (187°) ni Nadia Podoroska (192°). Tampoco estará Nicole Fossa Huergo (73°), la mejor doblista del país.

“La convocatoria, la verdad, fue bastante compleja por la superposición con la gira sudamericana. Personalmente, pienso que es una gira excelente para ellas y sabía que algunas iban a querer jugar y otras, no. Por un lado, las entiendo porque fui jugadora. Como capitana, me hubiese encantado que estuviesen, pero hay que respetar la decisión de cada una”, analizó.

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“Ninguna de las jugadoras principales quedó afuera de la convocatoria. Eso lo quiero desmentir porque yo soy la que convoca a las chicas, la que habló con ellas, y realmente no fue así”, afirmó Suárez, al tiempo en que descartó que el dinero haya sido la causa de la ausencia de las tenistas argentinas más destacadas: “No fue así. Una sola jugadora preguntó por el tema económico, porque la misma semana tenía otro compromiso que resultaba más beneficioso para ella en ese aspecto. El resto de las chicas expuso los motivos deportivos que están a la vista de todos”.

La Selección Argentina de Tenis Femenino de Billie Jean King Cup visitará a Japón el próximo 21 y 22 de noviembre

Comprensiva con la situación general de las jugadoras que buscan aprovechar la gira sudamericana, Suárez se mostró optimista de cara al futuro: “Yo, habiendo estado también del otro lado, sé que va a haber eliminatorias en las que podré contar con las jugadoras de mejor ranking, y en otras series vendrán otras jugadoras. Pero esto es un buen desafío también, el contar con chicas debutantes. Vamos a poder aportarles mucho con Mariano (Hood, subcapitán) y trataremos de que su primera Billie Jean King Cup sea intachable”.

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La exnúmero 1 del mundo en dobles y 9° en singles también hizo una reflexión sobre el crecimiento del tenis femenino en los últimos años. Destacó las diferencias entre la estructura con la que contaba cuando era jugadora y las condiciones actuales: “Cuando viajé a Colombia para la Billie, lo hice con médico, con fisio, con encordador. Cuando yo jugaba, la verdad es que, de casualidad, iba el capitán con nosotros. Entonces, eso se los hice ver a las chicas. Muchas cosas han mejorado desde que yo era tenista, y quizás no se le da importancia”.

Y agregó: “Lo mismo pasa con los torneos. ¿Cuántos torneos femeninos hay en Argentina? Porque antes había muchos para hombres, pero para mujeres no. Entonces, cuando se generan ciertos debates, yo, en lugar de puntualizar quizás en el tema económico, me pondría a pensar en las cosas positivas que se fueron generando a lo largo de los últimos años. Como jugadora lo viví de una manera, y ahora, como capitana, lo estoy viviendo de otra”.

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La capitana se unirá al grupo en la escala de Madrid -el grueso de la delegación parte este sábado y tendrá una travesía de casi 40 horas para llegar a destino- y ya se imagina el primer contacto con un grupo formado íntegramente por jugadoras debutantes: “Lo primero que les voy a pedir es que disfruten de la convocatoria, que valoren la oportunidad de representar a la Argentina y que intenten no sentir una presión extra por defender los colores del país”.

Paola Suárez reconoció que Argentina deberá afrontar una serie exigente frente a Japón

En cuanto a sus expectativas, Suárez reconoció que Argentina deberá afrontar una serie exigente, aunque se ilusiona con la posibilidad de dar la sorpresa: “Hay que jugar cada partido. Hay que estar ahí. Somos conscientes de que es difícil. Hay bastante diferencia de ranking, pero al ser debutantes, tampoco sé cómo van a actuar. Podemos encontrarnos con cuatro jugadoras súper coperas que saquen lo mejor de ellas representando al país”.

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Sin la ex N°1 del mundo Naomi Osaka (actual 17°) y Moyuka Uchijima (119), el elenco rival también sufre ausencias, aunque cuenta con tenistas de mayor experiencia y mejor ranking. Para esta serie, la capitana Ai Sugiyama designó a Himeno Sakatsume (129°), Mai Hontama (155°), Ena Shibahara (70° en dobles y 485° en singles), Shuko Aoyama (28° en dobles) y Eri Hozumi (60° en dobles).